Director de la Ungrd afirmó que no sirven los carrotanques de La Guajira: “No quieren asegurarlos”

De los 40 carrotanques adquiridos por la entidad solo 9 sirven - crédito Ungrd

En la tarde del miércoles 10 de abril de 2024, se conoció que los carrotanques que adquirió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) a finales de 2023 no sirven, por lo que se deberán adquirir unos nuevos.

Así lo dio a conocer el director de la Ungrd, Carlos Carrillo, que en entrevista con Blu Radio explicó: “Hay que comprar unos nuevos tanques porque esos tanques no sirven y los carrotanques hay que comprar unos nuevos carrotanques porque esos carrotanques no sirven”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con Carrillo, los vehículos, a pesar de que el exdirector de la entidad Olmedo López anunció su puesta en marcha a principio de febrero de 2024, no cuentan con pólizas de empresas aseguradoras, por lo que no se pueden mover.

Esto, de acuerdo con el actual director, se debe a los presuntos sobrecostos con los que fueron adquiridos en octubre de 2023, lo que generó que las aseguradoras no estén interesadas en asegurarlos, razón por la cual se deberá contratar una auditoría externa.

Luego del escándalo de los carrotanques de La Guajira, Carlos Carrillo fue nombrado como director de la Ungrd - crédito Colprensa

“Yo lo he dicho hasta la saciedad, esos carrotanques, hasta que no tengan pólizas no se pueden mover, ¿y qué pasa?, como fueron contratados con unos costos que son, aparentemente, excesivos, para eso vamos a contratar una auditoría externa, pues las aseguradoras no quieren asegurarlos y sin seguros, pues simplemente no se pueden mover”, comentó.

Carrillo aseguró que en la inspección que llevó a cabo en La Guajira logró determinar que solo 9 de los 40 carrotanques están bien hechos, aunque eso tendrá que verificarlo la auditoría que contratará la Ungrd.

“Hay que siniestrar las pólizas, ahí hay unas pólizas que habrá que siniestrar, pero aquí lo primero que hay que hacer es hacer la auditoría externa porque, simplemente, con que yo vaya y diga que esos carrotanques no funcionan, pues eso no quiere decir que no funcionen. Hay que contratar unas universidades para que hagan esas auditorías” concluyó el director.

Marca de agua con la cara de Petro en los carrotanques

La entrega de carrotanques destinados a aliviar la escasez de agua en La Guajira generó polémica tras divulgarse imágenes de estos vehículos con una marca de agua que incluye la silueta del presidente Gustavo Petro.

Los tanques, valorados en 46.000 millones de pesos, llevan impresa la frase “Colombia profunda”, la cara de Petro y el logotipo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), despertando críticas por su uso aparente con fines de propaganda.

Al parecer, los carotanques tendrían la silueta de Gustavo Petro marcada - crédito @Maryaristizabal7X

La controversia creció cuando la periodista Maritza Aristizábal compartió un video en el que se observa detalladamente la mencionada marca en los vehículos; esto llevó a comparaciones con prácticas similares en Venezuela, donde se han entregado ayudas gubernamentales catalogadas como propaganda.

“Y ahora vean esto… uno de los carrotanques en la Guajira tiene esta marca de agua. El video me lo envía un líder de la región ¿Qué opinan?”, escribió Aristizábal en una publicación en su cuenta de X.

Usuarios en redes sociales expresaron su preocupación por esta acción, temiendo que podría indicar un camino hacia una mayor politización de la ayuda humanitaria, similar a lo visto en el país vecino.

Varios usuarios de redes sociales compararon la marca en los vehículos con las ayudas entregadas por el régimen venezolano - crédito Redes sociales/X

El usuario identificado como @davoelbravo comentó que las marcas en los carrotanques con la imagen de Gustavo Petro es un aviso de lo que puede suceder si se llegan a entregar ayudas como en Venezuela: “Lo que hacía Chávez y hace Maduro... Miren cómo adornan las cajitas Clap... Acá vamos en los carrotanques, pero pronto nuestras cajitas marca periquero”.

Por otro lado, la usuaria @Irene28413877 cuestionó por el costo de las marcas en los vehículos de la Ungrd: “Cuánto costaría esa marca de agua para cada carrotanque?”.