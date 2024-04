“No más odio”: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hablaron de la actitud de La Segura en ‘La casa de los famosos Colombia’

En su visita a los estudios de ViX, la pareja de artistas opinaron de la manera de actuar de La Segura en La casa de los famosos - crédito lacasadelosfamosssos / TikTok

En el panorama del entretenimiento colombiano, la participación de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en el especial de ViX sobre La casa de los famosos Colombia ha generado comentarios relevantes sobre el comportamiento de los participantes y el apoyo de los aficionados.

Durante su conversación con Roberto Velásquez y Sandra Bohórquez, Pipe Bueno, destacado por éxitos como Te parece poco y Te hubieras ido antes, subrayó la influencia de los seguidores en el desarrollo del reality show, mientras que Luisa Fernanda W ofreció una perspectiva crítica sobre la actuación de La Segura en el programa.

El cantante caleño enfatizó que, aunque el respaldo de los seguidores es crucial para los concursantes de “la casa más famosa de Colombia”, es el comportamiento dentro del show lo que finalmente define las decisiones de los votantes. A lo largo de los dos meses de emisión, las disputas entre las celebridades han captado la atención del público, señalando una tensión entre la popularidad y la conducta dentro de la casa.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“A veces pasa que, hay un personaje que le gusta a la gente y por encima de otra cosa la gente va a votar por ese, pero a pesar de que los fandoms son importantes, también es relevante lo que haya pasado en el programa, la gente va a votar por los comportamientos”, expresó Bueno, haciendo hincapié en la evaluación del público sobre las acciones de los participantes.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno hablaron sobre la actitud de La Segura en La casa de los famosos - crédito Edición Infobae

Por otro lado, la empresaria centró su atención en Natalia (La Segura), una de las concursantes y amiga desde hace tiempo. A pesar de reconocer su talento y carisma, criticó su predisposición a involucrarse en conflictos, sugiriendo que debería aprovechar la plataforma para reflejar aspectos más positivos de su personalidad. “A veces veo a Natalia (La Segura) y pienso que es una persona demasiado bonita, tiene un carisma espectacular, es muy talentosa, pero a veces la veo tan enfocada en pelear y no, pienso que debe enfocarse en mostrar eso bonito que tiene en el corazón y ya (…) no más odio, pero bueno, también hace parte del juego”, mencionó Luisa, apelando a una representación más fiel de los valores.

La pareja también habló de Miguel Bueno y Ornella Sierra

El programa La casa de los famosos Colombia ha generado un gran eco en las redes, destacándose más por los comportamientos y polémicas de sus integrantes que por sus índices de audiencia. Dentro de este escenario, Miguel Bueno y Ornella Sierra están en el centro de las miradas debido a especulaciones sobre un romance emergente entre ellos. A pesar de que no se ha confirmado nada, ciertos comentarios de figuras cercanas a ellos han avivado los rumores.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W hablan del posible romance de Miguel Bueno en 'La casa de los famosos' con Ornella Sierra - crédito ViX vía X

Durante la misma entrevista, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W conversaron sobre la posible atracción entre el hermano menor del artista y la creadora de contenido. Pipe narró un incidente previo a la participación de Miguel en el reality, donde, al revisar el perfil de Sierra, Miguel mostró un interés particular, lo cual podría insinuar una predilección desde antes de su encuentro en el programa. “Cuando hablamos de ella, él no dijo nada, pero yo lo vi que se metió al Instagram y comenzó a decirme: ‘Hey, Pipe, mirá, eso va, ¿no?’ (risas). Solamente que él no es así tan entrón tampoco”, dijo el intérprete de Cupido falló.

Por otro lado, las reacciones no se limitan solo a los espectadores y participantes del show. Carolina Pico, ex pareja de Miguel Bueno, expresó su dolor y solicitó empatía a través de sus redes sociales, revelando así la complejidad emocional que envuelve al cantante tras su reciente ruptura. Este trasfondo sentimental añade otra capa a la interpretación de las interacciones de Miguel dentro de La casa de los famosos Colombia.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.