Reconocido conferencista Yokoi Kenji dio consejo sobre las parejas infieles que no cayó del todo bien

Yokoi Kenji Díaz es un reconocido conferencista de liderazgo que causó polémica por declaraciones sobre la traición a una mujer - crédito Yokoi Kenji Díaz/Instagram

Yokoi Kenji Díaz, motivador con ascendencia japonesa y nacido en Bogotá, ha generado una amplia discusión por sus declaraciones en un evento en el que le recordó a las mujeres la importancia de perdonar la infidelidad a su pareja.

Kenji, reconocido por sus charlas que fusionan los valores y comportamientos adquiridos de sus raíces colombianas y japonesas, promueve conceptos como el liderazgo y la colaboración, utilizando su experiencia personal para conectar con su audiencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las palabras de Díaz han despertado un intenso debate en plataformas digitales, destacando su sugerencia de que el no perdonar a un cónyuge infiel puede llevar a una vida de rencor y descontento. Además, defiende que el perdón es esencial no solo en el contexto conyugal, sino también en las relaciones con amigos y familiares.

“Si una mujer no perdona al esposo que la traicionó, si ella no lo perdona, va a vivir con eso toda la vida. Se puede casar y sigue con el rencor. (...) Se va a acordar de lo que le hizo el primer esposo y que ella no lo perdonó, y como no lo perdona va a vivir con él. No hay cama para tanta gente, por eso la gente se acuesta a dormir y no descansa porque no han perdonado”, expresó el motivador colombiano, en medio de una intervención.

El conferencista colombo japonés sugiere que se debe perdonar para no vivir con rencor - crédito Infobae

“No sería tan tonta para caer en lo mismo 😂😂x eso sigo soltera feliz”, ”Mejor hay que cambiar de marido 😂🥺 por un colágeno”, “por es que dicen que el perdón es un regalo para uno mismo no para el otro”, “aveces tratamos de perdonar pero como se olvida si esa traicion fue doble”, “y como se perdona?”, “una cosa es perdonar y otra es q se m olvide lo q m hizo. 😭”, “pero esq no puedo, aunque quiera perdonar, no puedo.😟😟😔😢😢es demasiado para mi. como pa perdonar, siento que no es justo (sic)”, fueron algunos comentarios al respecto.

Su método y filosofía se basan en la premisa de que “la disciplina vence a la inteligencia”, un enfoque que destaca en sus conferencias. Kenji explora la capacidad de adaptación y resolución de problemas característica de los colombianos, a menudo referida como “instinto criollo”. Asimismo, aprovecha su historia de vida en Ciudad Bolívar para subrayar la riqueza de los valores colombianos frente a ciertas carencias percibidas en Japón, las cuales no necesariamente son económicas.

Estas observaciones son parte del atractivo de sus presentaciones que le han permitido tener un impacto transfronterizo, llevando su mensaje a un escenario global.

Colombia es el segundo país más infiel de Latinoamérica

Según una encuesta realizada por Gleeden, una aplicación enfocada en encuentros no monógamos, Brasil y Colombia lideran el ranking de infidelidad en América Latina, ocupando el primero y segundo lugar respectivamente.

Este estudio, que incluyó a 8.780 participantes de la región, busca comprender la conducta y las razones detrás de aquellos que deciden buscar relaciones fuera de su compromiso sentimental estable. Los resultados, citados por El Tiempo, muestran que la atracción sexual hacia otras personas, la búsqueda de aventuras para romper la rutina y el deseo de cumplir fantasías personales son las principales motivaciones para ser infiel.

La investigación de Gleeden detalló que un 39% de los encuestados admiten la infidelidad por sentirse atraídos sexualmente por alguien más, mientras que un 32% los hace para escapar de la monotonía y un 26% persigue la realización de sus fantasías sexuales. Además, un 3% indicó que sus acciones eran resultado de no sentirse satisfechos con su pareja actual.

Colombia es el segundo país más infiel de Latinoamérica - crédito Infobae

El análisis también resaltó una división en las preferencias de los infieles, donde un 52% inclina su interés hacia relaciones casuales, en contraste con un 48% que prefiere establecer conexiones más duraderas y profundas.

De otro lado, el doctor Daniel Acero, especialista en psicología clínica, en declaraciones a Infobae, describió la infidelidad en Latinoamérica como un fenómeno cultural, donde, a pesar de la fuerte presencia de valores familiares tradicionales, existe una tolerancia hacia la flexibilidad en las relaciones amorosas: “progresismo en el amor que implica un menor nivel de compromiso y de exclusividad”.

“no se puede decir que haya un elemento genético que incida en la infidelidad, aunque algunas investigaciones han planteado que como los hombres, sobre todo, tienen pues un mayor número de células sexuales o de elementos que inciden con el deseo sexual, podría entender más a la infidelidad”, complementó Acero al respecto.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial