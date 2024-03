María Fernanda Cabal habla de las palabras del presidente de Guyana

La senadora María Fernanda Cabal calificó como "una gran respuesta" la del presidente de Guayana en una entrevista que le hicieron sobre el cambio climático en su país - crédito Camila Díaz/Colprensa

La senadora del partido de oposición al Gobierno nacional, María Fernanda Cabal, por medio de su cuenta de X, dedicó una publicación a comentar respecto a las palabras del presidente de Guyana, Irfaan Ali, durante una entrevista que le realizaron en la BBC. En ella se le preguntó sobre los efectos negativos que la explotación de petróleo y gas tiene para la crisis climática, lo cual desató una discusión entre el periodista y el primer mandatario de ese país. Frente a eso, la congresista Cabal destacó la postura de Ali ante el interrogante.

En su publicación, la congresista calificó las palabras del mandatario como una “gran respuesta” y mencionó que la “hipocresía” ambientalista sirve para que algunos dirijan a sus países hacia la pobreza, en palabras de la legisladora perteneciente a la Comisión Séptima. Además, aprovechó para señalar al presidente colombiano, Gustavo Petro, diciendo: “Eso está haciendo Petro con Colombia. Volveremos a explorar y explotar hidrocarburos de manera responsable.”

María Fernanda Cabal dice que Colombia volverá a explotar hidrocarburos - crédito @MariaFdaCabal

En cuanto a las palabras del presidente de Guyana, el periodista de la BBC, antes de hacer su pregunta al mandatario, explicó que en aquel país esperan que en un tiempo aproximado de dos décadas se produzcan 150 billones de dólares gracias a la extracción de petróleo y gas en Guyana, a lo cual agregó: “Es una cifra extraordinaria. Pero pensémoslo en términos prácticos, eso significa, de acuerdo con muchos expertos: más de dos billones de toneladas de emisiones de carbono vendrán de su fondo marino, de esas reservas que serán liberadas en la atmósfera.”

Frente a estas palabras, el presidente Irfaan Ali interrumpió al periodista y le devolvió una pregunta, en la que lo interrogaba acerca de si tenía conocimiento de que en el territorio del país tienen un bosque del tamaño de Escocia e Inglaterra y añadió: “Si el bosque almacena 19,5 gigatoneladas de carbono, si el bosque que hemos mantenido con vida... un bosque que nosotros hemos mantenido con vida.”

Irfaan Ali, presidente de Guayana habla de la explotación de petróleo y gas en su país EFE/Julien Warnand

Además, el jefe de Estado de Guyana explicó que: “Este es un bosque con vida que ustedes disfrutan, que el mundo disfruta, por el cual no nos pagan, que ustedes no valoran, del cual ustedes no ven ningún valor, el cual la gente de Guyana ha mantenido con vida”. Y de igual manera comentó que su país la tasa más baja de deforestación a nivel mundial. “Incluso, con nuestra gran exploración de petróleo y gas que ahora tenemos, aún seremos neto cero, Guyana aún será neto cero”, dijo.

Aparte de María Fernanda Cabal, otra personalidad política que reaccionó a la entrevista que se ha viralizada en redes sociales, fue el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que calificó la respuesta de Irfaan Ali como “brillante” y agregó que aquella era la forma de contestar a preguntas que el señala como sesgadas y que según el antiguo funcionario del gobierno de Iván Duque “esconden mucho de hipocresía global”. También dijo que: “Obviamente hay que defender y responder al cambio climático y lograr una transición energética como la viene liderando en más de una década Colombia. Pero esta debe ser ordenada y responsable !!”.

En su publicación, Restrepo de igual manera comentó lo siguiente: “En Colombia debería darse este debate responsablemente y no frenar como si nada e irresponsablemente la firma de nuevos contratos de explotación de gas y de petróleo. Nada más absurdo que desaparecer de la noche a la mañana, y sin un plan de transición inteligente, un recurso que representa 20% de los ingresos fiscales, 35% de la inversión extranjera, 40% de las exportaciones, 5,6% del PIB y 80% de las regalías de las cuales viven las inversiones en los departamentos del país”.