Miguel Melfi habló de su historial amoroso, pero no mencionó a Nataly Umaña: tuvo una relación prohibida

Miguel Melfi habló en 'La casa de los famosos Colombia' de sus relaciones amorosas, pero sorprendió al no mencionar a Nataly Umaña - crédito cortesía Canal RCN

Miguel Melfi se sinceró con su compañera de reality Ornella Sierra y le contó sobre sus anteriores relaciones sentimentales; sin embargo, lo que llamó la atención es que no mencionó a la actriz Nataly Umaña con quien sostuvo un romance dentro de la competencia de La casa de los famosos Colombia.

Todo parece indicar que el romance que vivió el cantante panameño con la exesposa del actor Alejandro Estrada en medio de la convivencia no hace parte de su historial amoroso, ya que habló incluso de una relación prohibida, pero no se refirió a la actriz ibaguereña en ningún momento.

Aunque Miguel Melfi ya declaro que no tiene intenciones de buscar a Nataly Umaña para una futura relación en cuanto salga de La casa de los famosos Colombia, lo que si sorprendió es que la intensa relación que mantuvo con ella dentro del reality no haga parte de los amores que han pasado por su vida.

El cantante reveló que se enfoca en su carrera y no en su relación con Nataly Umaña -crédito @chismoseandofamosos/TikTok

Cabe recordar que durante las seis semanas que permaneció la actriz ibaguereña Nataly Umaña en la competencia de convivencia de famosos, inició un amorío con el joven artista musical que le costó sus doce años de matrimonio, pues ella, aún se encontraba en una relación con su exesposo Alejandro Estrada con el que terminó a causa de su aventura en el reality.

La intensa relación entre Nataly y Melfi pese a que no se formalizó si protagonizó cientos de titulares en la prensa nacional e internacional por cuenta de la infidelidad de la actriz hacía el hoy participante de MasterChef Celebrity Colombia. Además, de ser tendencia en redes sociales.

Mientras que Umaña se abre nuevamente paso en el mundo actoral mexicano donde ya inició proyectos con la cadena internacional Televisa; Melfi continúa en juego dentro de la casa donde ya avanzó al top 9, luego de que Diana Ángel abandonara el concurso por decisión del público. No obstante, parece ser que el panameño ya olvidó a la actriz y lo que vivido dentro del reality no contó para él como una relación, razón por la que no la contó en su historial amoroso.

Para Miguel Melfi su romance con Nataly Umaña no existió

El cantante se abrió con Ornella y tocó temas del corazón. El artista se refirió a una relación que intentó tener con una mujer en su país de nacimiento, reflexionó sobre cuánto la quería, además habló de que, aunque intentó ser la persona adecuada para la protagonista de la historia, las cosas no se dieron como lo imaginaba inicialmente.

Miguel Melfi recordó a Nataly Umaña junto a Karen Sevillano y La Segura - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

De acuerdo a lo compartido por el artista se jugó todo por esta mujer y decidió estar con ella a su manera sin importar que no pudieran tener una relación real, ni vivir cosas especiales junto a ella: “Había una chica que me gustaba mucho, pero veía en ese momento jugó mucho conmigo”.

De hecho, Melfi reveló que hubo un punto en el que la mujer que le gustaba ya estaba en una relación con alguien más, pero igual él estaba dispuesto a continuar junto a ella porque no quería perderla.

Esa experiencia lo marcó tanto que se inspiró en ella para escribirle y dedicarle una de sus canciones: “Fue donde me empezaron a ver como compositor como artista como todo, porque realmente yo era un pelado que acaba de empezar, tan solo llevaba un año de carrera musical”.

Los famosos preparaban una dinámica y subieron la temperatura del programa - crédito @lacasadelosfamosos1/Instagram

Por otro lado, Miguel recordó un antiguo amor de reality que no fue Nataly Umaña; con quien las cosas se fueron dando poco a poco de manera natural en medio de su despecho.

Confesó que esta nueva persona en su vida disfrutaba la misma pasión y que, con el paso de los días se fueron involucrando un poco más por lo que cantaban, componían y poco a poco se ganaron el amor del público, tanto que cuando fueron elegidos por votación ganaron con una mayoría absoluta.

“Mucha gente está muy enamorada de nosotros dos porque la pareja fue un boom, pues nosotros ganamos el reality, y digamos que nos fuimos una semana que el reality nos mandó de vacaciones a todo el elenco”.