¿Hasta cuándo va el contrato de Win Sports con el FPC?: el anterior dueño quiere quitarle los derechos al canal actual y crear uno nuevo

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están en disputa por varios canales - crédito Henry Agudelo Cano / Colprensa

Los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano están a manos de Win Sports, pero han empezado a relucir diferentes versiones de un cambio de canal para la transmisión de los partidos del rentado local.

El anterior dueño de Win Sports, Mauricio Correa, podría hacer una movida, que sería estratégica para mantenerse en el poder. La creación de un nuevo canal para ver fútbol colombiano. Esta información fue compartida por el periodista Alejandro Pino Calad a Infobae Colombia para aclarar su información sobre este caso puntual.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

¿Cuál es la movida de Mauricio Correa contra Win Sports?, según Pino Calad

Alejandro Pino Calad, director de Publimetro Colombia, informó sobre la posibilidad de la creación de un nuevo canal destinado a las transmisiones del FPC (Fútbol Profesional Colombiano), lo cual podría implicar el fin de Win Sports como lo conocemos.

El primer partido con VAR entre equipos del fútbol colombiano fue para 2018 en un duelo de Copa Sudamericana entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe - crédito Dimayor

“Fernando Jaramillo ya está buscando nuevas alternativas porque necesitan más plata (el contrato desde 2012 no es un buen contrato para el contexto sudamericano... y WIN+ no les está dejando la plata que esperaban), y ahí apareció Mauricio Correa, expresidente y fundador de WIN y hoy presidente de MediaPro en Colombia, que los está convenciendo de montar un nuevo canal todo PPV en el que los clubes sean los dueños y así, según él, les va a entrar más plata. Obvio, la productora sería la suya (MediaPro) con lo que de lo que los está convenciendo es de que lo contraten de nuevo... Como lo expliqué en una entrevista con Julio Sánchez hace un tiempo, todos los contratos del FPC desde hace unos 15 años se hacen pensando en beneficiar a Correa, no necesariamente al fútbol”, aseguró Pino Calad a Infobae Colombia.

Estos son los puntos débiles del arbitraje colombiano que tiene en crisis al Fútbol Profesional Colombiano según el periodista Alejandro Pino Calad.

Este planteamiento ya estaría siendo considerado por miembros de Dimayor, que incluye a los presidentes de los 36 clubes del fútbol colombiano, con un contrato vigente con Win Sports que se extiende hasta 2026.

En redes sociales, también contó detalles de lo que será la revelación de la información sobre lo que está pasando con Win Sports y el contrato con el fútbol colombiano.

“El creador de WIN quiere montar un nuevo WIN y tiene convencidos a varios dirigentes que ese es el negocio que va a sacar al FPC de pobre”, aseguró Alejandro, sobre esta problemática.

El impulsor detrás de Win Sports busca establecer una nueva plataforma que no solo reemplazaría al canal actual sino que también promete renovar las estructuras de monetización del FPC. Sin embargo, el periodista advierte que este nuevo proyecto podría no alterar significativamente la situación económica de los 36 clubes, que según él, seguirían enfrentándose a dificultades financieras.

Carlos González Puche, presidente de Acolfutpro, durante la reunión del Comité de Convivencia en el Fútbol. A la izquierda, Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor - crédito Ministerio del Interior

“Lo que no les ha dicho, como no les dijo con el primer WIN en el que él es el club 37, es que el que se va a volver más rico es él...”, asegurando que Win Sports también recibe una porción como si fuera un club del fútbol profesional colombiano.

Estas afirmaciones fueron divulgadas a través de los medios para los cuales Pino Calad trabaja, ofreciendo un análisis más profundo sobre cómo estas iniciativas favorecen de manera desproporcionada a un reducido grupo de individuos dentro de la estructura del fútbol colombiano.

Más allá de las implicaciones comerciales y administrativas que esta transición podría acarrear para el FPC, el diálogo en curso entre los principales actores involucrados plantea interrogantes sobre el equilibrio de poder y beneficio económico dentro del fútbol colombiano.

Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, estuvo presente en la reunión del Comité de Convivencia en el Fútbol - crédito Ministerio del Interior

¿Cómo es y hasta cuándo va el contrato de Win Sports con el fútbol colombiano?

Win Sports se mantiene como la única entidad autorizada para la transmisión del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), abarcando competiciones como la Liga, Torneo y Copa Betplay Dimayor, la Liga Femenina Betplay Dimayor y la Superliga, reafirmando su posición ante cualquier intento de retransmisión no autorizada en espacios públicos, lo que podría derivar en consecuencias legales.

Este dominio exclusivo sobre los derechos de producción y difusión destaca la importancia de observar las leyes nacionales e internacionales relacionadas. Desde su alianza en 2012 con la Dimayor, Win Sports, una creación de RCN Televisión en colaboración con DirecTV, ha establecido un precedente en la gestión de derechos de transmisión deportiva en Colombia.

Con un contrato inicial de 10 años ampliado hasta 2026, este acuerdo no solo marcó el inicio de Win Sports como canal, sino que también introdujo el modelo Win Sports+, con el objetivo de incrementar los ingresos del sector del fútbol colombiano a través de un enfoque más premium. Este contrato, valorado en US$35 millones anuales, refleja un compromiso significativo con el avance y la promoción del fútbol en el país.

La hegemonía del canal deportivo empieza a generar molestia en varios seguidores del fútbol profesional colombiano que empezaron a alejarse del mismo por no poder acceder a los servicios del único canal que transmite el deporte rey en Colombia.