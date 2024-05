Carla Giraldo le tiró contundente pulla a Cristina Hurtado en plena gala de ‘La casa de los famosos’: esto dijo

Carla Giraldo le tiró fuerte comentario a Cristina Hurtado en plena gala de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

El más reciente episodio del programa del Canal RCN está dando mucho de qué hablar en las redes sociales, pero esta vez no es por cuenta de los participantes, sino por un comentario que le hizo una de las presentadoras a la otra mientras estaban al aire.

El ambiente en La casa de los famosos Colombia ha sido, desde su inicio, un tema de conversación en los hogares colombianos y cada día es más presente. Mientras los espectadores están atentos a las intrigas entre los participantes, pues las miradas suelen ubicarse especialmente en Julián Trujillo, Karen Sevillano, Martha Isabel Bolaños y ‘La Segura’, la dinámica entre las anfitrionas, Carla Giraldo y Cristina Hurtado, también ha captado la atención del público.

La actitud y relación entre las presentadoras en repetidas oportunidades han sido objeto de especulaciones sobre su enemistad en el set y fuera de él.

Aunque ambas habían insistido en varios momentos y diferentes entrevistas en que su trato era profesional y no había ningún tipo de problema entre ellas, las recientes declaraciones de Cristina Hurtado a la revista Semana dejaron en claro que no había una relación personal entre ellas y, por el contrario, sí existía un distanciamiento.

“En algunos momentos tenemos intervenciones juntas, donde hacemos conexiones con los participantes de la casa o cualquier otra cosa que plantee el área de contenido y producción. Pero cada una a lo suyo y punto. No hay relación. No nos tomamos un café, no somos amigas. Cero, nulo, cero, cero, cero. Somos personas diferentes, cada una con su personalidad, su profesionalismo, con su vida y sus creencias”, fueron las declaraciones que dio Cristina Hurtado al medio mencionado.

Estas palabras aumentaron las especulaciones sobre posibles tensiones entre las dos presentadoras. De hecho, varios internautas indicaron que esto hizo eco y despertó un particular ambiente, especialmente en las redes sociales, en donde varios internautas pusieron su mirada en Carla Giraldo y sus publicaciones que llevarían pullas incluidas.

Sin embargo, recientemente los rumores cobraron más fuerza cuando, durante el episodio en vivo del 15 de mayo, se produjo un intercambio inesperado entre ellas. Durante una conversación sobre la visita de Hurtado a La casa de los famosos Colombia, Giraldo aprovechó el momento para lanzar una fuerte indirecta a su colega.

“Nos emocionamos con su ingreso hoy a la casa y verle ese lado tan humano que usted tiene”, empezó diciendo Carla Giraldo.

La respuesta de Cristina Hurtado en ese momento fue emotiva, destacando lo que sintió al compartir el espacio con los participantes. Pero la atmósfera cambió cuando se mencionó el partido de fútbol que Cristina jugó con las celebridades.

“Fue maravilloso, Carla, lleno de amor y, sobre todo, comprensión. Fue una visita demasiado hermosa, de verdad que lo hice con el corazón. Cada cosa que realizamos dentro de la casa con ellos. Pero no todo fue lindo y emotivo, también los hice sudar, pues jugamos fútbol”, contó Cristina.

Allí Giraldo intervino con una pulla relacionada con el desempeño que tuvo Hurtado en el juego.

“Si la vi hacer 21, muy bien. Yo le tengo fe siempre a usted en el fútbol. Dando patadas usted es buenísima”, fueron las palabras contundentes que utilizó Giraldo.

A pesar de que Hurtado no respondió directamente a la pulla, la dinámica quedó en evidencia para los espectadores y, por este comentario cargado de sarcasmo, varias personas en las plataformas digitales aseguraron que hay una tensión entre las dos presentadoras.

Gran parte de los usuarios comentaron sobre la aparente tensión entre las dos presentadoras y por su parte, otros simplemente disfrutaban del drama televisivo.