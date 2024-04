Participantes de ‘El desafío XX’ se declararon la guerra: “Uno no está aquí para estar aguantándose vainas a la gente”

Tensiones en el equipo Gamma hacen que la convivencia se afecte en el Desafío XX - crédito @eldesafiocaracol / Instagram

En el reciente episodio de El desafío XX, el equipo Gamma ha vuelto a estar en el centro de la controversia debido a las tensiones entre dos de sus integrantes: Gloria Katherin Peña Manrique, conocida como Glock, y Karoline Artunduaga Galvis.

La discusión surgió ante la propuesta de Karoline de repetir su participación en la próxima prueba, lo que desencadenó el descontento de Glock, quien argumentó no haber competido en las últimas dos ocasiones y solicitó equidad en la asignación de turnos. “Por fortaleza no es, porque aquí todas la tenemos”, expresó Glock demostrando su deseo de participar en la pruebas.

Los enfrentamientos en Gamma no son nuevos, y esta vez las cámaras capturaron un nuevo episodio entre Glock y Karoline, con esta última defendiendo su posición: “Yo no estoy diciendo eso, tienes que analizar muy bien cuando uno habla, te falta compresión (...) Tú eres una mujer demasiado conflictiva, demasiado conflictiva no solo conmigo, con todo el equipo”.

Glock no dudó en cuestionar las palabras de su compañera, en el programa televisivo que congrega a diversos competidores en pruebas de habilidad y resistencia: “Mira Karo, van dos veces: la vez en playa baja y esta vez. Tírame que yo te voy a responder”.

Asimismo, Glock acusó a Karoline de falta de comprensión y ésta respondió criticando la conflictividad de su compañera no solo hacia ella sino hacia todo el equipo. “Uno tampoco está aquí para estar aguantándole vainas a la gente. Yo no sé qué le pasa a esa vieja”, expresó la gamer, a lo que la DJ/productora musical replicó pidiendo respeto y una disminución de la conflictividad por ambas partes: “¿Por qué te refieres así de mí? Yo me llamo Karoline. Voy a bajar al 100% mi conflictividad, pero también bájala tú y no te refieras tan feo de mí”.

Esta situación evidencia una vez más la dificultad de convivencia dentro del equipo Gamma, destacando la rivalidad femenina en contraste con una convivencia más tranquila en otros equipos como Omega y Beta. Este conflicto refleja no solo las tensiones individuales sino también las dificultades en la dinámica grupal dentro del equipo Gamma, mientras algunas voces dentro del equipo, como las de Hércules y Alexander, apuntan a una marcada diferencia en el comportamiento entre hombres y mujeres, con los primeros aparentemente ajenos a este tipo de conflictos, otros, como Anamar, llaman a la reflexión sobre la mala racha que el equipo ha enfrentado y la necesidad de un mayor entendimiento mutuo.

Más allá de los conflictos interpersonales, el rendimiento en las competencias también se ve afectado, como quedó demostrado en la última prueba donde, a pesar de los esfuerzos, el equipo Gamma junto con Omega se enfrentó a la adversidad, mientras que el equipo Beta logró alzarse con el primer lugar. Esta situación destaca que no solo los retos físicos a los que se enfrentan los participantes sino también los emocionales hacen que convivan y compitan en un ambiente de alta presión.

La dinámica de Desafío XX continúa generando intensas emociones tanto entre los competidores como en la audiencia, quienes comentaron acerca del enfrentamiento de las participantes: “Imagínense un equipo con: Beba, Glock, Karoline y Dickson, sería cine”; “El único que cae bien de Gamma es Hércules y es porque nunca habla, los demás son insoportables”; “Es idea mía o los de gamma siempre son así, todas las temporadas”; “Esas mujeres de Gamma si son peleoneras”; “Odio a las viejas de Gamma y Alpha, no las soporto ni un día más”; “Los de Gamma solo tiene dos moods, o están peleando o están llorando”, son algunos comentarios que se pueden leer en la red social X.

