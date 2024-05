Motociclista retó a pelear a los ocupantes de un carro sin saber quiénes eran: su reacción cuando se bajaron se hizo viral

Imagen de referencia. Un motociclista buscó pelea y luego se arrepintió - crédito Colprensa/Sergio Acero

Los hechos de intolerancia se han convertido en el pan de cada día en las vías del país; sin embargo, hay casos que llaman especialmente la atención, como el que ocurrió en Cúcuta, Norte de Santander, donde un motociclista terminó arrepentido luego de buscar pelea.

Los hechos se registraron en una concurrida zona de la ciudad, donde al parecer el conductor de un vehículo particular y un motociclista protagonizaron una fuerte disputa que terminó en risas para los transeúntes.

Según lo que se ve en un clip que se hizo viral en redes sociales, ambos conductores llevaban minutos peleando mientras conducían en el corredor vial. En ese momento, el motociclista decide atravesar su automotor e incitar al conductor del carro para que pelearan.

Pelea de conductores en Cúcuta - crédito @Wilson_Suaza_/X

Con el casco de protección golpeó varias veces el vehículo particular pidiéndole al conductor que se bajara para irse a los golpes. Hasta ese momento el protagonista del video no sabía quién iba conduciendo, pues los vidrios del carro son oscuros y no dejan ver hacia el interior.

Pasaron varios minutos de agresiones y gritos por parte del motociclista, antes de que las puertas del vehículo se abrieran. Cuando eso ocurrió, parecía la escena de una película de comedia, gracias a la reacción del motociclista y las risas de los transeúntes.

Del carro se bajaron dos hombres altos y acuerpados, de contextura mucho más grande que la del motociclista que parecía quería salir corriendo.

Aunque durante algunos segundos se mantuvo en la provocación, el ciudadano buscó que los otros dos hombres no lo alcanzaran, incluso intentó esconderse entre el tráfico de la zona.

Finalmente los hombres que se movilizaban en el carro alzaron al incitador, lo montaron en su moto y le pusieron el casco, mientras la ciudadanía observaba, se reía y documentaba la particular escena.

Respecto a los conflictos en la vía, un estudio de la Universidad de Warwick en Inglaterra realizado en 2023 por el estudiante de doctorado Zhizhuo Su y publicado en varios medios, reveló que los conductores agresivos tienen un mayor riesgo de accidentes.

El estudio mostró que estos conductores, inducidos a la agresión a través de simulaciones, conducían a una velocidad promedio de cinco kilómetros por hora más rápida y cometían más errores que aquellos que no experimentaban enojo inducido.

Hombres se pelearon a bordo de una moto en Bogotá

Un video capturado en el occidente de Bogotá a mediados de mayo de 2024 llamó la atención en las redes sociales. Un conductor de motocicleta y su parrillero fueron grabados mientras sostenían una discusión en plena calle. El usuario @davidgd4 compartió la grabación tomada desde una cámara instalada en su casco y la acompañó con la descripción: “cuando tu Picap no anda rápido”.

El video, que incluye el audio de Santiago Moure diciendo “me encanta vivir en Bogotá. La transición entre Bogotá y la muerte es casi imperceptible”, rápidamente ganó popularidad, acumulando casi un millón de vistas y 35 mil interacciones entre “me gustas” y comentarios.

El enfrentamiento habría iniciado tras un golpe involuntario con el casco - crédito @Davidgd4 / TikTok

La reacción en las redes fue variada; algunos usuarios sugirieron que se trataba de una disputa entre un conductor y un pasajero de la plataforma Picap, mientras que otros especularon que eran dos amigos bromeando.

Numerosas opiniones apuntaron a que este tipo de situaciones no son raras, mencionando que es común que entre familiares y amigos ocurran roces involuntarios al usar cascos en motocicletas. Entre las reacciones se podían leer comentarios como: “Mi hermano y yo somos iguales cuando vamos en la moto” y “Solo los que tenemos un mejor amigo motero entendemos lo que es esa recocha”.