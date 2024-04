‘Culotauro’ ya se olvidó de Diana Ángel: al ‘influencer’ lo captaron ‘infraganti’ en la calle paseando con su ex

Culotauro es captado con su exnovia mientras que Diana Ángel guarda la esperanza de tener algo con él al salir de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito cortesía Canal RCN y @sofia.suarezc/Instagram

Mientras que la Diana Ángel intenta superar la ausencia de Culotauro dentro de La casa de los famosos Colombia, todo parece indicar que el comediante bogotano busca retomar su pasado y olvidarse de la actriz.

Camilo Díaz, nombre real del exparticipante del reality de convivencia del que salió en la semana siete, fue captado infraganti paseando por la calle en compañía de su exnovia Sofía Suárez.

Diana Ángel y Camilo Díaz, mejor conocido como Culotauro, hicieron parte del boom de parejas cuyos romances nacieron dentro del reality de La casa de los famosos Colombia, hecho que los ubicó en el ojo mediático al igual que Nataly Umaña, Miguel Melfi, Sandra Muñoz y Juan David Zapata quienes también empezaron una relación en la misma competencia.

No obstante, el amor no floreció por completo entre el influencer y la cantautora bogotana, pues antes de ser eliminado, Culotaro puso fin al naciente amorío que ellos mismo etiquetaron bajo el nombre de ‘amigos con derechos’.

Pese a esto y a que Camilo Díaz también se sinceró respecto a sus sentimientos revelando sentirse todavía entusado por su anterior noviazgo el cual terminó en el mes de noviembre del 2023 y consideraba que no había guardado el tiempo prudente para superarlo.

Aun así, son varios de sus seguidores los que guardan la esperanza de que entre él y la actriz surja algo cuando ella salga de la competencia, pues afirman que su unión les parece bonita. De igual manera piensa Diana que ha manifestado su ilusión de reencontrarse con Culotauro y darse una oportunidad como pareja.

Sin embargo, por cuenta de un video que circula en redes, se ha dicho que los planes del exconcursante están lejos de la reconocida actriz, y podrían estar más cerca de su antigua novia.

¿'Culotauro’ volvió con su ex?

El portal de noticias de entretenimiento llamado De boca en boca se encargó de difundir el video en el que se observa al comediante compartiendo con Sofía Suárez y su mascota, Luego se les ve subiéndose al mismo carro, propiedad del influencer. Así mismo, se reveló una fotografía en la que posan felices.

De acuerdo con la información publicada, las imágenes del video corresponden a una grabación realizada en el municipio de Mosquera, ubicado al occidente de Bogotá, “donde, al parecer, vive Sofía”. No obstante, cabe aclarar que ninguno de los implicados en el video se han pronunciado al respecto.

“Imagínate ser Diana, encerrada en ‘La casa de los famosos’ dedicándole canciones a Culotauro, mientras el otro está en modo cangrejo con la ex”, “alguien que por favor le haga llegar ese video a Diana Ángel a ver si reacciona” y “esto solo demuestra que todo en el programa es actuado y que al salir continúan su vida normal”, mencionaron algunos internautas sobre la publicación.

Hijo de Diana Ángel opinó

Frente a la distancia que tomó Camilo Díaz y las especulaciones de un acercamiento por parte de Culotauro a su expareja, el programa Buen día Colombia consultó la opinión del hijo de la actriz quien al ingresar a la casa aprobó la relación entre ella y el humorista.

“A lo mejor podemos confundir ese trato de coquetería y humor como algo feo, pero sí entiendo que puede ser hiriente y mi mamá se ha sentido ofendida con sus palabras (...) No lo sé, ese circulo de ‘Culotauro’ es muy raro. Ella podría entrar en ese mundillo de la burla, pero no creo que sea lo más conveniente. Habría que mirar a ver, yo tengo la curiosidad. Sería divertido y no me molesta”, comentó Damián Maldonado.

Por otra parte, Damián agregó que Laura Rodríguez de Ángel, su abuela materna, “estaba fascinada” con Culotauro y su la relación con Diana Ángel, su hija: “Dice que es una gran relación, que la pasan divino y que los ‘performance’ son divertidos. Está matada y ella está pendiente del programa y todos los días me dice lo que pasa”.