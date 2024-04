Federico Gutiérrez habló del estadounidense que abusó niñas en Medellín: ¿culpó a Daniel Quintero?

El alcalde de Medellín sugirió que la anterior administración es culpable de la prostitución infantil en la ciudad - crédito Colprensa

El alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez se refirió al estadounidense que aceptó haber abusado de menores de edad en la capital de Antioquia.

El miércoles 24 de abril de 2024 el mandatario local se pronunció y aunque no dijo nombres, dejó claro quiénes serían los responsables de esos lamentables hechos.

Según las declaraciones de Fico Gutiérrez, quienes debían garantizar los derechos de los menores de edad en Medellín no lo hicieron, y aunque no mencionó a una persona en específico, por los términos que usó en su mensaje que se trata del exalcalde de la capital de Antioquia Daniel Quintero y su administración.

Fico Gutiérrez aseguró que aunque, según él, se conocía que esos abusos contra menores de edad por parte de extranjeros estaban ocurriendo, nadie hizo nada. Además, indicó que es un problema que se venía registrando desde hace años.

“Estos abusos en contra de nuestra niñez se vienen presentando con mucha intensidad durante años. A quienes les correspondió cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, no lo hicieron. Se sabía lo que estaba pasando. Era demasiado evidente. No hicieron nada al respecto”, expresó el alcalde de Medellín.

Seguido de eso, señaló de cómplices a los responsables de garantizar los derechos de los niños, que serían las autoridades que ejercían en ese momento.

Se deduce que en sus declaraciones se refiere a Daniel Quintero y su gabinete, pues usó expresiones con las que se ha referido a esa administración en otros momentos como, por ejemplo, que “destruyeron a Medellín”. Además, respecto a todo lo malo que describió, dijo que ocurrió en los últimos cuatro años, es decir, en el gobierno que estaba antes de que él llegara a La Alpujarra.

“Fueron cómplices de esta barbarie. No solamente saquearon a Medellín; la dejaron destruida en lo físico, pero lo más grave sin lugar a dudas es que la destrucción social durante los últimos 4 años fue absoluta. Y lo más triste es que las mayores víctimas fueron nuestros niños y niñas”, añadió.

El aterrador caso de Stefan Andrés Correa, abusador de niñas en Medellín

Las autoridades capturaron a un ciudadano de nacionalidad estadounidense, identificado como Stefan Andrés Correa, en el aeropuerto de Miami gracias a un trabajo articulado entre ambos países.

La detención se dio después de la denuncia de una menor de edad y a las labores investigativas de las autoridades colombianas, que alertaron a los Estados Unidos sobre los vejámenes que estaba cometiendo Correa en sus viajes a Colombia.

El 23 de abril el medio de comunicación W Radio reveló los impactantes chats en los que se evidencia la crudeza con que el estadounidense y una presunta red de proxenetismo gestionaban los encuentros sexuales con niñas de 11 años en adelante.

De acuerdo con el alcalde de Medellín, desde el 2022 Stefan Andrés Correa viajó a Colombia en al menos 45 oportunidades, por lo que se calcula una larga lista de víctimas de abuso por parte del extranjero, que aceptó haber cometido delitos sexuales con las menores de edad.

Ante este caso, el alcalde de Medellín aseguró que desde la administración continúan adelantando labores para desmantelar las bandas dedicadas a prostituir menores de edad en la ciudad.

Sin embargo, resaltó que es un problema que no solo se registra en Medellín, sino en todo el mundo.

“Nosotros estamos afrontando un problema que es real, que existe y que no vamos a negar jamás. Que no solo ocurre en Medellín, ocurre en el mundo entero. No vamos a descansar en esta lucha que apenas comienza”, apuntó el alcalde de Medellín.