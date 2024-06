Maluma y Blessd estrenan ‘1 OF 1, su primer álbum juntos el 6 de junio

Los artistas originarios de Medellín se reunieron para crear el primer el primer álbum urbano colaborativo de dos colombianos - crédito Instagram/@maluma

Maluma y Blessd son dos de los mayores exponentes del género urbano en el mundo. Su música sobrepasa fronteras y se ha consolidado en las listas de las canciones más escuchadas en varios países como México, Estados Unidos, España, Chile, entre otros.

Los cantantes oriundos de Medellín anunciaron el lanzamiento del primer álbum urbano entre dos colombianos de la industria en sus cuentas de instagram. La publicación venía acompañada de un mensaje en el que los artistas escribieron lo que significaba para ellos esta colaboración.

“Logramos hacer algo soñado y ahora no nos aguantamos más para mostrarles EL PRIMER ÁLBUM URBANO DE 2 COLOMBIANOS estará disponible este 6 DE JUNIO a las 7 pm 🇨🇴.. Se llama #1OF1 porque eso es y eso somos: 1 DE 1 EN EL MUNDO”, se lee en la publicación.

El ‘Pretty Boy’ del reguetón y ‘El Bendito’ como se le conoce a Blessed agradecieron a todos los colaboradores que hicieron posible este proyecto musical. “Gracias a TODOS los que son parte de este álbum, en especial, nuestros fans que son nuestro motor y nos motivan siempre a romper desde nuestras raíces.. . Del Barrio Pa’l mundo entero mi parcero, si sabeeee!!!! #1OF1 6 DE JUNIO 7:00pm”.

El anuncio revolucionó las redes sociales, pues la producción discográfica promete ser uno de los mejores álbumes de reggaeton. Con las seis canciones que componen el álbum, los artistas pretenden plasmar toda la esencia de la cultura paisa y del género urbano. Exponentes colombianos con posicionamiento en la industria como J Balvin y Farina reaccionaron a las publicaciones de los artistas con emoticones.

Esta esla portada del álbum 1 OF 1 el cual cuenta con seis canciones - credito Instagram/@maluma

Asimismo, los artistas revelaron los nombres de los seis temas del álbum

1 of 1

Call Me

Oe Bebé

Manrique

Sisas Nada

Goyard / GTA

Los intérpretes de Imposible Remix eligieron como escenario al barrio de Antioquía para grabar el primer videoclip . Desde allí, Maluma dejó claro que están dejando la piel en este lanzamiento. “Estamos haciendo historia”, dijo enfrente a su nuevo compañero.

Blessd y su amistad con Ronaldinho

Ronaldinho jugó partido de futsal en Colombia contra el artista Blessd - crédito @blessd/IG

El 15 de mayo de 2024, el cantante de género urbano conocido por sus éxitos como Las Morras y Medallo, participó en el ‘Sí Sabe Fest Deluxe’ , un festival en el que el artista celebró su trabajo musical Sí Sabe. El emblemático coliseo Iván De Bedout de la ciudad de Medellín se conmocionó cuando Blessd se unió al astro brasileño Ronaldinho Gaúcho para jugar fue un partido de fútbol, que quedó en la historia.

Durante la rueda de prensa, el intérprete de Instagram explicó cómo nació la amistad con la estrella brasileña. “Estábamos en Miami íbamos de fiestecita, cuando me dicen a mi Ronaldinho está aquí en el palco y dije ‘yo quiero una foto’. Uno normalmente de artista no pide fotos, pero el fútbol me mueve”, contó Blessd.

Sede deportiva de Atlético Nacional, previo al partido de fútbol que se jugará el jueves 16 de mayo contra el equipo del astro brasileño Ronaldinho en el "Si sabe fest deluxe" - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El cantante paisa también contó cómo se armó de valor para hablar con su ídolo. “Lo ví y me tiré diciéndole: Hey ídolo, Dios me lo bendiga, agradecido, usted la leyenda y me saludó con lo mismo sin conocerme, nos quedamos hablando y conversando, se quedó en el show. De ahí, él me dijo que tenía un partido de leyendas que si quería participar y yo por dentro estaba ¿cómo? yo sí agradecido’”.

Entre tanto, relató cómo siguió su amistad con la estrella futbolera. “De ahí pa´allá nos seguimos viendo, nos cogimos los números y hablamos. Yo fui a Brasil a donde él a grabar todo lo de Sí Sabe y creo que se generó una amistad muy bonita, siempre tenemos contacto y estamos con la buena energía porque venimos de lo mismo, venir de la nada. La historia de él y la mía tienen similitud a pesar de tantas cosas difíciles que se pasó, ahora se está logrando y fue eso lo que nos hizo unir y tener esa energía”, concluyó el artista colombiano.

Por su lado, Ronaldinho confesó: “La verdad siempre he escuchado de todo el estilo musical, buscando artistas nuevos y con mis amigos en Brasil escuchamos de todo, entonces yo ya había escuchado su canción antes de conocerlo. Después que nos conocimos ha sido una amistad que ha venido naturalmente, ambos venimos de sitios familiares, hemos pasado por cosas de la vida que son parecidas”.