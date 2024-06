Alejandro Estrada está envuelto en rumores de un nuevo romance: una cantante habría robado su corazón

Tras el final de su relación con Nataly Umaña, el actor está envuelto en rumores de un nuevo romance con una cantante pereirana - crédito @alejoestrada/Instagram

En el ámbito del entretenimiento colombiano no cabe duda que una de las historias más seguidas tuvo que ver con la ruptura, ante las cámaras de La casa de los famosos Colombia, de Nataly Umaña y Alejandro Estrada.

Luego de que la actriz protagonizó la infidelidad con el panameño Miguel Melfi, las redes sociales se encargaron de poner el foco en la reacción del actor, que una vez hizo su ingreso a la casa estudio bajo la dinámica de “congelados”, se despidió de la ibaguereña y le dejó su anillo matrimonial como muestra de que ya no eran marido y mujer.

El apoyo en redes al actor y los ataques a la actriz por esta situación se prolongaron durante semanas, pero poco a poco el interés de las redes sociales se dirigió a los siguientes pasos de Estrada. Y una foto en particular desató rumores de que el cucuteño ya se estaría dando una nueva oportunidad en el amor.

La fotografía de Natyash y Alejandro Estrada que desató rumores de un nuevo romance - crédito @natyashba/Instagram

La imagen se publicó en la cuenta de Natyash, cantante pereirana que hace pocos días publicó su primer larga duración, Peligrosa. En la imagen se aprecia cercanía y complicidad entre ambos, lo que generó inquietudes acerca de si ya estaría surgiendo algo entre ambos. Lo anterior, luego de que el propio actor expresó en días anteriores que la turbulencia por el final de su relación con Nataly era cosa del pasado.

“Ahora lo importante es mirar hacia adelante, realmente estoy contento hoy por hoy. Simplemente, estoy viviendo el momento, tener mucha claridad de cómo hacer las cosas y entablar buenas relaciones con las relaciones que uno ha tenido en el pasado y esta no va a ser la excepción (...) ya no hay despecho, ya estoy disfrutando, estoy perfecto. Ya estamos cocinando a la lata otra cosa, así que no se pierdan Masterchef”, expresó, haciendo referencia a su participación en el reality que se emitirá en el Canal RCN a partir del segundo semestre de 2024.

En cuanto a Natyash, se refirió al tema durante una entrevista con Lo sé todo de Canal 1, en la que también recordó su pasada relación con DJ Ashba, que fuera guitarrista de Guns N’ Roses entre 2009 y 2015.

“Un colombiano, esa miradita con esos ojitos lindos. Bien pueda, conocí al bogotano y caí ahí, en el hueco”, dijo. “Es alguien especial. Es bastante especial. Cariñoso, caballeroso”, añadió. Pese a ello, ni confirmó ni negó los rumores de que exista un romance en ciernes.

Ella es Natyash, la supuesta pareja de Alejandro Estrada

La cantante pereirana Natyash fue expareja de DJ Ashba, guitarrista conocido por su paso por Guns N' Roses - crédito cortesía Jhajaira Romero PR Group

¿Quién es Natyash?

Natyash, cuyo nombre real es Nathalia Henao, nació el 5 de octubre de 1991 en la capital risaraldense y dio sus primeros pasos en el mundo de la farándula como modelo. Para ello, se mudó a Roma cuando tenía 18 años y empezó una carrera en las pasarelas hasta convertirse en Miss Modelo de Europa en 2012. Pronto amplió sus miras con la creación de un blog sobre moda y diseño llamado According to Naty, escrito español, italiano e inglés.

Desde 2015 hasta 2022, estuvo casada con el guitarrista y productor DJ Ashba, reconocido por su etapa como guitarrista líder de Guns N’ Roses entre 2009 y 2015, además de trabajar estrechamente con Nikki Sixx –habitual líder de Mötley Crüe– en su proyecto paralelo, Sixx:A.M. El matrimonio tuvo dos hijos.

Poco antes de la separación, Nathalia incursionó en la música y muy concretamente en el género urbano, al publicar sucesivamente los sencillos Sin miedo, El cuento y Sin compromiso, además del EP +Latina. A partir de entonces comenzó a perfilar su sonido con el reguetón como base, incorporando elementos del trap, el pop anglo y otros ritmos latinos como la cumbia.

Todo esto terminó cristalizando en su primer larga duración, Peligrosa, publicado en plataformas digitales el pasado 24 mayo y que centra sus letras en temas relacionados con la diversidad, el empoderamiento femenino, la sensualidad y la fortaleza. Visualmente, no deja dudas de la experiencia acumulada en el modelaje, apostando por lo icónico de su portada, que proyecta poder y elegancia a partes iguales.