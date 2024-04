Ex Miss USA le tiró fuertes indirectas a Ariadna Gutiérrez, después que esta la llamara “bruja”

Nuevamente la quitada de la corona a Ariadna Gutiérrez ha dado de qué hablar - crédito AFP

La quitada de la corona a Ariadna Gutiérrez en 2015 fue todo un acontecimiento histórico en los concursos de belleza. Un error del presentador de ese evento, Steve Harvey, hizo que el nombre de la reina colombiana le diera la vuelta al mundo. En su lugar, fue la filipina Pia Wurtzbach la que se quedó con el galardón.

No obstante, la sucreña logró obtener gran reconocimiento por el curioso hecho, así que fue procurada por las mejores marcas para hacer campañas de publicidad, por los cantantes más famosos para que apareciera en sus videos y por los más grandes estudios de Hollywood para que estuviera en películas, como XXX: Return of Xander Cage o The Midway Point.

Aunque la anécdota le abrió muchas puertas a la ex Señorita Colombia, ella ha manifestado en más de una ocasión que también le produjo mucha depresión, y que fue uno de los momentos más difíciles de su vida, porque consideró que fue humillada públicamente.

Ariadna Gutiérrez ha tenido una destacada trayectoria tras su paso por Miss Universo - crédito Stephane Mahe/REUTERS

Además del momento memorable, la exparticipante de La casa de los famosos 4 (la versión de Telemundo para EE.UU.) también reveló que hubo otros factores dentro del concurso que hicieron tortuosa su participación en el mismo.

En diálogo con La Divaza durante sus últimos días dentro del reality, ella recordó cuál fue el top 5 del concurso. Asimismo, indicó que “la de Estados Unidos decía: ‘Yo soy la ganadora’, fue la bruja del concurso, la de Estados Unidos fue muy mala, ganó mucho odio por las cosas que hizo”, refiriéndose a su compañera Olivia Jordan.

Ni corta, ni perezosa, la norteamericana le respondió con indirectas en sus redes sociales. “Solo quiero compartirles un poco de meditación de amor y bondad que ha cambiado mi vida. Comenta ‘bruja’ abajo y espera un enlace a una meditación directamente a tu bandeja de entrada”, comenzó diciendo en una publicación.

Por su parte, Jordan también dio un mensaje de agradecimiento a todos los que la han apoyado a pesar de sus controversias.

La ex Miss USA, Olivia Jordan, respondió a Ariadna Gutiérrez - crédito @theoliviajordan/Instagram

“Gracias por su apoyo inquebrantable durante todas las estaciones. Cada uno tiene derecho a tener su propia experiencia de lo que pasó en Miss Universo, incluso cuando nuestra experiencia y nuestros recuerdos no se alinean. Pero que muchos fanáticos de los concursos se queden atrapados en la idea de que me reí del momento vulnerable de cualquier persona, en lugar de reconocer que la expresión de mi rostro reflejaba la conmoción y la confusión del momento, todavía me confunde”, escribió acerca de la reacción que tuvo cuando a Ariadna le arrebataron el premio.

Finalmente, concluyó diciendo que “realmente es un ejemplo de que la gente ve lo que quiere ver. Algunas personas quieren que yo sea la villana y no hay nada que pueda hacer o decir para ayudarles”.

¿Qué ha pasado con Olivia Jordan tras el Miss Universo 2015?

La modelo y actriz estadounidense Olivia Jordan Thomas, conocida profesionalmente como Olivia Jordan, nació el 28 de septiembre de 1988 en Tulsa, Oklahoma. Tras estudiar en la Boston University, donde obtuvo un bachillerato en Ciencias de la Salud, Jordan se trasladó al ámbito del modelaje y la actuación, participando en diversos proyectos tanto en cine como en televisión. Su carrera en el modelaje tomó un rumbo destacado cuando ganó el título de Miss USA 2015, siendo la primera mujer de Oklahoma en lograr este honor.

Su victoria en Miss USA le otorgó un lugar en el certamen de Miss Universo 2015, donde alcanzó la posición de segunda finalista. Más allá de su carrera en el entretenimiento, Olivia Jordan ha utilizado su plataforma para abordar temas de importancia social, como la igualdad de género y la lucha contra la violencia sexual. Ha sido vocal sobre sus propias experiencias y ha trabajado junto a organizaciones dedicadas a estas causas.

Olivia Jordan ha aparecido en varias películas y es el rostro de diversas marcas - crédito @theoliviajordan/Instagram

En el ámbito profesional, Jordan ha seguido desarrollando su carrera en el modelaje, participando en campañas de moda de renombre, y en la actuación, donde ha conseguido roles en producciones de cine y televisión. Su dedicación a causas sociales y su éxito en el modelaje y la actuación la han consolidado como una figura influyente en ambas esferas.