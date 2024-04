Karen Sevillano y Omar Murillo imitaron a sus compañeros en las nominaciones: así vivieron el divertido momento

Karen Sevillano imitó el caminado de varios de sus compañeros - crédito La Casa De Los Famosos Colombia / Facebook

La casa de los famosos Colombia sigue estando en el podio de los cinco programas más vistos en la parrilla prime del país, pese a la salida de polémicos participantes como Nataly Umaña, Culotauro, Sandra Muñoz y Juan David Zapata; siendo estos dos últimos los recientes eliminados de la casa estudio.

Así se comportó el rating el lunes 8 de abril, según la firma Ibope Kantar Media:

Desafío XX (10,73) Rigo (10,03). Noticias Caracol 7:00 p.m. (7,85). La Casa de los Famosos (6,92). Arely Henao II (6,66).

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Y es que el programa continúa con figuras que han dado de qué hablar como, por ejemplo, Karen Sevillano, una creadora de contenido caleña que se debate entre amores y odios de los cibernautas y fieles televidentes del programa.

Karen Sevillano podría ser sancionada por hacer bullying en la casa estudio -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

A propósito, los participantes deben buscar alternativas para salir del aburrimiento, por lo que en uno de estos intentos, Karen Sevillano, junto a Omar Murillo (Bola 8), decidieron imitar a sus compañeros.

La creadora de contenido no tuvo reparo en exagerar su caminado para provocar la risa de los demás participantes. Por su interpretación, Bola 8 la tildó de “empoderada”.

Acto seguido, Sevillano imitó a la recién expulsada Sandra Muñoz; sin embargo, la imitación que más provocó risas entre los habitantes fue la de Ornella Sierra: “Bola, no tengo nada en tu contra, pero es estrategia, espero que te quedes y me encanta tu pinta”, fueron las palabras de la influenciadora.

Ante este buen rato que estaban pasando los concursantes, en redes sociales comenzaron a afirmar que Karen Sevillano no puede irse de la casa, debido a que es una de las concursantes que más contenido genera:

“Coño Karen hasta q me haces reir ... Jajaja eso sí es sano eso es lo deberías de mostrar siempre”, “El de Ornela le quedó igualito Jajajja”, “matándose por ellos y ellos divirtiéndose saliendo del papel que están haciendo para hacer contenido adentro”, “Karen la mejor no hay día que no me hagas reír (sic)”, fueron algunas reacciones sobre el cómico episodio.

Los comentarios de los usuarios surgieron a raíz de la reciente polémica de Sevillano, debido a los calificativos con los que se ha dirigido a sus compañeros, sea en frente de ellos o en el confesionario.

Sus palabras han sido cuestionadas, principalmente, por el horario en que es transmitido el programa y porque el matoneo, en el que se incluyen los apodos o sobrenombres, es un tema delicado en recintos escolares, de trabajo o, en general, en la vida cotidiana.

Usuarios en redes sociales sostienen que las palabras de Karen Sevillano no pueden ser permitidas en un programa con horario familiar - crédito Andina

Todo empezó luego del brunch en el que los participantes nominados se sientan a compartir y expresar su opiniones en relación con algunos participantes de la casa estudio.

En medio del sinceramiento, Julián Trujillo llamó a La Segura “cizañera”, y que ella, junto a Karen Sevillano, eran las participantes más peligrosas del reality.

Una vez Sevillano se enteró de los calificativos, ya que La Segura le contó lo que había sucedido, se despachó contra el actor, —a quien también le tiene el apodo de “Truquillo”—, tildándolo de “infeliz” ,“maldito”, “desgraciado” y ”perro sarnoso”. A su amiga le reprochó que fuera una “lambona”, mientras que a Martha Isabel Bolaños la llamó “perra” y que parecía “1.500 de pescuezo”.

Sus palabras fueron más allá y las dirigió hacia la novia de Trujillo, Susana Rojas, asegurando que le daba pesar de ella y que muy probablemente estaba siendo “manipulada y maltratada emocionalmente” por el bogotano.

Julián Trujillo fue criticado duramente por Karen Sevillano - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Estas declaraciones provocaron una ola de críticas en la que piden la expulsión de la caleña, pues su “grosería” y “vulgaridad” es simplemente “vergonzosa”.

Cristina Hurtado se refirió a la posible sanción a Karen Sevillano - crédito @mendoza022 / Tiktok

En relación con este caso, Cristina Hurtado, una de las presentadoras del popular reality, dio su opinión al respecto, resaltando que probablemente El Jefe tomará una drástica decisión frente a la actitud de Sevillano:

“Ella se dirigió de manera muy fuerte a Julián. Me pareció, de verdad, que estuvo ya, mejor dicho se pasó de la raya, y pues debe haber un llamado de atención, pero no sé qué va a pasar, realmente en este momento no sé qué va a pasar, porque de hecho, ya tuve reunión de contenido y todo eso, pero todavía no tengo como tal mejor dicho claro de libreto (sic)”, expuso Hurtado, a través de un live, en la red social Instagram.