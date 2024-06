⁠“Migramos porque queríamos amar sin miedo”: pareja LGBT+ que dejó Colombia fue víctima de discriminación en Canadá

Ni siquiera migrando, Juan y Santiago lograron escapar de la discriminación por orientación sexual - crédito La homosexualidad, el sexo y otras reflexiones / Miguel Moya Moya

Juan y Santiago, una pareja de creadores de contenido LGBT+, dejaron Colombia huyendo de la discriminación y el acoso que los miembros de la comunidad queer pueden llegar a experimentar en territorio nacional.

Sin embargo, estos acosos los siguió hasta Montreal, en donde fueron víctimas de comentarios indebidos en su propio hogar.

“Queríamos aprovechar el mes del pride (orgullo gay) para contarles algo que jamás pensamos que llegaría a pasarnos en Canadá. Y es que Juan y yo nos vinimos para acá porque queríamos amar sin miedo, pero justamente, hace unos días, nos pasó algo, en nuestra propia casa”, lamentó Santiago.

Y juan retomó: “Teníamos un problema con las luces del apartamento, entonces el dueño envió a una persona para arreglarlo. Nos enteramos de que era un señor latino, entonces, pesamos que era incluso mejor, porque podíamos comunicarnos fácilmente... en fin”.

Aunque no de manera voluntaria, Juan y Santiago suelen incomodarse cuando un extraño va a su casa y se da cuenta de que son una pareja LGBT+. Se preguntan qué pensará al ver que hay dos hombres en la casa y una sola cama.

“Son pensamientos en los que sé que tengo que trabajar, pero lo que he vivido ha hecho que se metan en mi cabeza todo el tiempo” y no es para menos, de acuerdo con su relato: “esta persona llegó, arregló las luces y en algún momento, cuando Santiago le preguntó si hacían falta electricistas en Canadá, este señor respondió que en Canadá hace falta de todo, pero lo único que sobra son gays”, detalló Juan, aún desubicado por lo que ocurrió en la “seguridad” de su hogar.

Su emoción por tratar con un latino se esfumó rápidamente, porque pensaban que sería cordial, quizás más que un local, pero terminaron por recordar lo que los hizo migrar hacia el país del norte.

“Yo, personalmente, en ese momento me sentí muy incómodo. Sentí rabia y tristeza porque estaba en nuestra casa y estaba diciendo eso. Me transportó a todas esas cosas que justamente queríamos evitar”, recordó Juan.

Pero eso no es todo: “Ya yéndose, en la puerta, nos aconsejó que no nos metiéramos con nadie, no le respondiéramos a nadie y no tuviéramos problemas, porque en Canadá son fáciles de conseguir”. Algo que parecía más bien una amenaza o advertencia, pero aun así, no desanimó a Juan y a Santiago a la hora de compartir lo ocurrido en sus redes sociales.

Su mensaje, dirigido no solo al electricista, sino también a quienes suelen compartir un discurso similar no es otro que “por personas así es que existe un mes del orgullo gay. Desde que sigan discriminando, con actos, así sean mínimos, seguirá existiendo el mes del orgullo”. Una salvedad realizada bajo la misma línea que la de su pareja: “Si sienten la necesidad de disculparse antes de hacer un comentario, es porque, de verdad, es mejor no hacerlo, sigan la intuición”.

Auxiliar de vuelo colombiano fue discriminado por un pasajero en pleno vuelo: “Loca”

Un incidente ocurrido en el vuelo 8522 de la aerolínea Avianca generó revuelo y es que un auxiliar de vuelo fue víctima de hostigamientos por parte de un pasajero, que fue expuesto en las redes sociales.

Así habría sido registrado por una viajera colombiana que compartió el video en redes sociales del reclamo al extranjero y su comportamiento, tras emplear un término despectivo para referirse al trabajador.

La mujer, cuya identidad no fue revelada, utilizó su teléfono para grabar y confrontar al agresor, siendo enfática en que, sin importar sus preferencias sexuales, todas las personas merecen respeto, con todo y que piensen y actúan de manera diferente.

En el video, se escucha a la mujer decir: “Oigan, un momentico, si me permiten. Disculpen todos, pero este señor que está aquí (lo enfoca con su cámara) que no sé qué nacionalidad tendrá, ha irrespetado a nuestro auxiliar de vuelo diciéndole loca ¿sí? Yo quiero que él sepa que, aunque no sé de qué país es, aquí en Colombia nosotros respetamos a las personas que piensan y actúan diferente.”

La grabación, difundida ampliamente a través de diferentes plataformas de denuncia ciudadana, reabrió el diálogo sobre los límites del respeto y la discriminación por orientación sexual. Además, generó diversas reacciones sobre la manera en que se debe defender a las personas vulnerables frente a comentarios homofóbicos.

“Soy miembro de la comunidad Lgbt+ y apruebo los comentarios de la señora, bien hecho”, “El tipo llamó ‘loca’ a un auxiliar hombre porque era homosexual. La pregunta entonces es ¿tiene derecho a hacerlo?, ¿acaso debemos permitirlo? Si este auxiliar fuese su hijo o alguien con quien comparte recuerdos y un amor entrañable ¿qué le dirían?, ¿obró bien la señora?”, “Excelente por la señora, hay que respetarlos a todos, jamás tolerar el irrespeto”.