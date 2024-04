Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, reveló cuál fue la verdadera razón por la que dejó Caracol Televisión

Javier Fernández explicó qué había detrás de su salida de Caracol Televisión - crédito Colprensa

Javier Fernández, mejor conocido como ‘El cantante del gol’, destapó la verdad detrás de su retiro de Caracol Televisión luego de más de 20 años trabajando allí, pues los hechos que verdaderamente ocurrieron siempre han sido una duda que circula entre sus seguidores.

El narrador de fútbol colombiano es de lo más importantes y reconocidos en Colombia gracias al puesto que se ha ganado por su trabajo en el periodismo deportivo.

Su talento, amplia y exitosa trayectoria han llevado al vallecaucano a convertirse en la voz insignia de los encuentros deportivos de la Selección Colombia, además de la Liga Colombiana.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El cantante del gol trabajó por más de 20 años en Caracol Televisión - crédito @elcantantedelgol/IG

Sin embargo, lo anterior fue un trabajo que se vio catapultado con su paso por el medio en el que estuvo presente varios años, pues durante su crecimiento, miles de colombianos habían vuelto en una tradición conectarse a las pantallas de Caracol Televisión para escuchar en la voz de Javier Fernández las jugadas de los futbolistas colombianos.

Esto poco a poco hizo que el Gol Caracol se convirtiera en el lugar favorito para sintonizar estos encuentros deportivos y que la audiencia creciera.

Pero casi 20 años después de haber estado siendo parte de esa casa audiovisual, que evidentemente lo ayudó a salir al estrellato, Fernández sorprendió a sus seguidores y a los amantes del fútbol con el anuncio de su salida del canal.

El cantante del gol dejó Caracol Televisión de manera sorpresiva después de 20 años - crédito montaje Infobae/@elcantantedelgol/IG

Aunque para muchos Fernández dejó de lado el lugar de trabajo más querido, fue poco tiempo el que duró fuera de las cámaras y los micrófonos, pues en seguida pasó para el Canal RCN, donde entró como el encargado de la sección de deportes del noticiero y también empezó a trabajar como el relator de los partidos de la Selección que iban a ser transmitidos por este medio.

La situación y el inesperado cambio dejó muchas dudas entre el público y aunque no se había pronunciado sobre las verdaderas razones por las que se tomó esta determinación, recientemente se refirió al tema en una entrevista que le hicieron en ‘Cómo amaneció Bogotá’ de Tropicana.

“Yo salgo de Caracol sin tener absolutamente nada y a los dos días ya tenía trabajo”, empezó diciendo el narrador mientras hablaba de su devoción a Dios.

Con esto quiso dejar claro que fue algo sin planeación, pues lo que empezó como un futuro incierto terminó siendo una bendición para él y su camino profesional. Esto porque cuando se refirió a los motivos detrás de su salida indicó que no fue algo que se hizo porque tuviera una mejor oferta, como se rumoraba en ese momento.

El cantante del gol habló de su paso a RCN - crédito @elcantantedelgol/IG

Javier Fernández desmintió que no había una propuesta cuando dejó el Gol Caracol, sino que fue por un desacuerdo con los directivos.

“Cuando yo me voy de Caracol Televisión no tenía nada y yo me voy porque pienso que los ciclos se cumplen y se cumplieron. No estuvimos de acuerdo en algunas cosas y yo tomé la decisión de irme. [...] A los dos días yo ya tenía trabajo y tengo que decir que mejor que el que tenía. Yo no sé, yo todo se lo debo a Dios”, dijo en entrevista con la emisora mencionada, sin revelar más detalles de lo sucedido.

Fernández aseguró que ahora se encuentra mejor a como estaba en ese momento, a pesar de que no olvida los buenos momentos que vivió allí y el paso tan grande que esto le dio en su carrera. Además, dejó ver que la decisión que en primer lugar tomó por desacuerdos terminó siendo la más acertada para su vida porque le trajo frutos buenos que ahora está recogiendo.