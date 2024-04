Eclipse de sol en Colombia: este es el efecto que tendrá en los animales, según la Federación de Ganaderos

Un eclipse solar puede causar confusión y ansiedad en los animales, además de reducción en su temperatura - crédito AP

El lunes, 8 de abril, se presenciará un eclipse solar total, un fenómeno astronómico caracterizado por el momento en que un cuerpo celeste, en este caso la Luna, se interpone directamente entre la Tierra y el Sol, ocultándolo completamente o en parte desde la perspectiva de un observador en la Tierra.

Más allá de su espectacularidad visual, estos eventos tienen la particularidad de influir en el comportamiento de varias especies animales, incluidos los bovinos; uno de los efectos puede ser la disminución de la temperatura que puede caer entre 10 y 15 grados.

El presidente de Fedegan, José Félix, en su cuenta de X hizo una breve mención a una noticia del medio digital Contexto Ganadero en el cual hablan con respecto al tema. “Hoy ocurrirá un eclipse solar total que se verá en algunas regiones de #Colombia, por eso @ContGanadero les explica qué implicaciones puede tener este evento para los bovinos y otros animales en sus fincas”.

José Félix Lafaurie habla de los efectos del eclipse en el ganado - crédito @jfLafaurie

A pesar de que los estudios científicos aún no han determinado con precisión las respuestas de los animales frente a los eclipses solares totales, se han observado varios comportamientos notables que alteran su rutina habitual. Erika Montejo, escribiendo para National Geographic en Español, resalta entre estos efectos la notable caída de temperatura, que puede oscilar entre los 10 y 15 grados, y cómo la disminución de la luz solar durante estos eventos puede generar estados de confusión y ansiedad en los animales.

Montejo comentó que: “algunas aves han sido observadas volando de regreso a sus nidos, como si fuera el anochecer repentino. Se ha documentado también que algunos animales terrestres como insectos y mamíferos, se vuelven más activos durante la oscuridad, posiblemente debido al oscurecimiento”.

National Geographic hace referencia a un estudio difundido en los Annals of the Entomological Society of America, el cual destaca que, en el transcurso del eclipse de 2017, las abejas cesaron su actividad de zumbido durante toda la duración del fenómeno astronómico y se dirigieron de vuelta a sus colmenas. Cuando la luz natural hizo su reaparición, estos insectos mostraron signos de desorientación.

Adicionalmente, en el artículo de National Geographic mencionan que durante un eclipse, los animales de granja, incluidos bovinos y aves de corral, tienden a regresar a sus establos o áreas de descanso, actuando bajo la impresión de que el anochecer ha llegado prematuramente.

Los animales de granja, incluidos bovinos y aves de corral, tienden a regresar a sus establos o áreas de descanso, durante un eclipse - crédito EFE/ Nico Perez

Asimismo, se ha observado que mamíferos terrestres y algunos primates pueden experimentar confusión, inquietud y estrés como resultado de este oscurecimiento súbito y atípico del día. Este fenómeno interfiere con su ciclo circadiano, provocando una ruptura en sus patrones normales de comportamiento, lo cual puede resultar en confusión y estrés entre estas especies.

Igualmente, se ha notado que ciertos animales pueden mostrar signos de inquietud y nerviosismo, mientras que otros pueden adoptar un comportamiento más pasivo frente a estos eventos. Estas variaciones en el comportamiento pueden tener un impacto directo en las rutinas normales de alimentación y descanso del ganado, alterando significativamente sus patrones habituales de actividad.

Y es que, según información de la NASA, Colombia figura entre los países que tendrán la oportunidad de presenciar de manera parcial este evento astronómico, al igual que otras naciones de América del Sur. Se anticipa que, en territorio colombiano, el eclipse alcanzará su apogeo a las 12:39 p.m.

En Colombia, ciudades como Barranquilla, Cartagena, Montería, San Andrés, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, tendrán la oportunidad de observar el eclipse, cuyo inicio está previsto para las 12:39 p.m. y se espera que concluya a las 2:35 p.m. - crédito REUTERS/Vannessa Jimenez

Existen tres variantes de eclipses solares: el parcial, el anular y el total. El próximo evento del lunes 8 de abril se clasifica como un eclipse total, momento durante el cual la Luna se posicionará de tal manera que ocultará al Sol por completo, sumergiendo a ciertas áreas de México, Estados Unidos y Canadá en una breve oscuridad nocturna.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial*.