Aida Victoria Merlano dio de qué hablar con fotografía que revelaría su embarazo: “Tengo experiencia”

Aida Victoria Merlano causó revuelo en redes sociales con una fotografía que dejó abiertos rumores de un posible embarazo - crédito @aidavictoriafb/Facebook

Aida Victoria Merlano generó revuelo en redes sociales durante la jornada del miércoles 8 de mayo, luego de que publicara una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía con una barriga de embarazada y un vestido blanco. La imagen solo tenía un mensaje en el que se leía: “Tengo que contarles algo hoy a las 4:00 p.m.”.

Cuando la imagen se difundió en cuentas que siguen la actividad de las celebridades en las redes sociales, los usuarios afirmaron que la influenciadora quiere quedar embarazada para evitar la pena de cárcel que podría recaer sobre ella en caso de que la Corte Constitucional ratifique el fallo de segunda instancia por complicidad en la fuga de su madre, Aída Merlano, en 2019, cuando se encontraba privada de su libertad.

Por otra parte, hubo quienes señalaron a modo de burla que sufría de estreñimiento y ahora iba a promocionar un producto para calmar esos “síntomas”. “Ahora promociona algo para el colon inflamado”, escribió un usuario.

Aida Victoria Merlano subió a sus historias instantaneas una foto en la que se le apreciaba una barriga de embarazada - crédito @aidavictoriam/Instagram

Toda esta especulación se produjo debido a que en el pasado la joven había manifestado que le gustaría ser madre durante 2023, y hasta señaló que a mediados de 2024 aspiraba a iniciar los trámites para conseguirlo, pues su deseo era ser madre soltera. Pero debido a su compleja situación penal, esos planes están en suspenso, como reveló en una grabación en TikTok en abril.

“Ya tenía el prenatal comprado, porque quería comenzar a buscarlo por ahí en junio, pero con mi situación actual es muy complicado”, explicó. “Sin embargo, mi abogado me dijo que ahorita hay un recurso que se llama casación (...) ya ahorita en 20 días, más o menos, nos dicen si la corte acepta o no acepta ese recurso. Si no aceptan revisarlo, me mandan directamente para la cárcel, pero si lo aceptan, se pueden demorar uno o dos años, entonces es por eso que esta es la peor situación para traer un ser humano al mundo”, añadió.

La verdad detrás de la fotografía de Aida Victoria

La creadora de contenido apareció junto a Esteban Rojas, cantante caleño con el que colaboró para el videoclip de su más reciente lanzamiento - crédito @aidavictoriam/Instagram

Pero, al final del día, ni unos ni otros tuvieron razón. Tal y como anunció, a las 4:00 p. m., la barranquillera apareció acompañada del cantante caleño Esteban Rojas, conocido como “La Nuee” o “La nueva luz del diamante” por sus seguidores. Días atrás publicó en plataformas digitales su canción “Demasiado pa’ mi”, y el miércoles 8 de mayo lanzó su respectivo videoclip, que cuenta con Aida Victoria como protagonista.

La creadora de contenido publicó un corto clip que subió en sus historias instantáneas acompañada de Esteban. Allí interactuaron brevemente y cuando la joven le preguntó al artista cómo le había parecido su desempeño en la grabación, este respondió “La rompiste, increíble”. Haciendo gala de su sentido del humor, Aida Victoria afirmó, “es que tengo experiencia”, y cuando este preguntó si se refería a la actuación, ella respondió “presa” con un dejo de picardía.

Por lo demás, no es el primer videoclip en el que Aida Victoria aparece. En 2023 ya trabajó con Andy Rivera como protagonista del video musical de Dudas de mi.

En el comunicado se explica que “la trágica historia de ‘Demasiado pa’ mi’ se refleja en el videoclip a través del relato de un joven que, en su afán por ofrecer una vida mejor a su familia, enfrenta las duras consecuencias de sus decisiones y acepta su destino tras ser encarcelado”. La fotografía que publicó Aida Victoria forma parte de la escena final de la grabación en la que, tras cinco meses de que el protagonista (Esteban) fuese encarcelado, ella encuentra un mensaje oculto en una fotografía de ambos con unas instrucciones para que tome un dinero que guardó en un maletín para que escape junto al hijo que espera de ella.