“El rey de las extensiones”, quien le cambió el look a Ornella, se defendió: “Si el cabello no se cuida no es culpa del estilista”

Estilista fue criticado por cambio de look de Ornella y salió a defenderse - crédito montaje Infobae/Fotos @elreydelasextensiones y @ornellasierra

Luego de su salida del programa La casa de los famosos, del Canal RCN, la ‘Barbie costeña’ (Ornela Sierra) se sometió a un cambio de estilo e imagen, porque había declarado durante el reality que estaba frustrada con su cabello corto y el tono que tenía.

Por eso, al salir del programa-concurso, Ornella Sierra acudió al estilista Víctor Ocampo, que se autodenomina ‘el rey de las extensiones’ para que cambiara su apariencia, en un nuevo momento de su vida.

De acuerdo con las fotos y videos que publicaron tanto Ocampo como por Ornella, a la joven le pusieron unas extensiones rubias que le dieron una cabellera más larga, siguió muy rubia, pero con las puntas con un toque de rosado, para no apartar su relación con este color.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Barbie costeña se mostró emocionada por su cambio de cabello - crédito elreydelasextensiones/Instagram

Este cambio generó un impacto entre sus seguidores, especialmente para aquellos que esperaban que Ornella dejara de ponerse cabello, porque había asegurado que eso era lo que le tenía deteriorado su cabello, aunque también había seguidores que la querían ver ‘renovada’.

Sin embargo, Ocampo fue duramente criticado por el proceso que llevó a cabo con la creadora de contenido, a pesar de que buscó complacerla para recuperar la salud y apariencia de su pelo, el cual había perdido mucho volumen y brillo durante el reality.

Al estilista le tocó salir en su defensa, luego de que su trabajo fuera cuestionado en redes sociales, pues varios usuarios criticaron el resultado, alegando que no se le vio ningun tipo de cambio en el color y, también, que no lucía saludable a pesar de los tratamientos recibidos.

Esta situación creció cuando Ornella Sierra se presentó frente a su público a las afueras de las instalaciones del Canal RCN el domingo pasado, una fecha en la que asistió al lugar para apoyar junto a ‘La Segura’ y varios famosos del equipo ‘Papillente’ a los compañeros que aún quedan en la competencia.

Ornella Sierra fue criticada por su cambio de look y también se le fueron encima al estilista que le hizo el procedimiento - crédito cortesía Canal RCN

A raíz de la cantidad de comentarios y la fuerte polémica en las redes sociales, ‘El rey de las extensiones’ defendió su trabajo públicamente y explicó el proceso que llevó con Ornella. Además, habló de las razones detrás del cambio de look.

“Decidí no oscurecer el tono del cabello de Ornella porque no iba acorde con su rostro y el color de sus ojos. Un cabello oscuro se le vería horrible”, fueron las palabras con las que Víctor Ocampo les explicó a los seguidores de la influenciadora por qué tomaron la decisión de que siguiera rubia.

También aclaró que en cuanto al crecimiento del cabello hasta la cintura es un proceso que lleva años de tratamientos y cuidados constantes, por lo que no se puede lograr de la noche a la mañana. Pero además, enfatizó que para mantener un cabello bonito, arreglado y sano, es importante que cada persona haga su parte del trabajo.

Quienes se someten a estos procedimientos deben manejar las herramientas y tratamientos adecuados constantemente: “Si el cabello no se cuida y no se arregla, ya no es culpa del estilista”, añadió.

Por su parte, Ornella también se pronunció y les pidió a quienes la están criticando que dejaran de comentar sobre su cabello y apariencia, ya que era un tema muy sensible para ella y está trabajando en ello.

“Soy un ser humano como cualquier otro, y no todo el tiempo debo verme perfecta. Es normal, a veces estar desarreglada”, dijo Sierra en un video publicado en su perfil de Instagram luego de ir a que volvieran a retocarle el cabello y se lo matizaran.

Ornella Sierra pidió que la dejaran de criticar por su apariencia - crédito @ornellasierra/IG