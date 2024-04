Miguel Uribe dice que Petro es un “aprendiz de dictador” y que usará el dinero de la reforma pensional para la constituyente

El senador del Centro Democrático criticó el uso que se le daría a la reforma pensional según él, pues dijo que esta financiaría la constituyente de la que ha hablado el presidente Petro - crédito @MiguelUribeT

El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, publicó un video en X con una de sus intervenciones en el Congreso de la República en el que afirma que el propósito del presidente de la República, Gustavo Petro, con la reforma pensional es utilizar ese dinero para financiar la asamblea constituyente. Incluso, calificó al jefe de Estado como un “aprendiz de dictador”.

En dicha publicación, las palabras de Miguel Uribe fueron las siguientes: “Atención Colombia: @petrogustavo quiere usar la plata de las pensiones para hacer su constituyente. Es el momento de la unidad para enfrentar la amenaza que representa Petro, un aprendiz de dictador”.

Miguel Uribe Turbay dice que el presidente Gustavo Petro, es un "aprendiz de dictador" - crédito @MiguelUribeT

Adicionalmente, en la publicación antes citada, el congresista contrario al Gobierno nacional subió un video en el que dijo que “violar la constitución” era la manera en la que el presidente Gustavo Petro “Se quita la máscara y deja así de ser presidente democrático para convertirse en un aprendiz de dictador. Nos dijo que las formas no importan, que la Constitución no hay que cumplirla; prácticamente nos dijo que el fin justifica los medios. Eso no es otra cosa que la justificación de la cultura traqueta que tanto daño ha hecho a este país. Es un golpe de Estado, es la violación del ordenamiento jurídico colombiano y es el mayor riesgo para la democracia.

Posteriormente, dentro de la misma intervención, aprovechó para recordar la marcha convocada por la oposición para el 21 de abril en contra del Gobierno nacional, ya que según él, la supuesta financiación de la reforma pensional a la constituyente es otra razón para salir a marchar contra el presidente Petro.

“Tenemos la responsabilidad de unirnos para superar la amenaza que Petro representa, más allá de las diferencias ideológicas, nuestros lugares de procedencia, nuestras historias políticas. Llegó el momento de la unión por Colombia, y el 21 de abril ya teníamos razones para salir a marchar, pero hoy, más que nunca, hay que salir a defender el país. Hoy, los colombianos debemos salir a defender Colombia”, dijo Uribe Turbay.

Miguel Uribe Turbay critica a Gustavo Petro y dice que usará la reforma pensional para financiar una constituyente - crédito @MiguelUribeT

En cuanto a las palabras que mencionó del presidente, Gustavo Petro, en una entrevista con Noticias RCN, cuando se le preguntó al jefe de Estado sobre si la propuesta de una asamblea constituyente se llevaría a cabo respetando los límites establecidos por la Constitución, el mandatario respondió: “Yo los invitaría a que miraran menos la forma y más el contenido”. Aunque reconoció la importancia de las formas legales, también puntualizó que “sin contenido no hay formas”.

A eso último, en la entrevista con el medio antes citado añadió que: “¿Cuál es el contenido?, la decisión de un pueblo, que un pueblo sepa que hemos llegado a un punto de un nudo gordiano y que es necesaria su intervención para que el país cambie”.

En cuanto a la iniciativa del gubernamental que mencionó Uribe Turbay, tras siete meses de gestiones, el gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro logró asegurar las mayorías necesarias para que su propuesta de reforma pensional progrese en la plenaria del Senado.

La noche del lunes 15 de abril, las mayorías de dicha entidad dieron su visto bueno a la ponencia favorable del proyecto, el cual se había presentado en octubre de 2023. Con esto, se dará inicio al debate sobre el contenido específico de la propuesta. La votación concluyó con 49 votos a favor y 33 en contra.

Dicho acuerdo aseguró inicialmente las mayorías necesarias para que no avanzara la ponencia alternativa encabezada por Norma Hurtado, del partido la U. El resultado de la votación para ese texto fue de 18 votos a favor y 59 en contra, siendo el apoyo de los liberales decisivo en este proceso.