Así fue el atentado por el que Antonio Navarro Wolff perdió una pierna y quedó hablando a “media lengua”

Antonio Navarro Wolff, exsenador de la República, recordó el atentado del que fue víctima en 1985, cuando fungía como representante del M-19: la organización guerrillera en la que también estuvo el presidente Gustavo Petro, en las conversaciones de paz que estaba adelantando el entonces primer mandatario Belisario Betancur.

En un hilo de X (antes Twitter), el también exgobernador de Nariño narró los momentos de angustia que vivió mientras desayunaba en una cafetería de Cali (Valle del Cauca) y las graves consecuencias de salud que dejó el atentado. Según explicó, mientras disfrutaba de su desayuno, alguien le arrojó una granada, cuyas partes quedaron incrustadas en su cuerpo luego de la explosión. “Más de 100 esquirlas se introdujeron en mi cuerpo”, indicó el exsenador.

La detonación fue tan fuerte, que su pierna izquierda quedó seriamente afectada y fue necesario amputarla. El procedimiento se llevó a cabo en México, gracias a la ayuda que entonces le brindó el nobel de Literatura Gabriel García Márquez, conocido como Gabo. En 2018, Wolff se refirió a lo ocurrido en sus redes sociales, recordando los comentarios que recibía por su particular forma de hablar. “Como dicen en Pasto: ‘Navarro habla claro, pero no se entiende nada’”, dijo.

Además, una de las esquirlas fue a parar a su cuello, lo que causó un cambio en su manera de expresarse: “Quedé hablando a media lengua”, aseveró. En la narración que brindó en 2018, aseguró que, debido a que la intervención quirúrgica se hizo en México, terminó teniendo “más raíces” que los nacidos en ese país, porque “un pedazo de pierna” quedó “enterrado” en un basurero del territorio.

Adicional a eso, sufrió un shock anafiláctico por el que casi pierde la vida, de no ser por un primo suyo que es médico, que lo salvó. De acuerdo con la Fundación Cardiovascular de Colombia, una reacción anafiláctica es un tipo de reacción alérgica categorizada como “potencialmente mortal”, que se identifica con múltiples síntomas como confusión, dolor abdominal, dificultad para respirar, desmayos, palpitaciones, mala articulación del lenguaje, náuseas y vómitos, entre otros. Estos síntomas pueden presentarse en segundos o minutos.

Varios internautas reaccionaron a su relato en X, cuestionando su pasado guerrillero. “La vida que escogió no fue pacífica ni respetuosa de los derechos de los demás”, indicó un usuario de X.

Cabe resaltar que el M-19 fue responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985, que, con la posterior retoma, dejó un saldo de 94 personas muertas, entre ellas, once magistrados, según detalló en Centro Nacional de Memoria Histórica. Además, de acuerdo con el Concejo de Estado, solo 68 cadáveres pudieron ser identificados y únicamente 54 cuerpos fueron entregados a sus familias.

Los usuarios de la red social también cuestionaron la ayuda que entonces le brindó Gabo, una de las figuras literarias de Latinoamérica más destacadas en el mundo. Sin embargo, para entonces el escritor y periodista fue clave para las negociaciones de paz entre el Estado y el M-19, porque fungió como mediador; de ahí su cercanía al extinto grupo armado.

De hecho, también estuvo involucrado en los diálogos que se llevaron a cabo durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

En una entrevista con El Tiempo, aseguró que en su vida también ha pasado por otros momentos difíciles, como 10 días de tortura en un cuartel y dos años privado de la libertad. Además, afirmó que tiene pleno conocimiento de quién es la persona que intentó acabar con su vida en 1985, en esa cafetería de Cali.

“Esa mañana en Cali, el ADO (Autodefensa Obrera) le había tirado una granada a un bus del ejército e hirieron a unos soldados. La represalia era matarme a mí. Mis compañeros identificaron a quien me tiró la granada. Y un día estaba yo en Jumbo, en un acto político, y vi sentado ahí al que me arrojó la granada. Cuando me tocó intervenir yo dije públicamente: ‘aquí veo entre el público a la persona que trató de matarme. Pero quiero decirle públicamente que está totalmente perdonado, que no se preocupe, que esa historia quedó atrás’. Dejé claro ese día que había pasado la página de mi atentado”, explicó.