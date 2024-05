“No guarden su dinero en esta plataforma”: a joven bogotana le desocuparon la cuenta al robarle el celular

Al lograr acceder a su celular, no tardaron en violentar sus cuentas de aplicación de billetera móvil - crédito X

Tras ser víctima de la modalidad de raponazo el pasado viernes 3 de mayo, la bogotana Sophia Sánchez aprendió que no todas las aplicaciones de billetera móvil tienen endrían estrategias destinadas a evitar el fraude bancario en caso de robo.

“Me robaron en Bogotá y de la manera más estúpida y obvia posible. Además, no solo me robaron el celular, también me sacaron la plata de las cuentas (...) no guarden su dinero en una plataforma en específico”, insistió.

Salió una noche de clase y tomó Transmilenio sobre las 8 de la noche. Normalmente, a esa hora abre un poco la ventana y va leyendo de camino a su casa o escuchando un podcast, pero el día del robo su teléfono estaba a punto de apagarse, así que decidió no utilizarlo.

Pero llegando a su casa, le ganó el aburrimiento y lo sacó de su maleta para escuchar un podcast. Gran error pues en ese momento un ladrón pasaba por el frente de la estación Minuto de Dios y se lo rapó desde fuera, aprovechando que la ventanilla estaba abierta.

“No lo estaba usando. Yo sé que es un método de hurto, pero quedé en shock. Además, últimamente me he ido viendo en el camino a las personas que sacan su celular y lo utilizan de la misma manera”.

Como precaución adicional, Sophia suele ir en los asientos altos que no están cerca de las ventanas, pero, en esta ocasión el diseño del bus era diferente, así que, incluso allí, estaba al alcance de los amigos de los ajeno.

“Pero bueno, al que le tiene que pasar, le pasa. El caso es que tan pronto ocurrió el robo empecé a pensar cómo recuperarlo, pero lo peor aún estaba por venir: “Tenía un iPhone, lo que quiere decir ellos no podían desbloquearlo, pero sí ganar un buen dinero por venderlo para repuestos”.

O al menos, era lo que Sophia pensaba hasta notar que desactivaron la opción de “buscar mi iPhone”, incorporada en el celular. “Bloquearon el Nequi al no haber un reconocimiento. La cuenta estuvo bloqueada por dos horas y yo pensé que DaviPlata había hecho lo mismo, pero no”.

Al parecer, el sistema de seguridad de DaviPlata se quedó corto en su caso. Y es que, al no dar con la contraseña, lograron recuperara el acceso a través de mensaje de texto. Uno que legó directamente al celular que los ladrones tenían en su poder.

“Si tienen mi celular desbloqueado, es obvio que les va a llegar el código y van a poder leerlo. Es muy fácil sacar la plata y no dejaron nada. (solo dejaron) Fueron 400 pesos y muchos a los que les he contado, desconocían que DaviPlata tenía esta opción de recuperación de cuenta”.

Robo a través de la ventanilla bajo la modalidad de raponazo quedó captado en video

En un audaz acto de hurto en Bogotá, un ladrón intentó robar el celular de un pasajero del sistema masivo de Transmilenio mediante la técnica del raponazo. El incidente ocurrió en febrero de 2024, cuando el delincuente, sin siquiera entrar al bus, abrió una ventanilla desde el exterior para sustraer el móvil. La víctima, alertada por su reflejo, consiguió evitar el robo inclinándose hacia adelante, lejos del alcance del asaltante.

La comunidad de usuarios del Transmilenio lleva meses expresado su inquietud ante esta nueva forma de hurto, que supone un riesgo adicional para la seguridad de los pasajeros, reavivando así el debate sobre las medidas de seguridad dentro y alrededor de estas unidades de transporte.

Testigos del intento de robo se pusieron de pie, alarmados por la situación, mientras el delincuente se daba a la fuga. Este incidente fue captado en video, lo que permitió su difusión y alimentó la discusión pública sobre cómo combatir eficazmente delitos similares. Y es que si bien el pasajero logró evitar que lo robaran gracias a una acción rápida, similar al famoso “sentido arácnido”, como bromeaban algunos, el video es una especie de llamado a permanecer vigilantes y proteger sus objetos de valor durante los trayectos en el Transmilenio.