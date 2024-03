Acolfutpro habla sobre la OIT y la posible millonaria sanción de a las autoridades del fútbol colombiano

El Deportivo Cali buscará un castigo al árbitro Nicolás Gallo y Millonarios podría verse afectado - crédito Colprensa

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) está evaluando una denuncia interpuesta por Acolfutpro contra el Gobierno de Colombia. El tema central es una supuesta infracción de los derechos de negociación colectiva de 1.117 futbolistas.

La queja, que se remonta al período de gobierno de Iván Duque y continúa bajo la gestión actual de Gustavo Petro, destaca la falta de iniciativa para que la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) negocien mejoras laborales con los deportistas.

¿Qué dice Acolfutpro sobre esto?

Carlos González Puche habló con Infobae Colombia sobre este caso en específico y aseguró que las partes deben estar dispuestas para que haya un cambio. También se hizo un llamado para clarificar cómo funcionan las relaciones laborales y contractuales del fútbol profesional, además de los entes reguladores como Dimayor y Federación Colombiana de Fútbol.

Carlos González Puche: “Los futbolistas estamos esperando que se dé la negociación de nuestras peticiones. Desde septiembre del 2019 se presentó el pliego al señor Vélez, pero que ellos no tienen por qué negociarlas con nosotros. Entonces lo que acá se está discutiendo es si se puede desarrollar conforme al convenio 154 de la OIT una negociación por sector económico. Aquí lo trascendente es que se podría llevar a cabo una negociación por sector económico porque ni la Dimayor ni la Federación son empleadores directos de los futbolistas, pero son los que fijan las condiciones”.

C. G. P.: “Lo más trascendente dentro de esto es que en el Código Sustantivo del Trabajo no está regulado la negociación por sector económico. Se dice que se puede hacer una negociación entre uno o varios empleadores, pero no por sector entonces. Esto hace parte del bloque de constitucionalidad porque pues es un tratado que el Congreso de la República ha ratificado mediante una ley hace parte de entonces de la legislación interna como lo establece nuestra Constitución Política en su artículo 53”, aseguró el director ejecutivo del sindicato de futbolistas.

Luego enfatizó con las diferentes problemáticas que se generan a partir de estas irregularidades: “Si yo presento ese pliego a cualquier club, pues no me lo van a poder responder porque ellos no son los que hacen el estatuto del jugador, ni programan los partidos, ni hacen la Liga Femenina; entonces la gran expectativa es si el gobierno va a hacer o no que se cumpla lo prometido y que se dé la negociación colectiva por sector económico. El gobierno sacó un auto en octubre del año pasado diciendo que esas sean todas las condiciones para que se dé la negociación”, aseguró González Puche.

Sobre la multa que podrían pagar las autoridades del fútbol profesional colombiano: “Desde el momento en que se presentó el pliego, o sea, más de 2.000 y tantos días multiplicado. Póngalo por 5 salarios mínimos legales vigentes, teniendo en cuenta que para la Dimayor y para la Federación son multas aparte; por lo tanto, estamos hablando de multas superiores a los 10.000 millones de pesos. Creo que la reunión del martes va a ser la última para ver si sea inicia o no se inicia la negociación”, Finalizó Carlos

La reunión del martes 2 de abril

Desde el Ministerio del Trabajo, se ha convocado recientemente a una reunión entre las partes con la esperanza de alcanzar acuerdos antes de que se tome una decisión internacional.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y el viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma, han expresado la disposición del gobierno para atender las recomendaciones de la OIT, subrayando las implicaciones reputacionales de no adherirse a estándares internacionales sobre derechos laborales.

Esta situación refleja la compleja intersección entre deporte, derechos laborales y gobierno, subrayando la importancia de la negociación y el diálogo en la resolución de conflictos laborales.