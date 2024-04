Hermano de Álvaro Uribe en problemas judiciales por presuntas amenazas contra periodista: “Lo mato pa’ que vea”

El hermano del expresidente de Colombia habría dejado un mensaje de voz accidental al periodista Alfredo Serrano con sus presuntas intenciones - crédito Colprensa/montaje Infobae

Una nueva denuncia involucra a la familia del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, después de que se revelara un audio en el que uno de sus hermanos, Santiago Uribe, habría amenazado de muerte al periodista Alfredo Serrano, de la Nueva Prensa.

Según mencionó el comunicador a Caracol Radio, la amenaza se habría originado tras la publicación de un artículo en el que se vinculaba a un miembro de la familia Uribe con actividades de narcotráfico, específicamente a Luis Gonzalo Uribe, alias El Travieso, hijo mayor de don Alberto Uribe Sierra y medio hermano, hasta ahora negado, del exmandatario.

El artículo titulado “Alias ‘El Travieso’, el narcotraficante oculto, hermano mayor de Álvaro Uribe”, generó una polémica que escaló rápidamente a lo que el periodista considera una intimidación directa.

El hermano de Álvaro Uribe habría dejado un correo de voz por error en el que insinuó atentar contra el periodista - crédito Colprensa

Según relató Serrano al comunicador Jorge Espinosa, días después de la publicación realizada el 13 de marzo de 2024, recibió una llamada telefónica de alguien que se identificó como Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente.

Aunque en una primera comunicación del 26 de marzo, en plena Semana Santa, el presunto hermano pidió hablar con el periodista para aclarar una información sobre el artículo publicado, a lo que el periodista afirmó no tener motivos para continuar la conversación y esperar que no se tratara de una amenaza contra su vida, Alfredo Serrano volvió a recibir otra llamada que no contestó.

Durante ese segundo intento, que el periodista asegura fue accidental y no contestó, se grabó un mensaje de voz. En el audio, se escucha a la persona identificada como Santiago Uribe en conversación con una mujer, diciendo que había llamado a Serrano y, ante la respuesta tajante del periodista, el interlocutor responde: “lo mato pa’ que vea que no es una amenaza de muerte”.

Aunque no se trató de un mensaje directo para el comunicador, por tratarse de un presunto error del familiar de Uribe, las palabras de Santiago Uribe han sido interpretadas por Serrano como una amenaza directa contra su integridad.

Aunque pudo tratarse de algún inescrupuloso que se hizo pasar por el hermano del expresidente, una investigación adelantada por Caracol Radio pudo corroborar que el número desde el que se hizo la llamada, además de varios mensajes vía WhatsApp que recibió el comunicador, pertenece al familiar de Álvaro Uribe Vélez.

Entretanto, Serrano confirmó que ya presentó formalmente una denuncia ante las autoridades, esperando una investigación pronta y exhaustiva sobre presunta la amenaza que percibe contra su vida, tras revelar uno de los pasados más escondidos del líder del Centro Democrático.

La publicación que motivo la llamada de Santiago Uribe

La polémica con el hermano del expresidente Álvaro Uribe se da después de que Alfredo Serrano publicara un artículo sobre la misteriosa vida y desaparición de Luis Gonzalo Uribe, también conocido como “El Travieso”, quien sería el hermano mayor del líder político.

Según informaron varios allegados y conocidos en Medellín al periodista de La Nueva Prensa, Luis Gonzalo, presuntamente involucrado en negocios de narcotráfico, falleció en un accidente de avioneta cargada de cocaína tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Sin embargo, los detalles de su vida y muerte parecen estar envueltos en un velo de misterio, dado que no existen registros documentales confirmados de su existencia, como documentos de identidad, reportes del accidente o información sobre su nacimiento y fallecimiento.

El artículo reveló que el entorno de Luis Gonzalo Uribe fue complejo y destacado por relaciones con figuras prominentes del narcotráfico y del espectro social colombiano. Trabajó para Víctor Manuel Quintero Morales, conocido como el Patriarca de las Esmeraldas, y se rumora que su salto a la opulencia se debió a su vinculación con personajes como Isauro Murcia, alias “el Manteco”.

Pese a los esfuerzos investigativos de periodistas y escritores, la información sobre el accidente aéreo y la figura de Luis Gonzalo Uribe sigue siendo escasa y nebulosa. La única alusión significativa a su existencia proviene del libro Mi vida en el mundo de los caballos, de Fabio Ochoa Restrepo, donde se menciona brevemente a Uribe, sin proporcionar detalles sustanciales sobre su vida o la naturaleza de su fallecimiento.

Además, el vínculo entre la fortuna de Luis Gonzalo Uribe y el patrimonio posteriormente manejado por su familia, incluido Álvaro Uribe Vélez, es motivo de especulación. Algunos sugieren que el enriquecimiento de la familia Uribe podría tener raíces en el legado dejado por Luis Gonzalo.

Sin embargo, la familia Uribe Vélez no ha hablado nunca sobre el presunto narco que, con su muerte, desapareció física y documentalmente del país, pues no hay información suficiente que pueda demostrar su vínculo la familia de Uribe y en especial con su padre, Alberto Uribe Sierra.