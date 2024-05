Expresentador de ‘Bravíssimo’ fue internado en la UCI y está en delicado estado de salud: esto se sabe

Amador Padilla, presentador de CityTv, viene años sufriendo con una grave enfermedad que lo aqueja y le ha hecho perder movilidad en su cuerpo - crédito @amadorunico/Instagram

La reciente hospitalización de Amador Padilla, un expresentador de televisión, ha generado preocupación entre sus seguidores y seres queridos. La noticia fue divulgada por su esposa, Mónica Hernández, que mediante una publicación en sus redes sociales compartió que Padilla fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a una alarmante disminución de sus plaquetas.

Mónica Hernández, conocida por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, reveló que los problemas de salud de Padilla comenzaron con una fiebre muy alta, que luego condujo a una caída crítica en sus niveles de plaquetas, alcanzando un mínimo de 18,000, muy por debajo de lo considerado normal para un ser humano. Este dramático descenso en las plaquetas es un indicio de un serio problema de salud que requiere atención hospitalaria inmediata. Hernández expresó su preocupación y agradecimiento por el apoyo recibido, instando a la gente a orar por la recuperación de su esposo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Amador está en UCI […]. Desde hace una semana venía con una fiebre muy alta y ayer tuvo las plaquetas en 77, después se le bajaron a 44, esta madrugada a 32, al mediodía en 18.000. Ustedes saben que la cifra normal que debe tener un ser humano es entre 150.000 450.000 y a él le bajaron”, dijo Hernández en un video publicado en su Instagram.

Los presentadores se conocieron en City TV y se enamoraron - crédito @amadorunico/Instagram

El contexto de la salud de Amador Padilla viene complicado no solo por esta reciente hospitalización. El expresentador había sido diagnosticado con artritis previamente, una afección que, según él mismo había compartido, le dificultaba realizar incluso tareas simples como vestirse.

A pesar de que Padilla había logrado mejorar su situación con tratamiento, este año enfrentó la pérdida de su padre, un evento que ciertamente tuvo un impacto emocional significativo. Además, Hernández mencionó que Padilla se estaba preparando para una competencia atlética, lo cual subraya su esfuerzo por mantenerse activo y saludable a pesar de sus desafíos de salud.

La comunidad de seguidores de Amador Padilla y Mónica Hernández ha respondido con mensajes de apoyo y oraciones, reflejando el cariño y la solidaridad hacia la pareja. Este incidente no solo resalta las luchas personales de figuras públicas con la salud, sino también la importancia de la unidad y el apoyo comunitario en momentos de crisis.

En el momento en que los médicos descubrieron la enfermedad, Amador comenzó a notar que cada vez podía hacer menos las cosas que antes hacían parte de su vida cotidiana. De hecho, comentó alguna vez según La FM que le dolía que sus amigos lo vieran así.

“Para ellos fue muy duro verme en el último viaje que hicimos. En plena reunión, me quedé encerrado en el baño, no sabía cómo abrir, las llaves me quedaban abiertas, no me podía poner solo la ropa. Esto fue muy impactante para todos”, expresó en su momento.

Amador Padilla y Mónica Hernández, su esposa - crédito @amadorunico/Instagram

¿Quién es Amador Padilla?

Amador Padilla, conocido por su carismática presencia en la televisión, se destacó como presentador del programa de entretenimiento Bravíssimo, un espacio que marcó un antes y un después en la forma de presentar cultura y arte en la televisión hispanohablante. Con un enfoque innovador y una dinámica que rompía con lo tradicional, Padilla supo ganarse el corazón de los espectadores, convirtiéndose en una figura icónica en el mundo del entretenimiento.

Nacido en una familia con fuertes lazos en el ámbito cultural, Padilla desde muy joven mostró un interés particular por las artes y la comunicación. Su educación formal en periodismo y su pasión innata por el arte lo llevaron a explorar diferentes facetas del mundo de la comunicación, hasta que finalmente encontró su verdadera vocación en la televisión.

Su llegada a Bravíssimo supuso un giro significativo para el programa, introduciendo segmentos que destacaban no solo la música y el cine, sino también las artes plásticas y el teatro, abriendo así un canal de expresión para artistas de diversas disciplinas.

Amador Padilla fue un referente de los magacines matutinos en Colombia a inicios de los 2000 - crédito @amadorunico/Instagram

La habilidad de Amador para conectar con el público, su facilidad para comunicar y su innato talento para presentar cada segmento de manera entretenida y educativa, le otorgaron un lugar destacado en la industria televisiva. Su estilo fresco y desenfadado, junto con un profundo respeto por la cultura, lo distinguieron de otros presentadores de su época.

Bajo su conducción, Bravíssimo experimentó un notable aumento en su audiencia, consolidándose como un referente en programas de variedades y entretenimiento cultural. Amador Padilla no solo dejó una huella indeleble en Bravíssimo, sino que también marcó un estándar para la presentación de programas culturales, siendo recordado como un pionero que redefinió el panorama televisivo en el ámbito del entretenimiento y la cultura.

Tanto fue el impacto del programa en su vida que se casó con su compañera de set.