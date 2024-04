Gabriela Tafur y Esteban Santos anunciaron la fecha para su matrimonio: “Apapáchame la vida entera”

La pareja reveló la fecha de su matrimonio - crédito @gabrielatafur/Instagram

Ya hay fecha y detalles del compromiso de Gabriela Tafur, exreina de belleza, y Esteban Santos, hijo del exmandatario colombiano Juan Manuel Santos.

La pareja, que inició su romance en medio de la pandemia, decidió unir sus vidas el sábado 7 de septiembre, según reveló la exseñorita Colombia a través de un emotivo video compartido en su cuenta de oficial de Instagram, en donde cuenta con más de setecientos mil seguidores.

Gabriela Tafur, además de haber portado la corona nacional en Miss Universo, se destaca por su formación como abogada y actualmente cursa un MBA (Master en Administración de Negocios) en la Universidad de Stanford en Estados Unidos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La pareja compartió momentos emotivos de su relación en redes sociales -crédito @gabrielatafur/Instagram

Por su parte, Esteban Santos no solo es conocido por su linaje político, sino por su sólida formación académica, como magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard.

La historia de amor entre Tafur y Santos floreció durante el confinamiento mundial, enfrentando el desafío de una relación a distancia que, lejos de separarlos, consolidó su unión.

Fue a finales de octubre cuando Esteban decidió proponer matrimonio en Napa Valley, California. “Feliz último aniversario de novios, mi vida entera. El 7 de septiembre será de esposos Esteban Santos”, escribió Gabriela al anunciar su fecha de boda, resaltando el significado especial de su último aniversario como novios. “Te amo infinito!! ❤️♾️”, respondió Santos en la publicación de la presentadora.

Gabriela Tafur y Esteban Santos anunciaron su matrimonio para el 7 de septiembre -crédito @gabrielatafur/Instagram

El amor entre Gabriela y Esteban generó ciento de cometarios en las redes sociales, desde mensajes de felicitaciones hasta consejos para su matrimonio recibieron la pareja por parte de los usuarios: “Este matrimonio debe ser transmitido en televisión nacional. Espero que estén haciendo las negociaciones con los distintos canales ❤️muchas gracias”; “Los más lindos!!!!! Ya quiero 7 de sept ❤️”; “Que pareja linda son!”; “Que lindo! Mil bendiciones!”; “7 de septiembre, día cívico!!”; “Por fin nos soltaste la fecha 🥰🥰🥰🥰🥰 ahora queremos que transmitan la boda en redes, amaría verlos”, son algunas reacciones en las redes sociales.

La presentadora como Esteban Santos han utilizado sus plataformas para compartir momentos de su relación, permitiendo a seguidores una mirada íntima a su vida en común y los preparativos hacia el gran día.

Gabriela Tafur anunció su matrimonio con Esteban Santos para septiembre de 2024 - crédito Gabriela Tafur/ Instagram.

¿Cómo fue la pedida de mano de Esteban Santos para Gabriela Tafur?

La ex Señorita Colombia y presentadora Gabriela Tafur aceptó casarse con Esteban Santos, luego de una romántica propuesta de matrimonio en El Valle de Napa, California. La pareja, que actualmente reside en Estados Unidos por motivos académicos de Tafur, disfrutó de este momento único en los viñedos Futo Winery Vineyards. El encuentro, inicialmente presentado como la celebración del aniversario de dicho viñedo, terminó siendo el escenario perfecto para que Santos hiciera la gran pregunta.

“Me dijo que íbamos a un evento en el que se celebraría el aniversario de un viñedo que conocíamos y por eso nos pusimos bonitos. Recuerdo que durante la semana él me insistía en que ese día me debía ir muy linda. Busqué un vestido acorde para la ocasión y me arreglé como si fuera para una fiesta, pero cuando llegamos no vi a nadie más”, reveló la exreina en una entrevista para Infobae Colombia.

Esteban Santos, hijo del exmandatario Juan Manuel Santos, se comprometió con la exreina Gabriela Tafur - crédito @gabrielatafur/Instagram

Gabriela Tafur, quien cursa una maestría en la Universidad de Stanford, se vio sorprendida por la propuesta, especialmente al no haber anticipado comprometerse este año. La organización detallada de Santos convirtió la sorpresa en un momento inolvidable para ambos.

“Cuando yo me acerco, él se arrodilla de inmediato y yo me puse a llorar de la emoción, literalmente borré casete. La verdad es que debo confesar que yo no le escuchaba ni le entendía nada de lo que me decía, simplemente decidí arrodillarme a su lado y le contesté que ¡claro que sí me quiero casar contigo!”, añadió la presentadora en diálogo con este medio.