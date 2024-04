Petro convocó a la marcha del Primero de mayo e insistió en que no se piensa reelegir: “Aquí no estaré más allá de agosto de 2026″

El presidente Gustavo Petro dijo que desde que se nombró la nueva fiscal general "empezó la extrema derecha a desesperar" - crédito Juan Cano/Presidencia

Después de las marchas del 21 de abril, el presidente Petro ha emitido diversas declaraciones a través de su cuenta en la red social X. Respondiendo a estas movilizaciones, expresó su deseo de unirse a los sectores que tradicionalmente participan en las marchas del 1 de mayo, además de instar a apoyar a su gobierno.

En una de sus publicaciones recientes relacionadas con este tema, afirmó: “Ya habló el odio, ahora que hable el amor”.

Por otro lado, figuras políticas allegadas al gobierno nacional, como Daniel Quintero, han motivado a la ciudadanía a manifestarse el Día del Trabajo para demostrar su respaldo al presidente Petro.

En referencia a las marchas que organizó la oposición el 21 de abril, el jefe de Estado comentó lo siguiente con respecto a las del 1 de mayo: “Ya habló el odio, ahora que hable el amor. Que hable la cultura, sobre la mentira, la grosería y la ignorancia”. Haciendo de ese modo un paralelo entre ambas manifestaciones a su parecer.

De igual manera el primer mandatario mencionó lo siguiente en su publicación: “Este 1 de mayo que sea la gran caminata alegre de la gente que trabaja y estudia, que sueña y hace. En este primero de mayo tampoco habrá gases, ni golpes, ni morirá nadie como si sucedía antes. Las y los constructores de la democracia y la paz a la calle”.

El presidente Gustavo Petro aseguró que en la marcha del de mayo tampoco habrá gases ni golpes - crédito @petrogustavo

También comentó que: “Nosotros seguimos con la mano tendida atentos a propuestas concretas que no vayan contra la gente y su dignidad. Dejen de gritar mentiras, no le vamos a quitar la pensión a nadie, no le vamos a quitar la EPS a nadie, solo que no vamos a permitir que se roben el dinero”.

Dentro de su mensaje, el presidente Petro expresó su percepción sobre la reacción de lo que considera como “extrema derecha” tras el nombramiento de la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, a quien describió como “una mujer decente”. Según sus palabras, este acontecimiento ha provocado un estado de desesperación en dicho sector político, lo cual atribuye al temor que tienen ante las futuras investigaciones judiciales.

En ese sentido, el jefe de Estado aseguró que cuando dieron inicio los juicios, comenzaron “las manifestaciones de la violencia”. Además comentó que las marchas que se desarrollan el 1 de mayo, es decir las del Día del Trabajo bajo su concepto “siempre son marchas de la verdad”.

“Cuando empezaron los juicios, empezaron las manifestaciones de la violencia. A mi no me da miedo que me investiguen, no me he robado un peso. Los que se llenaron de sangre de jóvenes tienen miedo, nosotros no hemos matado ni mataremos a nadie. Por eso el 1 de mayo no solo tiene que llenarse de paz, de alegría y de justicia. Las marchas del trabajo siempre son marchas de la verdad”, comentó el presidente de la República.

De igual modo el primer mandatario reconoció las limitaciones en la implementación de políticas públicas, señalando que aún no se ha logrado una cobertura total en el territorio ni la fuerza necesaria para establecer justicia de manera efectiva. Ha instado a una mayor profundización de estas políticas, subrayando la importancia de que sea el pueblo el que oriente las acciones del gobierno en aquellos lugares hasta ahora inaccesibles por la administración.

Por otro lado, políticos cercanos al Gobierno como Daniel Quintero han hecho mensajes haciendo referencia a estas marchas. “La marcha de hoy fue la de los “dueños”. La del #1DeMayo será la de los trabajadores”, fue uno de los mensajes del exalcalde de Medellín sobre el tema.

Daniel Quintero habla de las marchas del 1 de mayo - crédito @QuinteroCalle

En cuanto a políticos de la oposición, Paloma Valencia le respondió al presidente su intención de unirse a las marchas del 1 de mayo lo siguiente: “Esta es la Colombia que no quiere una constituyente y que está dispuesta a defender todo lo que hemos construido. Le informaron mal de la marcha: No hubo odio que provoca disturbios, heridos y bloqueados. Fue la expresión de amor por Colombia que le exige que corrija su camino de destrucción, de estigmatización de los que no pensamos como usted, del sector privado”.