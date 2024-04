Alejandra Sandoval y su hija Valeria hablaron sobre el hombre que las separó: “Llegó a cambiarlo todo”

Alejandra Sandoval y Valeria Sandoval hablaron de Jorge Reyes, el hombre que les cambió la vida - crédito @valeriasandoval/Instagram

Alejandra Sandoval y su hija Valeria están más unidas que nunca, pues el 2024 les sonríe. Ambas protagonizan la película Julia tiene Sugar, cinta en la que actúan por primera vez juntas y, además, harán de hermanas.

La actriz, a quien vemos en las noches de Caracol televisión en la serie de Las muñecas de la mafia, habló junto a su primogénita con Infobae Colombia sobre los retos que ha tenido que superar cómo como fue el caso de vivir en países diferentes e ir tras sus sueños por caminos separados.

La historia de vida de la actriz caleña de 43 años de edad está marcada por el hecho de haberse convertido en madre a muy temprana edad cuando aún era una adolescente, pues inició su primera relación sentimental a los 13 años. Fue con su primer amor, un empresario caleño mayor que ella con el que decidió tener a su hija Valeria. “Quedé embarazada a los 15 años”.

El actor Jorge Reyes llegó para cambiar la vida de Alejandra Sandoval y su hija Valeria Sandoval - crédito @alejasandovalp/Instagram

Al poco tiempo de la dulce espera, Alejandra descubrió que Andrés González el padre de su hija tenía un oscuro pasado que empezó a generar conflictos en su relación al punto que los separó, no obstante, el fue un papá presente para Valeria quien cabe mencionar que legar lleva su apellido materno, pero decidió adoptar el de su mamá para darse a conocer en el medio artístico, por esta razón es que se hace llamar Valeria Sandoval.

Madre e hija crecieron y debieron aprender de la vida juntas. Sin embargo, Alejandra conoció un nuevo amor, el hombre al que Valeria también llama padre, pues fue el que la crio. No obstante tiempo después esa relación también se terminó.

Fue ahí, justo cuando Valeria ya era una adoscelente que llegó el actor venezolano Jorge Reyes, el actual esposo de la actriz caleña y padre de su segunda hija llamada Miranda.

La separación

Jorge Reyes tuvo una crianza diferente a la de ‘Las Sandoval’ como se conocen en las redes sociales, pues el actor al que el público colombiano conoció su talento en el país con el telenovela Todos quieren Marilyn, es más tradicionalista, estricto y sobreprotector, lo cual generó una fractura entre los tres.

Alejandra Sandoval y su hija Valeria crean contenido juntas en las redes - crédito @valeriasandoval/Instagram

“Nos costó adaptarnos porque Jorge no quería que me fuera a pasar lo que mismo que a mi mamá, por eso me cuidó mucho, pero en ese momento yo no lo vi así y como era tan joven y rebelde, preferí irme de la casa”, contó Valeria quien actualmente recorre el mundo y los escenarios como bailarina y coreógrafa profesional.

Por otra parte, Jorge buscando alejar a Valeria del ambiente pesado del mundo televisivo no la apoyó en su elección de seguir los pasos de su madre en la actuación.

“Él después reconoció que era lo yo realmente quería y se arrepintió de haber sido tan exigente. Sin embargo, yo también reconozco que gracias a eso hice mi carrera de producción de cine y me dio las herramientas para volverle creadora de contenido”, añadió la joven influencer.

Alejandra Sandoval habla de su relación con sus dos hijas - crédito @valeriasandoval/ Instagram

Sin embargo, este no fue el único obstáculo entre ellas, pues Alejandra y Jorge tomaron la decisión de radicarse en Venezuela, país natal del actor a donde se trasladaron y viven actualmente, pero Valeria no quiso viajar con ellos.

“De las cosas que sí me arrepiento en la vida es de no haberla obligado a irse conmigo. Yo tenía colegio y todo listo para ella en Caracas, aunque eso hubiera significado una pelea mayor nos hubiera mantenido juntas. Siempre hemos sido muy unidas, pero se que me perdí momentos importantes en los que no estuve a su lado y ella me pudo necesitar”, expresó Alejandra.

Valeria se abrió camino en Estados Unidos en donde es una reconocida bailarían y gracias alas redes sociales encontró otro campo de acción en donde desarrollarse como artista. “Las redes me permitieron tener una fuente ingreso e independizarme”, comentó.

Actualmente tiene una excelente relación basada en la confianza y aunque cada una vive en un país distinto comparten varios proyectos juntas con el podcast llamado Las Sandoval donde crean contenido juntas y tienen un podcast en el que comparten todo sobre su pasado. Además, pronto estrenarán película.