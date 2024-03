Capturaron a alias Junior, presunto responsable por lesionar a menor de edad con arma de fuego en Buenaventura

La Policía desplegó de inmediato su dispositivo para localizar y detener al responsable en cuestión de horas - crédito Policía Nacional

Gracias al trabajo efectuado por unidades de la Policía Nacional, se confirmó la captura de Esneyder Valencia Mosquera, alias Junior, y quien sería el presunto implicado en el enfrentamiento a bala entre grupos delincuenciales ocurrido la tarde del jueves 28 de marzo en el barrio Juan XXIII, comuna 7 de Buenaventura, y en el cual un menor de 10 años resultó herido como consecuencia de una bala perdida.

Valencia Mosquera, de 18 años, fue capturado en flagrancia en el barrio San Francisco de acuerdo con lo que indicó el coronel Oleskyenio Florez, comandante del Distrito Especial de Buenaventura.

En medio de su aprehensión, los agentes hallaron en poder de Junior un arma de fuego tipo mini uzi artesanal, calibre 9mm, un cargador para el mismo con capacidad para 30 cartuchos y 9 cartuchos 9mm

“La captura de Mosquera Valencia representa un golpe significativo contra el crimen organizado en Buenaventura, específicamente contra la facción Shottas”, a la que se le atribuye la lesión del menor de edad”, destacó el coronel Flórez.

De igual forma, se espera que un juez defina la situación de Junior para que responda por este caso que tiene en delicado estado al menor, quien sigue recluido en la clínica Santa Sofía tras sufrir heridas que comprometieron varios órganos, y espera su traslado al hospital Universitario del Valle, en el sur de Cali.

“Yo entro y cuando escucho los tiros me asomo corriendo y el niño ya no estaba en la casa. Cuando veo es que una vecina me lo trae ya el niño venía herido, entonces fue ahí donde nosotros vinimos corriendo a traer a niños al hospital”, aseguró Darling Viviana Arboleda, madre del niño, a Noticias RCN.

Días atrás cayó un cabecilla de los Espartanos

En medio de un operativo llevado a cabo por la Policía en Buenaventura (Valle del Cauca) fue capturado Duván Stiven Mulato Ramos, conocido con el alias de Chucky, un peligroso extorsionista de los Espartanos que amenazaba a los comerciantes de la población portuaria dejándoles balas en sus negocios para que pagaran las altas sumas de dinero que exigía el grupo criminal al que pertenecía.

Chucky, quien es señalado de liderar una facción extorsiva de los Espartanos, grupo implicado en gran parte de las acciones delictivas que se perpetran en Buenaventura y que además se levantó de la mesa de negociación de la paz total que lleva a cabo el Gobierno nacional, fue detenido por el delito de porte ilegal de armas y un juez penal de control de garantías ordenó su encarcelamiento tras la evaluación de evidencias y material probatorio presentado por un fiscal del Gaula, especializado en la lucha contra la extorsión y el secuestro.

Dentro de su modus operandi las pruebas consignadas dejaron en videncia como el grupo distribuía panfletos con tarifas de extorsión, sumada a la intimidación a través del abandono de cartuchos calibre 38 en los establecimientos comerciales que se negaban a pagar. Estas acciones forman parte de una estrategia para asegurar el pago de las extorsiones, poniendo en riesgo la seguridad y bienestar de los comerciantes locales.

Y, por si fuera poco, esta no fue la primera vez que Mulato Ramos era detenido por las autoridades, debido a que ya tenía varias anotaciones. Dentro de sus antecedentes más recientes está su detención en agosto de 2023 junto a otros integrantes de la estructura delincuencial por los delitos de delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo, de uso restringido de las Fuerzas Armadas.

En paralelo, la Fiscalía indicó en ese momento que Chucky, también conocido con el alias de Z Gordo, estaba siendo una investigado por el delito de porte ilegal de armas de fuego y lo vincularon con la comisión de tres homicidios cometidos en los límites del Cauca y Valle del Cauca.