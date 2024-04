Germán Vargas Lleras alimentó rumores sobre una candidatura presidencial para 2026: “La tercera es la vencida”

El líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, despertó rumores sobre su futuro político al criticar las políticas del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

Las especulaciones sobre el futuro político de Germán Vargas Lleras alcanzó un punto álgido en los círculos políticos colombianos, alimentadas por sus recientes apariciones y sus críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro. En medio de un clima de incertidumbre y expectación, se avivó el rumor de una posible candidatura presidencial para las elecciones de 2026.

El líder del partido Cambio Radical fue un contundente opositor de las políticas implementadas por el presidente Petro, y sus advertencias sobre posibles acciones ejecutivas para impulsar una constituyente han resonado en diversos sectores de la sociedad colombiana. Su posición encontraron eco y respaldo en diferentes ámbitos, lo que contribuyó así a avivar las especulaciones sobre sus futuras aspiraciones políticas.

Durante una conversación compartida en su canal de YouTube, en la que el exvicepresidente desde hace un tiempo ha interactuado con diversos sectores de la sociedad, incluidos especialistas médicos, ganaderos, jóvenes y otros, al tratar temas políticos relevantes para el país.

Así, difundió un video en el cual su programa Conversemos con Germán Vargas Lleras proporcionó un espacio para dialogar con estos jóvenes, al abordar el tema de la situación actual de la policía en Colombia. Durante la conversación, uno de los jóvenes planteó su pregunta sobre el futuro político de Vargas Lleras, particularmente en relación con la presidencia.

La respuesta de Vargas Lleras, aunque enigmática, dejó entrever la posibilidad de un regreso a la arena política. “No lo sé por la que última vez me fue tan mal, quede muy endeudado y no sé si vaya a repetir, claro que miles de personas me están buscando para que me anime nuevamente”, confesó.

Al mismo tiempo, expresó cierta reticencia al recordar que aquellos que inicialmente lo respaldaron en el pasado terminaron traicionándolo. Esta respuesta, aunque no proporciona una confirmación definitiva, generó aún más especulaciones sobre las intenciones políticas de Vargas Lleras.

“Pero le quiero hacer una confesión, los primeros que van a la oficina fueron los primeros que me traicionaron”, señaló el exvicepresidente de Colombia.

Si este escenario llegara a concretarse, sería la tercera ocasión en la que Germán Vargas Lleras se postula como candidato presidencial. La primera vez ocurrió en 2009, cuando inició su campaña para la presidencia del periodo 2010-2014; en aquella ocasión, obtuvo la tercera mayor cantidad de votos en el país, con aproximadamente 1.500.000 de votos.

Posteriormente, buscó nuevamente la presidencia en las elecciones de 2018, en la que resultó electo Iván Duque como presidente de Colombia. Vargas Lleras quedó en el cuarto lugar en términos de votación, al obtener el 7,2% de los votos en la primera vuelta.

Así las cosas, uno de los jóvenes, entre risas, comentó: “La tercera vez es el encanto”, al hacer referencia a las elecciones presidenciales anteriores en las que Vargas Lleras compitió, pero no resultó elegido.

Aunque Germán Vargas Lleras no confirmó directamente sus intenciones políticas, dejó entrever la posibilidad de una nueva candidatura presidencial en 2026 durante una conversación con jóvenes en su canal de YouTube - crédito Colprensa

El exvicepresidente insinuó, sin afirmarlo directamente, si se postularía para las próximas elecciones presidenciales del período 2026-2030. Sin embargo, reconoció que el proceso es agotador y expresó dudas sobre su capacidad para sobrellevarlo. Además, mencionó la incertidumbre sobre las garantías que podría tener para participar en debates con otros candidatos durante la campaña electoral.

“No sé si ya tenga el ánimo, el entusiasmo, la energía, para adelantar una campaña nuevamente, pero lo que más me preocupa es que no haya garantías para participar de un debate”, señaló el exvicepresidente.

En el mismo contexto, Germán Vargas Lleras discutió sobre los diversos líderes gubernamentales que han dirigido Colombia, al destacar que algunos han sido más efectivos que otros, pero enfatizó que todos han trabajado en pos del bienestar común. Aunque no lo mencionó explícitamente, insinuó que Gustavo Petro llevó a cabo acciones incorrectas, como la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente y la reforma del sistema de salud, que ya fue archivada, entre otros acontecimientos.