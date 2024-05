La Negra Candela destapa oscuro pasado del novio de ‘La Segura’: fue señalado por maltrato intrafamiliar

En redes sociales, recuerdan el pasado de Ignacio Baladán, prometido de 'La Segura' - crédito Instagram

La casa de los famosos Colombia ha acercado a cada uno de los participantes con su público de maneras que antes no habían sucedido a través de sus redes sociales personales o de sus trabajos en las pantallas. A pesar de estar aislados del mundo exterior, es la primera vez que sus fans pueden ver cómo es su vida 24/7.

La Segura es una de las que ha dado fiel testimonio de ello, debido a que ha abierto su corazón en múltiples ocasiones frente a las cámaras que hay en el set de grabación. En esa oportunidad, se ha referido a su delicada salud física, a la toxicidad que hubo en sus relaciones anteriores, a amenazas de muerte que sufrió e, incluso, a la vez en que fue abusada sexualmente.

Sin embargo, no todo lo que ha mostrado ha sido lastimero, sino que a eso se le suma que aceptó casarse con Ignacio Baladán, su novio, en vivo. El uruguayo entró dos veces por la dinámica de Congelados y en la segunda ocasión aprovechó para pedirle matrimonio a su compañera sentimental.

El hecho se viralizó rápidamente por el impacto que causó y puso al hombre bajo los reflectores de toda Colombia. Aunque en Perú ya es bastante conocido por su participación en el reality Esto es guerra, en el país no había logrado reconocimiento hasta involucrarse sentimentalmente con la influenciadora.

Ahora, por el gesto que tuvo en público, ha sido considerado como “el hombre ideal” en redes sociales. Sin embargo, la Negra Candela destapó partes del pasado oscuro del chef profesional, dejando en evidencia algunos hechos que podrían hacer cambiar de opinión a quienes lo halagaron.

En un video publicado en las redes sociales de la periodista, esta afirma: “Es una joyita el chico reality que, nos imaginamos, ya está aspirando a participar en la segunda temporada de La casa de los famosos, el uruguayo Ignacio Baladán que tiene sorprendido a los seguidores al pedirle matrimonio a La Segura si a él no le gustan sino las mujeres hermosas, espectaculares, importantes que le den visibilidad”.

Asimismo, agregó que “tiene su historia detrás de él. Fue novio de la Miss Grand Internacional 2023 (Luciana Fuster). En televisión salieron las declaraciones y el testimonio que dio en televisión otra de sus ex, Silvana Alicia, de si la golpeaba o no la golpeaba”.

Aunque en el clip la mujer no responde manera directa a si fue agredida físicamente por Baladán, sí deja en claro que sufrió emocional y psicológicamente a manos de él.

“Yo vine de otro país a vivir con él directamente, me tomó tanto trabajo decidirme y por eso me duele, me molesta, fue una decisión de los dos, porque no me puso una pistola en la cabeza, pero yo me sentía tan convencida, un poco más, y me demostraba tanto amor, tanta seguridad, que yo iba a ser la futura madre de sus hijos”, comenzó diciendo la víctima.

También añadió que “si sale a decir que ha estado soltero hace mucho tiempo y también a decir mentiras, pues obvio que yo voy a hablar, porque no voy a quedar como la tonta, ni él se va a limpiar conmigo para quedar bien. Él me hizo mucho daño y yo no lo merecía”.

¿Qué ha dicho Ignacio Baladán del escándalo que protagonizó en Perú con su ex?

De hecho, en su momento, Ignacio Baladán tuvo que pedir perdón.

“Tengo que pedirle disculpas a Silvana porque sí me equivoqué. Que me disculpe porque sí considero que en una pareja tiene que haber luto por la relación (...) Ella fue una persona que me ayudó a crecer. Ahí se ve la calidad de las personas. Por eso mismo me siento afectado, porque siento que le fallé. No solamente a ella, sino también a su familia. Les pido disculpas a su familia, a su hermana, a sus papás. No se lo merecía. Solo me quedan decirle cosas bonitas”, dijo.