Cabal culpa al presidente por racionamiento de agua: “Otro suceso que se suma al desastre Petro”

"Petro no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo, odia el carbón. Terminamos con la mayoría de los embalses por debajo de los niveles mínimos" indicó la senadora - crédito Jesús Aviles/Infobae

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, criticó recientemente las medidas de racionamiento de agua anunciadas por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, debido a la disminución en los niveles de las reservas de agua que afectan a la capital y sus alrededores. Cabal responsabilizó a la administración del presidente Gustavo Petro por no anticipar y mitigar los impactos de fenómenos naturales adversos.

Según la senadora, “dentro de muy poco, vamos a tener racionamiento de agua y de luz, porque gracias a la ‘genialidad’ de gustavo Petro, que no quiso prender las termoeléctricas porque odia el gas, odia el petróleo, odia el carbón. Terminamos con la mayoría de los embalses por debajo de los niveles mínimos”. Aludió a que esta situación “destruye la economía porque se necesita energía para todos los negocios. No va a usted ni siquiera tener agua para bañarse. Eso le gusta los mamertos”.

Sin lluvia, el sistema de Chingaza tiene menos de 60 días de capacidad restante - crédito Colprensa

Responsabilizó al presidente de que, “no va a haber luz, no va a haber país por culpa de Petro. Por culpa de sus incapaces que no previeron que el fenómeno del niño se iba a extender.” Bromeó sobre las preferencias del gobierno respecto al almacenamiento del agua, criticando las sugerencias de hacerlo en canecas o “bolsas, que probablemente preferirían de papel”.

“Esta tragedia nueva se suma a todo el desastre que se llama Petro”, finalizó.

La preocupación surge en medio de la declaración del alcalde de Bogotá sobre el inicio del racionamiento de agua en respuesta a una sequía histórica en los embalses, una condición no vista en 40 años. La situación se agrava al considerar que para recuperar un nivel de agua adecuado serían necesarios 6 meses de lluvias continuas.

Natasha Avendaño, gerente del Acueducto, señaló la gravedad del panorama y la insuficiencia del próximo fenómeno de La Niña para reponer los embalses, indicando que, sin lluvia, el sistema de Chingaza tiene menos de 60 días de capacidad restante. Esta crisis también afecta a varios municipios vecinos que dependen del suministro de agua de Bogotá.

El racionamiento anunciado no será leve; como explicó el alcalde Galán, cortes breves de dos o tres horas no serán suficientes para lograr el ahorro necesario. Las restricciones podrían extenderse hasta septiembre si no se logra un ahorro significativo, limitando el agua disponible a solo 54 días más. Galán describió esto como una situación sin precedentes, que requiere medidas drásticas para asegurar el suministro de agua a la ciudad.

La situación se agrava al considerar que para recuperar un nivel de agua adecuado serían necesarios 6 meses de lluvias continuas - crédito Alcaldía de Bogotá

El consumo de agua ha aumentado significativamente, con 86 millones de litros adicionales distribuidos diariamente en comparación con el año pasado, lo cual equivale al consumo de una ciudad con 500.000 habitantes más. El aumento del consumo se ha concentrado en varias localidades de la ciudad.

Alfred Ballesteros, director de la CAR Cundinamarca, también expresó su preocupación por el estado de los embalses e identificó la importancia de las lluvias en los próximos meses y la responsabilidad ciudadana para superar esta adversidad. Sin estas medidas, los efectos en la comunidad podrían ser severamente negativos.

Para ahorrar agua en la coyuntura actual, se recomienda: