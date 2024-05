Al fin se conocen detalles del matrimonio de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie: “Yo no me quería casar”

La relación de la senadora María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie es objeto de especulaciones y críticas - crédito Infobae

El matrimonio conformado por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), ha sido objeto de atención mediática debido a su relevancia política y empresarial en Colombia. La pareja, que son padres de cuatro hijos: Juan José, Denisse, Santiago y Luisa, ha mantenido un perfil discreto en público, situación que provoca continuamente especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Recientemente, la pareja concedió una entrevista a Noticias RCN, donde abordaron varios temas, incluido sus diferencias políticas y su vida personal. Durante la conversación, se mencionó que José Félix Lafaurie es considerado un “estratega del Gobierno”, dado su papel en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En contraste, la senadora María Fernanda Cabal es vista como una “mujer de extrema derecha radical”, que lidera la oposición a la administración gubernamental y al presidente Gustavo Petro. Ante estas etiquetas, la pareja respondió con claridad y sin titubeos.

Ante esta notable diferencia en sus personalidades, María Fernanda Cabal señaló con humor: “Disparejos por estatura, sí. Lo que pasa es que a él no le importa y yo igual me pongo tacones; las grandotas siempre nos levantamos chiquitos”. Lafaurie, por su parte, añadió: “Tenemos gustos diferentes, actitudes frente a la vida diferentes, pero en el trasfondo, el equipaje que tiene ella es muy parecido al mío (sic)”.

Comentaron que fueron novios durante seis años antes de casarse, y ahora están cerca de celebrar sus 32 años de matrimonio. Sin embargo, Cabal admitió que inicialmente no estaba segura de comprometerse debido a la diferencia de edad: “Yo no me quería casar”. A pesar de esto, reveló en varios momentos de la entrevista que aprecia la sabiduría de su esposo y que tienen una relación muy armoniosa.

Una de las curiosidades que surgieron durante la conversación fue cómo manejan los temas políticos en su hogar. Cabal afirmó que, aunque no evitan hablar de política, prefieren mantener esos temas separados de la vida cotidiana. “De política nosotros sí hablamos porque hay que hablar”, explicó, “pero uno tiene que escoger quiénes son sus adversarios en la política”. Lafaurie, por su parte, destacó la importancia de la coherencia en su trayectoria política.

Uno de los momentos más desafiantes para la pareja fue cuando Lafaurie ingresó al equipo negociador del ELN. Cabal expresó su preocupación por la situación y destacó la necesidad de poner límites en las negociaciones. “Creer un fondo multipropósito puede utilizarse para tener gastos operativos de un grupo armado ilegal, además catalogado como terrorista, creo que es un imposible jurídico y ético”, afirmó.

Sobre el futuro político de Colombia, Cabal expresó su deseo de ver más mujeres en puestos de liderazgo. “Creo que esta va a ser una competencia de mujeres”, declaró, al señalar un cambio en la dinámica política del país. En un tono distendido, durante la entrevista se hizo referencia a la candidatura presidencial de María Fernanda, bromeando sobre el posible rol de José Félix Lafaurie como un “primer damo”, lo cual generó risas entre los presentes.

Igualmente, discutieron el rol de la vicepresidenta Francia Márquez, y en este contexto, la congresista mencionó que: “Si tuviera más inteligencia emocional, hubiera sido una protagonista del verdadero cambio que ya no fue; si ella hubiera cogido esa oportunidad para ser generosa, cariñosa y enamorar a ese pueblo lleno de necesidades, seguramente sería una candidata presidencial. Ya no lo fue porque la arrogancia los encegueció, tristemente”.

Además de los temas políticos, la entrevista también exploró aspectos más personales de la vida de la pareja. Hablaron sobre lo que los hacía diferentes, esos puntos en donde no llegan a un acuerdo, por lo que Lafaurie señaló que, “a ella le gusta más el güarito, un buen whiskey”, cosa que coincidieron, pues ella destacó: “Ah, sí. Me encanta celebrar y me gusta. Él es fiestero, pero es un costeño raro, no se toma un trago”.

Cuando Cabal dejó entrever una posible desunión con su esposo

En una entrevista en el programa Sin Anestesia de La Luciérnaga, transmitido por Caracol Radio en colaboración con Red+Noticias, el 05 de marzo de 2024, la senadora María Fernanda Cabal volvió a ser centro de atención debido a los comentarios enigmáticos sobre su relación con su esposo, José Félix Lafaurie.

Cabal fue interrogada sobre la participación de Lafaurie en las negociaciones de paz con el ELN, a lo que ella respondió de manera enérgica: “Por fortuna viajamos mucho y nos vemos poco, porque si no, creo que lo hubiera envenenado”.

Estas palabras, cargadas de ironía, arrojaron luz sobre la dinámica poco convencional de su relación. Este intercambio provocó risas en la cabina radial y reveló una perspectiva inusual sobre el secreto de un matrimonio exitoso: “no verse mucho”.

Además, se reveló que Cabal se refiere cariñosamente a su esposo como “Pepe”, aunque evitó el apodo “mi amor”, lo que generó más especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación.