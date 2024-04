Inti Asprilla llamó “morrongos” a periodistas: defendió al concejal Julián Triana luego de una polémica

Inti Asprilla salió en defensa del concejal Julián Triana, pero no sin antes irse en contra de los periodistas - crédito redes sociales

El senador Inti Asprilla, figura política reconocida por su franca expresión y su predisposición a intervenir en momentos de controversia política y discordia interpersonal, volvió a hacerse eco en las redes sociales: esta vez al salir en defensa del concejal de Bogotá Julián Triana, en medio de una polémica que envolvió al joven político por hacer énfasis en la orientación sexual de una integrante de su equipo de trabajo.

Triana, abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda y activo creador de contenido, se vio envuelto en una controversia después de compartir en sus redes sociales detalles sobre los miembros de su equipo de trabajo en el Concejo de Bogotá.

En particular, destacó la orientación sexual de Anna Robledo Corredor al presentarla como su jefa de prensa: acción que desató un intenso debate sobre la pertinencia de divulgar la vida personal de los colaboradores en un contexto laboral y político.

Sin embargo, la decisión de compartir que su equipo de trabajo estaba compuesto por 10 personas, entre esos ocho mujeres, también generó debate. Algunos señalaron que esto podría estar malgastando recursos públicos y excluyendo a otros, lo que llevó a acusaciones de despilfarro.

Este es el equipo que tiene el concejal Julián Triana para su labor - crédito @trianavjuli/X

La publicación de Triana, que incluía información detallada sobre la trayectoria profesional de Anna Robledo Corredor, así como su orientación sexual, generó una rápida y diversa reacción en las redes sociales y en los círculos políticos. Mientras algunos elogiaban su apertura y transparencia, otros criticaban su decisión de revelar detalles personales de un colaborador en un entorno laboral.

La publicación en X (anteriormente Twitter) de Triana decía: “Anna Robledo-Corredor es nuestra jefa de prensa. Profe y editora de libros. Lesbiana. Filósofa y literata de la Santo Tomás y máster del Instituto Caro y Cuervo. Tiene experiencia liderando temas de comunicaciones en el Senado y en el Concejo. Lo que más le gusta de Bogotá es la oferta cultural y de entrenamiento”.

La revelación de la orientación sexual de la jefa de prensa de Julián Triana generó un intenso debate sobre la privacidad en el ámbito laboral y político - crédito @trianavjuli/X

La divulgación abierta de la orientación sexual de su jefa de prensa generó una respuesta rápida en las redes sociales y en ciertos ámbitos políticos. Varios usuarios expresaron su desaprobación hacia Triana, argumentando que revelar la orientación sexual de un empleado en un entorno profesional era innecesario y no adecuado.

Inti Asprilla y su defensa a Julián Triana

Sin embargo, lo que llamó la atención en medio de esta controversia fue la intervención del senador Inti Asprilla, que decidió tomar partido en apoyo al concejal Triana de una manera poco convencional: al atacar a los periodistas que criticaban la acción del concejal.

“Los mismos periodistas que están arremetiendo contra Julián Triana por conformar un equipo de trabajo, son los mismos que aplauden la pereza y la ineficacia en el Congreso de partidos de derecha. ¡Morrongos!”, expresó el senador en su cuenta oficial de X.

Inti Aspirlla llamó "morrongos" a periodistas en defensa del concejal Julián Triana - crédito @intiasprilla/X

Esta declaración provocativa del senador Asprilla desencadenó una avalancha de reacciones en las redes sociales, con cientos de usuarios expresando tanto su apoyo como su desaprobación hacia su comentario.

Mientras algunos elogiaban su franqueza y su disposición a defender a sus colegas políticos, otros lo criticaban por desviar la atención del tema central de la controversia y por utilizar un lenguaje poco apropiado para referirse a los periodistas.

“Análisis de hediondos”; “Escribiendo es machito, en la calle sale corriendo desesperado”; “Oiga y dentro de ese equipo de trabajo no alcanzo a clasificar algún familiar suyo o ya los tiene a todos con puestazos en el gobierno?”; “Nada más lejos. Usted entiende las diferencias. Comentario fuera de lugar por no tener el mismo contexto”; “A usted le pagamos sus siestas en el congreso. Así que NO TIENE criterio para cuestionar NADA”, fueron algunos de los comentarios que recibió el senador del Partido Verde tras su publicación.