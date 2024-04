Ejército Nacional lamentó el fallecimiento de soldado profesional un durante ataque de disidencias en Cauca

El soldado profesional Diego Armando Zambrano murió en la mañana del miércoles 17 de abril - crédito tercera Brigada

En la madrugada del miércoles 17 de abril de 2024 se registró un enfrentamiento entre las fuerzas del Comando Específico del Cauca pertenecientes a la Tercera División del Ejército Nacional y la Estructura Residual Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, el cual dejó un militar muerto y otros tres heridos.

El choque armado tuvo lugar en una área rural cercana al corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, localizado en el departamento del Cauca. Al respecto, el comandante del Comando Específico del Cauca, brigadier general Federico Mejía, explicó que la estructura armada empleó, al menos, 120 armas de tiro parabólico.

“Desde las 4 de la mañana sufrimos un ataque deliberado y un intento de avasallamiento por parte de las estructuras de la Carlos Patiño, estructuras que persisten en la ilegalidad, financiadas por el narcotráfico y que en su intento de hacer un avasallamiento contra una de nuestras unidades que asegura un terreno crítico, se lanzan ferozmente con el empleo de más de 120 armas de tiro parabólico sobre la unidad que se encontraba allí. Como resultado de esto tenemos un soldado asesinado, y tres más que se encuentran levemente heridos”, explicó el brigadier general Mejía.

El militar al que hace referencia el comandante del Comando Específico del Cauca es el soldado profesional Diego Armando Zambrano González, que contaba con experiencia de 17 años de servicio nacido en Neiva, Huila.

El fallecimiento del soldado Zambrano fue rechazado por el Ejército Nacional, que a través de su cuenta de X (antes Twitter) lamentó la partida del militar: “Rechazamos el asesinato de nuestro soldado profesional Diego Armando González Zambrano, quien en el desarrollo de operaciones militares en Argelia, Cauca, fue asesinado por integrantes del GAO -r Estructura Carlos Patiño”.

También, desde el Ejército le enviaron las condolencias a la familia y amigos del soldado Zambrano asegurando que sirvió en la fuerza con honor y gallardía.

“Enviamos un saludo de condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestro militar asesinado. Su recuerdo quedará grabado en la memoria de la institución y Colombia. El Soldado González sirvió por más de 15 años con honor, gallardía y vocación, defendiendo al país”, se lee en la publicación.

La misión en la que murió el soldado Zambrano González tenía como fin contrarrestar las actividades ilícitas de agrupaciones armadas no estatales en la región.

A raíz del enfrentamiento, otros tres soldados sufrieron lesiones, pero se encuentran en condición estable; estos fueron trasladados de la zona para recibir cuidados médicos especializados, como confirmó la Tercera División del Ejército Nacional.

Otros enfrentamientos en el Cauca

El domingo 7 de abril de 2024, el Comando Específico del Cauca se enfrentó en combate al Grupo Armado Organizado Residual Dagoberto Ramos cerca de Toribio, Cauca.

De acuerdo con la información que compartió el brigadier general Federico Mejía la confrontación estuvo relacionada con una serie de acciones ofensivas emprendidas desde el 20 de marzo, luego de la terminación de un cese al fuego con disidencias de las Farc.

“A raíz del rompimiento del cese al fuego el pasado 20 de marzo, hemos iniciado una serie de operaciones ofensivas contra varias de las estructuras guerrilleras que se encuentran presentes en el departamento del Cauca”, explicó el brigadier general Mejía.

La operación militar pretende debilitar la Dagoberto Ramos, grupo que, según Mejía, se ha involucrado profundamente en el narcotráfico, controlando la venta de marihuana y la producción de clorhidrato de cocaína en la región.

La confrontación surgió inesperadamente por los insurgentes, quienes, al no detectar la presencia militar, iniciaron un fuego intenso con armas no convencionales. Este comportamiento, según el brigadier general, evidencia una falta de consideración hacia los no combatientes, incluyendo aquellos refugiados en el centro de atención de Junta de Acción Comunal Damián.

“Al parecer, esta estructura guerrillera se viene refugiando de la operatividad que hemos mantenido durante toda esta semana y es así como observamos que el día de hoy atacan indiscriminadamente empleando armas no convencionales, poniendo en riesgo a la población civil y hemos visto como disparan de manera indiscriminada al no observar la presencia de la tropa por la operación que le estamos haciendo”, agregó Mejía.