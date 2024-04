Caso Álvaro Uribe: imputarán a dos personas más por soborno a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez

Enrique Pardo Hasche será imputado en el caso del expresidente Álvaro Uribe, al ser señalado de participar en el intento de soborno al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve - crédito Colprensa - EFE

El proceso judicial que protagoniza el expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez registró en la jornada del jueves 11 de abril importantes novedades, luego de que se confirmó que dos personas más involucradas en este caso serán imputadas por parte de la justicia. Ambas, según se ha conocido, habrían jugado un papel importante en los sobornos a los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez para que cambiaran su versión contra el ex jefe de Estado.

Se trata de Enrique Pardo Hasche y Samuel Sánchez Cañón, quienes son testigos claves en el caso. Así lo dio a conocer el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de Deyanira Gómez, expareja de Monsalve y que fue declarada como víctima por parte de los togados, al revelar uno de los apartes de la citación que le fue compartida en relación con estos dos personajes, que tendrían información relevante acerca de cómo habría sido la estrategia para acercarse al testigo estrella.

“Se vienen más imputaciones en el caso Uribe por parte de la fiscalía. Ahora el turno es para el bandido de Enrique Pardo Hasche y Samuel Sánchez Cañón, que serán imputados el próximo 24 de abril y quienes participaron en el soborno a Juan Monsalve y otros testigos”, afirmó Del Río en su perfil. El primero, era –nada menos– que el compañero de celda de Monsalve, mientras que el segundo oficiaba como abogado y fue el que contactó a Cadena con Vélez.

Con esta publicación, el abogado Miguel Ángel del Río reveló imputación a dos personas más en el caso del expresidente Álvaro Uribe - crédito @migueldelrioabg/X

De acuerdo con la información que se conoció, la imputación se llevará a cabo luego de que un fiscal delegado ante el tribunal radicó solicitud de audiencia de imputación en contra de Pardo Hasche y Sánchez Cañón, ambos señalados del punible de soborno. Es válido acotar que en el proceso otro de los vinculados es el abogado Diego Cadena, quien fue el que contactó a ambos en su labor de persuasión a Monsalve, con el fin de obtener un testimonio favorable.

¿Por qué serán imputados Pardo Hasche y Sánchez Cañón?

Es válido precisar que los dos sujetos procesales están relacionados con los episodios que buscan obtener testimonios que desvirtuaran los señalamientos del hoy senador Iván Cepeda contra Uribe Vélez, acerca de sus presuntos nexos con los paramilitares; en especial, con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y que, luego de casi cinco años de proceso, tienen al dirigente político del Centro Democrático a puertas de un histórico juicio.

Diego Cadena, el abogado que tendría en aprietos al expresidente Álvaro Uribe, por sus ofrecimientos al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve - crédito Camila Díaz/Colprensa

Pardo Hasche, que en febrero de 2023 recibió el beneficio de libertad condicional en el marco de su condena de 29 años, vigente desde 1997, por el secuestro del empresario Eduardo Puyana, es conocido que habría presionado a Monsalve para retractarse en sus señalamientos contra Uribe Vélez, además de ser el organizador de las reuniones entre el exparamilitar con el abogado Cadena, y el portador de mensajes que enviaría el exrepresentante Álvaro Prada, cercano al exmandatario.

Y según reveló el periodista Daniel Coronell, Sánchez Cañón fue el receptor de los giros del exsenador Mario Uribe Escoar, primo del exmandatario, y la persona que llevó a Diego Cadena al exparamilitar Vélez. Este sujeto también afirmó que el apoderado de Uribe Vélez le giró una suma de dinero para declarar a favor del expresidente y negar las acusaciones en su contra, sobre su relación con el mencionado grupo armado ilegal, responsable de las masacres de El Aro y La Granja.

“Las ‘hermanitas de la caridad’ estaban dando plata. Los recibos se los mostré a la Corte. Los abogados dicen que eso fue humanitario, pero no es verdad; ahora ellos son los abogados de la caridad. Querían hacerme firmar un papel diciendo que había sido una beneficencia. Yo les dije: ‘no voy a firmar eso’. Uno no es pendejo, he sido bandido”, indicó Vélez en diálogo con Coronell, en entrevista que salió en marzo de 2020 en la revista Semana.