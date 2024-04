¿Sancionarán a Karen Sevillano?: esto dijo Cristina Hurtado sobre ‘La casa de los famosos Colombia’

La presentadora de 'La casa de los famosos Colombia' indicó que si podría producirse una sanción - crédito @losfamososcol/TikTok

Los ánimos están caldeados en redes sociales y en La casa de los famosos Colombia, debido a los recientes ataques que profirió Karen Sevillano en contra de dos de sus compañeros. La influencer se despachó en contra de los actores Julián Trujillo y Martha Isabel Bolaños, emitiendo palabras de grueso calibre como “perro sarnoso” y “perra”, respectivamente.

Las declaraciones de Sevillano surgieron tras un altercado entre Trujillo y La Segura durante un brunch, generando una significativa oleada de reacciones negativas por parte de la audiencia del reality. Los televidentes han sido certeros en sus pronunciamientos en redes sociales buscando una sanción contra la caleña; sin embargo, El Jefe no ha tomado medidas a diferencia de otras sanciones aplicadas a otros participantes.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En repetidas ocasiones, las dos creadoras de contenido han mostrado el apoyo mutuo que se dan en la competencia -crédito Prensa del Canal RCN

Recientemente, Cristina Hurtado, presentadora del formato, realizó una transmisión en su cuenta de Instagram en la que resolvió varias inquietudes sobre el reality. Los seguidores de la antioqueña no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre la actitud que ha tenido Sevillano en lo que ha avanzado la competencia y pidieron una opinión sobre la creadora de contenido.

Hurtado abordó levemente el tema, sugiriendo la posibilidad de que se realice al menos un llamado de atención hacia la participante en cuestión: “Seguramente habrá algún llamado de atención… a mí la verdad sí me pareció fuerte lo que ella dijo, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar”, comentó la presentadora en el live y replicado por cuentas de entretenimiento.

Karen Sevillano se ha robado el "show" en las redes sociales desde su llegada a 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN La casa de los famosos

Sin embargo, algunos comentarios estuvieron a favor de la creadora de contenido y los internautas salieron en su defensa, atacando nuevamente al actor de Enfermeras: “Si a Karen la sancionan, también a Trujillo por la forma en que trató a La Segura”; “¿Y Julián no se merece también una sanción, o qué?”; “ser clara y directa, no significa ser grosera y altanera”; “demasiado fuerte lo que dijo, eso no debe estar permitido”, entre otros.

Qué fue lo que dijo Karen Sevillano

De acuerdo con lo que se vio en uno de los recientes episodios del programa, la caleña se fue lanza en ristre en contra del actor Julián Trujillo, después de que este expresara su punto de vista sobre el comportamiento que tenía La Segura, acusándola generar división entre los otros integrantes de la competencia e incluso, señalándola de manipuladora. Estas palabras hicieron que la creadora de contenido rompiera en llanto y buscó apoyarse en Sevillano para contarle lo que había sucedido minutos antes.

Fue cuando Sevillano, acompañada de la afectada por las palabras del actor, se dirigieron al confesionario y allí, expresó sin ‘pelos en la lengua’ todo lo que pensaba de Trujillo:

“Infeliz, porque no le voy a decir más nada sino el infeliz del Julián Trujillo, como la vio sola y desprotegida de mí, porque él no ama al prójimo, no se ama ni a sí mismo, infeliz. Qué pesar de la novia de ese señor, qué pesar, cómo la tendrá de manipulada y maltratada emocionalmente”, expresó inicialmente Sevillano.

La creadora de contenido es duramente criticada en redes sociales por las palabras que utilizó para hablar de sus compañeros - crédito @deibyz806/X

Pero aquí no pararían los ataques de la creadora digital en contra de otros participantes, que en este mismo espacio de confesiones se pronunció con palabras de grueso calibre en contra de Martha Isabel Bolaños, con quien había hecho una aparente tregua. Aparentemente, las cosas no están en completa calma y llevó su parte al ser tratada como “perra”.

“Y viene la perra de la Martha que parece 1500 de pescuezo a estarme nombrando en su trompa hedionda. Cuando yo a Martha la tengo como pescado de restaurante ni la pelo ni la como”, concluyó en el espacio la polémica influenciadora.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial