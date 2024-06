Juez regañó al presunto feminicida de Stefanny Barranco: “Es tan amable y guarda la risa para otra ocasión”

Juez pidió respeto al feminicida Iván José de la Rosa - crédito Redes sociales

El viernes 7 de junio de 2024 se registró la audiencia de imputación de cargos contra Iván José de la Rosa Gómez, señalado feminicida de Stefanny Barranco, que falleció el jueves 30 de mayo de 2024 tras ser víctima de un ataque en el centro comercial Santa Fe, en el norte de Bogotá.

Luego de que la audiencia fuera aplazada el jueves 6 de junio por presuntos problemas de salud por parte del sindicado, dicho procedimiento se llevó a cabo un día después. Precisamente, en medio de la diligencia, en la que De la Rosa no aceptó el delito de feminicidio, se registró un particular episodio que tuvo como protagonista al sindicado, así como al juez del caso.

Y es que en el momento en el que la fiscal 510 de la Unidad de la Vida daba a conocer la situación familiar que vivía la víctima en los días previos al ataque que sufrió, De la Rosa soltó una carcajada que generó el malestar del togado. De hecho, tras la risa del sindicado, el juez decidió suspender la audiencia por algunos segundos para dedicarle unas palabras al feminicida.

La audiencia de imputación de cargos contra Iván José de la Rosa Gómez se registró el viernes 7 de junio de 2024 - crédito Infobae Colombia

“Señor, es tan amable y guarda la risa para otra ocasión que creo que lo que está diciendo la señora fiscal no es para que se ría. (...) Por favor respete”, dijo el juez del caso a De la Rosa.

De inmediato, el acusado, que había guardado silencio durante la mayor parte del procedimiento, justificó su accionar diciendo que lo que afirmaba la representante del ente acusador era mentira. Sin embargo, el juez volvió a intervenir y señaló que ellos estaban en medio de una audiencia, lo que no implicaba ningún chiste.

Stefanny Barranco Oquendo recibió más de 15 puñaladas - crédito Colprensa y @OscuraColombia

Precisamente, minutos antes de protagonizar la particular escena, el mismo Iván José de la Rosa Gómez no había aceptado su responsabilidad en el delito de feminicidio. El sindicado fue claro en que él no iba a aceptar el cargo en la audiencia del 7 de junio de 2024; sin embargo, no descartó la posibilidad de que, más adelante, sí se adhiera a la medida.

El feminicida manifestó tener “clara” su decisión y aseguró que no se declaraba culpable de los cargos: “Hoy no, en el momento no”, respondió.

Fiscalía solicitó medida privativa de la libertad en centro carcelario para De la Rosa

Es de añadir que una vez el sindicado dio a conocer que no aceptaba su responsabilidad en el delito de feminicidio, la fiscal 510 de la Unidad de la Vida pidió medida de aseguramiento en su contra. Esto porque, explicaron las autoridades, De la Rosa representa un peligro para la sociedad, entre múltiples aspectos.

El sindicado no aceptó su responsabilidad en el delito de feminicidio - crédito centro comercial Santa Fe y Revolución de la conciencia / X

Fue por ello que la representante del ente acusador enfatizó en que el sindicado protagonizó múltiples casos de acoso sobre su expareja, llevando a que, incluso, los jefes de los trabajos que ella había tenido anteriormente tomaran medidas en su contra.

Además, la fiscal recordó que De la Rosa ya había amenazado a la víctima en múltiples ocasiones: “Si no eres para mí, no eres para nadie”, era uno de los mensajes que el sindicado había enviado. De hecho, la representante del ente acusador enfatizó en que el mismo padre de Barranco había asegurado que la relación que ella sostenía con el feminicida fue la “peor decisión de su vida”.

Cabe mencionar que la víctima, identificada como Stefanny Barranco, tenía 25 años y era madre de un niño de cuatro años. Además, existen versiones encontradas sobre el previo aviso a las autoridades, debido a que el padre de la mujer asesinada comentó que su hija había intentado denunciar la amenaza, pero los organismos encargados no tomaron en serio su denuncia.