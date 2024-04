El ‘Flaco’ Solorzano contó cómo fue trabajar con Amparo Grisales en ‘Las muñecas de la mafia’: “¿De qué está hecho usted?”

'Las muñecas de la mafia' fue un gran éxito de Caracol en 2009 - crédito Caracol Televisión

Desde el 9 de abril comenzó a emitirse nuevamente por Caracol Televisión uno de los mayores éxitos de los últimos años: Las muñecas de la mafia. Hasta el momento, la producción se ha mantenido en los diez primeros lugares del rating diario y ha vuelto a dar de qué hablar.

“Esta dramática telenovela sigue las vidas de las mujeres que se enamoran (y desenamoran) de los mayores traficantes de drogas de Colombia. Ve todo lo que quieras. La estrella latinoamericana Amparo Grisales (Lucrecia) protagoniza esta telenovela basada en el libro Las fantásticas”, menciona la sinopsis oficial en Netflix, donde también se transmitió la producción.

Uno de los personajes más destacados de la ficción fue el de Braulio Bermúdez, un narcotraficante que tenía que lidiar con su exesposa, pero también con mujeres que enredarían su vida para siempre. El enigmático hombre fue interpretado por Fernando ‘el Flaco’ Solórzano.

Fernando 'El Flaco' Solórzano, actor colombiano, protagonizó 'Las muñecas de la mafia' - crédito @flacosolorzano/Instagram

Lucrecia Rivas, la expareja del protagonista, tenía la misma tenacidad que él, y fue personificada por Amparo Grisales.

Ambas personalidad ya habían compartido set varias veces antes de llegar a hacer esta novela, por lo que era fácil que surgiera química entre ellos. Además, tenían una muy buena relación, por lo que el actor se refirió a cómo fue trabajar juntos en esa oportunidad.

“Al principio estaba nervioso, pero ya nos conocíamos, había trabajado dos veces con ella. La primera vez que trabajé con Amparo Grisales yo apenas estaba comenzando en mi carrera y ella ya estaba haciendo Cuerpo ajeno”, comenzó diciendo.

El ‘Flaco’ Solórzano habló de su amistad con Amparo Grisales - crédito cortesía

Asimismo, agregó que llegó al estudio de Las muñecas de la mafia y “ahí me dicen que quedo y la asistente de dirección me dice que en tu papel eres un abogado que está con Amparo y entonces me toca estar, pues al lado de esta gran actriz”.

Por otro lado, también habló de la actitud positiva con la que la actriz la recibió a ella en el estudio desde el comienzo de las grabaciones. “Fue un privilegio estar junto a una actriz que lleva mucho tiempo y Amparo tiene una energía brutal. Recuerdo que una vez me dijo: ‘A ver, papi, ¿de qué está hecho usted’. Afortunadamente me fue bien, di la talla y ahí comenzamos a ser como amigos”, concluyó en entrevista con Día a día.

‘Las muñecas de la mafia’, un éxito de más de una década

Las muñecas de la mafia es una serie de televisión colombiana que se estrenó en el año 2009. La trama se centra en la vida de cinco mujeres que, por diversas circunstancias, terminan involucradas con el mundo del narcotráfico en Colombia. A lo largo de la serie, se explora cómo estas mujeres navegan y sobreviven en un ambiente marcado por el poder, la violencia y la ambición.

'Las muñecas de la mafia' se emitió en 2009 y en 2019 tuvo una segunda parte con parte del elenco original - crédito Caracol Televisión

La producción ofrece una mirada crítica hacia el impacto del narcotráfico en la sociedad colombiana, abordando temas como el lavado de dinero, el contrabando de drogas y las relaciones de poder entre los narcotraficantes y sus entornos.

A través de las historias de sus protagonistas, Las muñecas de la mafia retrata las dificultades y los peligros que enfrentan aquellas personas que se ven envueltas en este mundo, ya sea por elección o por circunstancias fuera de su control.

Esta serie destaca por su enfoque en los personajes femeninos, mostrando la complejidad de sus emociones, decisiones y las consecuencias de sus acciones dentro de un contexto dominado tradicionalmente por hombres. Así, Las muñecas de la mafia no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre las dinámicas de poder y género en el contexto del crimen organizado.

La recepción de la serie ha sido notable, capturando la atención de la audiencia tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha contribuido a su continuación y relevancia dentro del género de series sobre narcotráfico.