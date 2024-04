Seis de cada diez colombianos ha reportado algún problema de salud mental: cómo puede ayudar la tecnología

Datos de MinSalud revelan que el 63,3% de los nacionales ha enfrentado algún problema de salud mental - crédito Jesús Aviles/Infobae

En la última encuesta revelada por el Ministerio de Salud y Protección Social a finales del 2023 dejó entrever que el 66,3% de los colombianos ha enfrentado algún problema de salud mental en algún momento de su vida.

En la encuesta se tuvo una muestra de 3.430 personas mayores de 18 años residentes en 5 regiones del territorio nacional y el distrito capital entre el 6 y el 9 de octubre de 2023.

Según los datos entregados, este porcentaje es mayor entre las mujeres, alcanzando un 69,9%. De hecho, dentro del grupo de edad de 18 a 24 años, el 75,4% de las mujeres reportan haber enfrentado dichos problemas. Lo que evidencia la alta carga de enfermedad mental existente, particularmente entre la población joven y el género femenino.

Ante estos desafíos, y en medio del auge de la inteligencia artificial, la tecnología promete convertirse en una gran herramienta para prevenir estos padecimientos.

Andrés Gómez, cofundador de Bumii que es una plataforma pionera en la educación socioemocional para la prevención de trastornos mentales, señala que en la mayoría de casos, enfermedades como la depresión o la ansiedad suelen producirse como resultado de la mala gestión de las emociones luego de qué una persona experimenta un cambio en su vida.

Es importante tener en cuenta que la prevención en salud mental se enfoca principalmente en la generación de competencias emocionales como el autocontrol, la empatía, la asertividad, entre otras.

Estas habilidades permiten que las personas puedan manejar mejor las diferentes situaciones desafiantes que trae la vida, y con esto evitar el desarrollo de trastornos mentales. Situaciones como: la presión laboral, la ansiedad ante diferentes circunstancias, e incluso, la tristeza por pérdidas, requieren de dichas competencias para su identificación y manejo.

“Es ahí donde la tecnología juega un papel fundamental, ya que permite crear programas personalizados de entrenamiento en competencias emocionales, que de otra forma deberían hacerse de forma manual y dispendiosa”, puntualizó Gómez.

De acuerdo con el experto, algunas herramientas como la inteligencia artificial son claves en la prevención de este tipo de trastornos, lo cual permite entender el contexto de cada persona, como sus habilidades, personalidad y necesidades, y con base en ello, crear entrenamientos socioemocionales completamente personalizados para cada individuo.

“Por ejemplo, si alguien enfrenta el desafío de mejorar la comunicación y comprensión de los sentimientos de sus hijos adolescentes, a través de plataformas como Bumii la inteligencia artificial puede facilitar un entrenamiento específico en el cual se enseñe a utilizar los intereses y preferencias de los hijos para establecer conversaciones asertivas. Estas conversaciones no solo ayudarán a comprender las emociones de los adolescentes, sino que también promoverán alternativas saludables para validar y manejar dichas emociones”, afirma Gómez.

La educación socioemocional tradicionalmente ha sido abordada desde charlas abiertas, cartillas, videos masivos, y una gran cantidad de material genérico. Sin embargo, este enfoque no logra conectar emocionalmente con las personas de forma masiva y no les lleva al entendimiento necesario. Lo que se refleja en las alarmantes cifras de trastornos mentales no solo en Colombia sino a nivel global.

Es por ello que en la actualidad, a través de plataformas basadas en inteligencia artificial generativa, se buscan crear contenidos que sí establecen una conexión emocional con el público.

Por medio de herramientas digitales como Bumii, que crean cuentos personalizados, los cuales son protagonizados por el mismo lector, abordando sus intereses y situaciones personales, las personas pueden desarrollar competencias emocionales y promover cambios de actitud.

Estos contenidos, basados en evidencia psicológica, tienen el potencial de llegar a un gran número de personas y llevarlas a comprender mejor sus emociones y el valor de gestionarlas.

En la encuesta que fue publicada un día después de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, también se mencionó que seis de cada diez colombianos declaran que su salud mental es muy buena o buena, mientras que hay un 10% que declaró que su salud mental es mala o muy mala y un 30% mencionó que es regular.