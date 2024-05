Exministros y expertos pidieron a Petro reconsiderar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel

“Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”, afirmó Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar de Bogotá - crédito Lina Gasca/Colprensa y Presidencia de la República

El Gobierno colombiano rompió relaciones diplomáticas con Israel a apartir del jueves 2 de mayo. La noticia la dio el presidente Gustavo Petro en medio de su discurso en la plaza de Bolívar, donde cientos de manifestantes se concentraron para celebrar el Día de los Trabajadores.

Esto ha generado controversia y rechazo, pues para muchos afecta las relaciones no solo políticas, sino económicas y hasta en materia de seguridad, entre ambos países. Precisamente, un grupo de exministros, exfuncionarios, académicos y expertos enviaron una carta al jefe de Estado colombiano manifestando su desacuerdo y pidiéndole reconsiderar su decisión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Los firmantes queremos manifestarle nuestro dolor y desacuerdo con la ruptura de relaciones entre Colombia y el Estado de Israel. Es la interrupción de una relación que ha durado más de 75 años, con amistad y confianza entre las dos naciones”, comienza la misiva.

Para los exfuncionarios y expertos, las discrepancias que tiene Petro con el Gobierno de Israel no deben repercutir en los ciudadanos: “El desacuerdo que tiene hoy con decisiones de su gobierno no debe transferirse a sus ciudadanos, que han sido siempre amigos y colaboradores nuestros”. Y es que, el presidente aseguró, durante las marchas del 1 de mayo, que: “Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir”.

Al respecto, agregaron: “Su decisión además lo inhabilita, señor Presidente, para servir de eventual mediador en conversaciones que se están llevando a cabo y que sin duda se intensificarán en el futuro cercano. Una coyuntura dolorosa que debe ser vista como una oportunidad de acercar nuestros pueblos en su búsqueda de soluciones para los dos pueblos”, expresaron.

Los firmantes reconocieron el aporte y la importancia de la cultura israelí en el mundo, destacando que: “El pueblo de Israel ha sido perseguido por siglos, pero indudablemente tiene un peso cultural muy significativo en el mundo de occidente y en el oriente. De él se derivaron el cristianismo y el Islam, y su filosofía ha irrigado siempre nuestro pensamiento. Hoy es Israel una fuente de ciencia y de tecnología pioneras, que ha compartido con nosotros y otros países de Latinoamérica en una colaboración generosa y abierta”.

Atendiendo a todo lo anteriormente expuesto, le solicitaron al presidente reconsiderar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, toda vez que esto trae consecuencias negativas para ambos países:

“Ojalá pudiera usted reconsiderar su decisión, que estamos seguros, no representa la voluntad de la mayoría de colombianos”, concluyeron.

En una carta enviada al presidente Gustavo Petro, un grupo de exministros y expertos se mostraron en desacuerdo en que el Gobierno rompiera relaciones diplomáticas con Israel - crédito Redes sociales

Algunos de los exministros que firmaron la carta dirigida a Petro se encuentran: Angela María Osorio, Cecilia María Vélez, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri, María Consuelo Araujo y María Fernanda Suárez.

Algunos expertos que se sumaron a la petición fueron: Manuel Santiago Mejía, empresario; Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República; María Bibiana Botero, presidenta de Proantioquia; Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional; Mónica Contreras, presidenta de la Transportadora de Gas Internacional (TGI); Noemi Sanín, excanciller; Sylvia Escovar, empresaria; y Tatyana Orozco, exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS).

Por otra parte, el congresista y vicepresidente II de la Cámara de Representantes también se pronunció sobre la ruptura de relaciones con Israel, asegurando que afectará la seguridad y la economía nacional: “(...) pone en riesgo más de 1.000 millones de dólares de exportaciones del sector industrial y agroindustrial, e Inversiones en nuestro país por USD60 millones de sectores de la tecnología, ciberseguridad, entre otros”.

Agregó: “Es lamentable ver cómo el Gobierno se radicaliza cada día más, gobernando bajo los postulados ideológicos del Comunismo puro y duro que se ha caracterizado por destruir la economía y la democracia de países como Cuba y Venezuela”.