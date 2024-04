Qué posibilidad existe de una intervención a la Federación Colombiana de Fútbol por parte del Estado colombiano

Existen dudas sobre sí el gobierno podría llegar a intervenir el organismo ante presuntas irregularidades - crédito Colprensa

La Federación Colombiana de Fútbol es uno de los organismos que más polémicas ha protagonizado en los últimos años. Al escándalo por la reventa de boletería en algunos juegos de las eliminatorias rumbo al mundial de 2018, se suman las múltiples controversias con respecto al manejo del fútbol femenino en el país, así los presuntos casos de corrupción que se registrarían al interior del balompié nacional.

Tal situación ha generado que el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, haya puesto la “lupa” sobre el tema e incluso una entidad estatal haya llevado a cabo investigaciones con respecto a tal problemática, que ha llegado a “manchar” el panorama del fútbol en Colombia.

Frente a ello, ha habido quienes han impulsado la propuesta de que sea el Gobierno nacional el que analice a fondo lo que sucede al interior del organismo, que es presidido por Ramón Jesurún desde noviembre de 2015.

Por ejemplo, el periodista Iván Mejía Álvarez indicó a través de sus redes sociales que sí sería posible una intervención del Estado colombiano sobre la FCF. De hecho, el caleño, uno de los comunicadores más reconocidos en el ámbito deportivo en todo el territorio nacional, aseguró que “sacar” al barranquillero sería uno de los pasos para darle “transparencia” al balompié nacional.

“Si se puede… es un ejemplo para el gobierno colombiano. Sacar a JESSURUM y suban dola es la única forma de darle transparencia al futbolista nacional”, comentó Mejía Álvarez.

Y es que, en uno de los movimientos más significativos del fútbol mundial, medios españoles han dado a conocer que el Gobierno de ese país llevará a cabo una intervención sobre la Real Federación Española de Fútbol. Esto, por presuntos vínculos de sus directivos en irregularidades el interior de la entidad.

Así las cosas, según explicó As, la intervención se llevaría a cabo con el único objetivo de nombrar una comisión de “Normalización, Supervisión y Representación” que encabece el organismo hasta que se celebren las próximas elecciones al interior de la entidad el segundo semestre del presente año.

No obstante, el abogado penalista Jhoan Montenegro aseguró a Infobae Colombia que la situación que se registra en el país ibérico no es comparable con la que se presenta en el balompié nacional. Por tal motivo, para él, una intervención a la Federación Colombiana de Fútbol sería una medida “desproporcionada”.

Una intervención sería una medida desproporcionada

De hecho, el jurista indicó que en caso de que las autoridades lleven a cabo tal procedimiento, las consecuencias irían desde que los equipos colombianos, así como las diferentes categorías de la selección nacional, no puedan participar de competiciones internacionales.

“La situación del fútbol colombiano quizás no es comparable con la situación de fútbol español en este momento, por ende, una intervención podría ser una medida exagerada o desproporcionada que podría ocasionar que Colombia no pudiese participar o qué producto de la intervención no pudieran participar sus diferentes elecciones, mayores, femenina, juveniles, en competiciones avaladas por Fifa”, aseguró.

Montenegro explicó que el caso del fútbol español es mucho más complejo teniendo en cuenta que allí se han reportado episodios de corrupción, así como también han existido estados financieros “que no son positivos y que tienen problemas a la Federación Española de Fútbol”. Además, el jurista añadió que la citación para una intervención de tal índole se genera a través de una comisión de notables.

Por otra parte, señaló el abogado, el caso del fútbol colombiano contempla un tema de orden laboral que ha contado con el respaldo de las autoridades correspondientes. Además, en el ámbito económico, así como en el deportivo, los resultados son rescatables: muestra de ellos es la ubicación del seleccionado nacional en el ranking FIFA, listado en el que Colombia ocupa la posición 14.

“El fútbol colombiano tiene un tema de orden laboral que ha sido bien manejado y que ha estado vigilado por el Ministerio del Trabajo en las negociaciones que está adelantando por el sindicato de futbolistas con la Dimayor. Sin embargo, los estados financieros son positivos y el momento futbolístico de la selección también lo es, así que hoy en el ranking FIFA aparece como número 14″.

No obstante, el jurista no cerró la puerta a un “acompañamiento” por parte del Gobierno nacional. Esto, luego de haber negociado con la FIFA, de tal manera que no se registren repercusiones por parte de tal ente.