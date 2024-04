Ciclista fue acosada sexualmente mientras entrenaba: un motociclista se masturbó frente a ella

El criminal intimidó a la mujer y la siguió por varios metros - crédito Colprensa y Colombia Oscura

A través de redes sociales se difundió un caso de acoso sexual en contra de una ciclista, lo cual generó indignación en el territorio nacional, debido a que las mujeres continúan siendo violentadas sin importar los espacios que frecuenten ni la hora del día.

Una ciclista publicó un video por medio del cual dio a conocer una devastadora experiencia que la dejó con miedo de salir a hacer lo que más le gusta: disfrutar del ciclismo. Lamentablemente, ahora lo hace con miedo.

Todo ocurrió cuando la ciclista cucuteña se movilizaba por una vía reconocida en el momento en el que se encontró con un motorizado, el sujeto la abordó y le preguntó si ella se encontraba sola, a lo que la ciclista decidió contestar que no, pues viajaba con un grupo grande de deportistas.

El criminal se aprovechó de que la mujer viajaba sola para increparla - crédito Colombia Oscura / X

“Fui víctima acoso en medio de una ruta haciendo lo que amo que es montar bicicleta. En un segmento, en un trayecto, yo iba sola como normalmente lo hago, pero por primera vez me pasó. Este sujeto sale en una moto y me pregunta si yo estoy sola, a lo que yo le respondo que no, que somos un grupo grande de ciclistas y en ese momento el man me mira con ojos de morbosidad, una mirada asquerosa que yo en ese momento me sentí supremamente intimidada y él se fue en la moto hacia una zona rural”, declaró la mujer afectada.

Pese a estas afirmaciones, el sujeto decidió parar unos metros más adelante y empezar a realizarse tocamientos en plena vía con el fin de que la mujer lo viera al pasar. Llama la atención que el acosador se aseguró de que ella viniera sola y en un punto bastante apartado, donde no hay conexión ni casas o transeúntes que pudieran auxiliarla, fue donde llevo a cabo sus planes.

La denuncia generó rechazo en el país, teniendo en cuenta que muchas mujeres atraviesan por este tipo de momentos a lo largo de su vida - crédito Colombia Oscura / X

“Yo empiezo a grabar más adelante este asqueroso se estaba efectivamente masturbando como pueden ver acá en el video y también dice cosas obscenas a lo cual yo obviamente me alerto. Mi corazón empieza a latir demasiado rápido, me pongo nerviosa. Dios, ayúdame Señor”, era lo que pensaba la ciclista en ese momento.

Del mismo modo, aseguró que no tuvo cómo reaccionar y lo único que pudo hacer fue empezar a pedalear más rápido, aun cuando estaba agotada por el tramo recorrido. “Uno queda completamente bloqueado, anonadado, sin saber qué hacer, en shock, y mi temor era que el tipo tal vez tuviera alguna arma y me metiera al monte y ahí nadie me iba a encontrar porque estaba en medio de la nada”, agregó.

Sin embargo, el momento de terror no pasó después de que el sujeto se masturbara frente a ella, pues se le acercó nuevamente en otra parte del trayecto. “Intenta tocarme y medianamente intento defenderme”, declaró la mujer afectada.

Afortunadamente, metros más adelante se encontró con un grupo de militares, que la ayudaron a alejarse de la desolada zona hasta que estuviera segura. Sin embargo, ella manifiesta que, después del episodio, siente temor de salir y volverse a encontrar a este sujeto o pasar por algo similar con otra persona.

El acoso sexual no solo ocurre a través de redes sociales, sino que hay sujetos que cometen actos en contra de las mujeres cuando estas se movilizan en las calles - crédito Johan Largo/Infobae

“Siento todo el tiempo que me va a pasar algo, que me están persiguiendo, que me van a tocar, que en cualquier momento me van a decir algo”, relató la víctima con impotencia tras haber pasado por este lamentable momento.

Finalmente, dejó un mensaje de reflexión en el cual invita a los hombres a tener conciencia y pensar en sus hijas, madres o hermanas antes de realizar cualquier acto en contra de una mujer: “Este video lo hago, aparte de contarles cómo sucedió, también para dejarles un mensaje: es que el abuso no es un problema individual, sino también un problema estructural que, básicamente, está reflejando la desigualdad en la que nos encontramos nosotras las mujeres donde si hacemos, por ejemplo un video de estos o contamos o denunciamos el abuso lo toman por exageración, por mentirosa, invalidan la situación en la que nos encontramos y eso créanme que es aún más doloroso”, puntualizó.