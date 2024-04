Concejales de Bucaramanga estuvieron a punto de irse a los golpes: “Usted es un sapo, una loca”

Las imágenes difundidas a través de redes sociales generan rechazo - crédito Colprensa y X

El concejal del Pacto Histórico Jorge Flórez y el cabildante del Partido Verde Carlos Parra, protagonizaron una bochornosa discusión al interior del Concejo de Bucaramanga, donde se estaba realizando el cierre de las sesiones extraordinarias.

Todo comenzó el 14 de abril, en el momento en el que Flórez increpó de forma retadora a su compañero y sin importar que se encontraban en las instalaciones del Concejo, decidió insultarlo, por lo que los demás cabildantes tuvieron que intervenir.

El bochornoso hecho quedó registrado en las cámaras en el recinto, donde el cruce de palabras no pasó desapercibido para los demás miembros de la corporación y mucho menos para los habitantes de la ciudad que calificaron el hecho como una “falta de respeto”.

Del mismo modo, en las imágenes se destaca cómo el funcionario, perteneciente al Pacto Histórico, no solamente se dedica a lanzar insultos en contra de su compañero, que pertenece al Partido Verde, sino que lo reta a pelear.

Entre los insultos que Flórez lanzó contra Parra se destacan frases como “¿Quiere pelea conmigo? Usted es un sapo, una loca”, lo cual sorprendió a los demás asistentes a la plenaria, que reaccionaron rápidamente para evitar que el enfrentamiento se convirtiera en una pelea mucho más fuerte.

Cabe mencionar que las marcadas diferencias no solo surgieron en medio del cierre de las sesiones extraordinarias, pues los cabildantes ya habrían mostrado sus desacuerdos en otras oportunidades. Una de ellas surgió en el momento en el que Carlos Parra notó cierta molestia de Flórez en el momento en el que él se opuso a que fuera entregada una condecoración a Gustavo Petro cuando visitara la ciudad.

De acuerdo con declaraciones entregadas por Parra a Caracol Radio, su posición se debe a que “Petro no tiene entre sus prioridades a Santander. Además, no he estado de acuerdo con las condecoraciones cuando se usan como instrumento político”, puntualizó.

Asimismo, aseguró que antes de lo que está plasmado en el video, había observado a Flórez hacerle “muecas” en el momento en el que él estaba realizando su intervención, por lo que decidió acercarse a escucharlo y le mencionó lo siguiente: “¿Le dolió mucho lo que dije?”.

Estas palabras terminaron de molestar al funcionario, que continuó con los insultos y el problema terminó siendo viral en redes sociales, donde las reacciones a favor y en contra de cada uno de los funcionarios no se hicieron esperar.

Los concejales se defienden

En declaraciones recogidas en el medio local Vanguardia, Parra informó que interpondrá las respectivas quejas en contra de Flórez, con el fin de evitar que este tipo de actos se vuelvan a presentar. A su vez, Jorge Flórez aseguró que todo se trataba de un montaje.

“El video que pasan a las redes no tienen audio porque son de las cámaras de seguridad del Concejo. El primero en atacarme es el señor Parra porque no está conforme con que yo no quiera hacer parte de su coalición y se la ha pasado inventando que yo soy cuota de Jaime y de Manolete, cuando eso no es así”, indicó el concejal del Pacto Histórico en medio de su declaración.

Incluso, dio a conocer que él publicará otro tipo de videos, en los cuales los habitantes de Bucaramanga se podrán percatar de cómo vivió las cosas desde su perspectiva, con el fin de evitar que estas acciones en su contra tengan alguna repercusión en sus labores.

“No es cierto que yo haya intentado golpear al concejal Parra, se dio una respuesta acalorada ante los constantes ataques del concejal hacia mi persona porque según él ‘soy un arrodillado o tengo coalición con el Alcalde Jaime Andrés Beltrán’”, reiteró en su cuenta de X.