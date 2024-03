Presidente Javier Milei habló de las declaraciones contra Gustavo Petro: “Consideran que me defienda esté mal”

El presidente de Argentina, Javier Milei, llamó "asesino terrorista" al mandatario colombiano Gustavo Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

El presidente de Argentina, Javier Milei, calificó como una defensa las declaraciones que dio en una entrevista sobre los mandatarios Gustavo Petro, de Colombia, y Andrés Manuel López, de México, que desataron la expulsión de los diplomáticos del país suramericano.

El jefe del Estado argentino arremetió contra sus homólogos de izquierda en el continente, en una entrevista con CNN. Allí calificó a Petro como un “asesino terrorista” y al Amlo como un “ignorante”, por los comentarios que ambos han hecho sobre él.

A través de sus redes sociales, el presidente Milei compartió varias publicaciones de seguidores y medios de comunicación que hacían referencia a sus declaraciones. En una de ellas escribió un comentario para justificar los calificativos como una respuesta a ofensas anteriores en su contra.

El presidente de Argentina Javier Milei calificó como defensa sus declaraciones contra los presidentes Amlo y Gustavo Petro - crédito X

“Obviamente, el multimedio operador se le pasó por alto las agresiones que he recibido de modo recurrente por parte de los personajes en cuestión... Debe ser que consideran que está bien que otros mandatarios me agredan y que me defienda esté mal... Igual que como hacen aquí...”, sostuvo el presidente Milei.

El mandatario argentino compartió también publicaciones de prensa en las que ambos presidentes se referían a él en tono despectivo. Una de ellas de Amlo en la que lo calificó como un “facho conservador” y otra de Petro en la lo comparó con Hitler.

Milei también compartió una publicación del exvicepresidente argentino Carlos Federico Ruckauf en el que hizo un recuento de las polémicas que han rodeado al jefe de Estado colombiano, recordando su pasado en la militancia guerrillera.

“Los asesinos del M 19 al que perteneció Petro protegieron a narcos. Ahora el hijo de Petro procesado por haber recibido dinero narco para la campaña electoral. El apoyo venezolano a Petro fue Diosdado Cabello (cartel Los Soles) 10 millones de dólares de recompensa por su captura”, escribió Ruckauf.

El exvicepresidente Carlos Ruckauf también atacó al presidente Gustavo Petro - crédito X

Las respuestas a Milei

El presidente mexicano Andrés Manuel López le envió un abrazo a su homólogo colombiano Gustavo Petro para manifestarle su respaldo. Lejos de retractarse, el mandatario se reafirmó en las palabras que causaron molestia en el ultra, como es conocido el jefe de Estado de Argentina.

“Milei afirmó que soy un “ignorante” porque le llamé “facho conservador”. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, escribió Amlo.

El presidente Petro no ha respondido directamente al mandatario argentino. Esta vez decidió hacerlo por los canales oficiales con una protesta de la Cancillería en la que además se ordenó la expulsión de los diplomáticos de ese país de Colombia.

En sus redes, el mandatario compartió únicamente el mensaje del embajador colombiano en Argentina, Camilo Romero, quien señaló que son tres las ocasiones en las que Milei se ha referido a Petro con calificativos en su contra y anunciaba decisiones diplomáticas al respecto.

El presidente de México Andrés Manuel López Obrado le envió un mensaje de respaldo a Gustavo Petro tras señalamientos de Javier Milei - crédito X

El expresidente Argentino Alberto Fernández también respaldó a los mandatarios Petro y López ante las declaraciones que han causado polémica de su sucesor.

“Lamento y rechazo categóricamente las declaraciones del presidente Javier Milei, quien ha maltratado al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Mi solidaridad con el presidente del pueblo colombiano. Es absolutamente inadmisible la manera despectiva y descalificadora como el presidente argentino se expresa de presidentes legítimamente elegidos por sus pueblos”, escribió.

Desde el Gobierno nacional exigen una disculpa hacia el presidente Petro y el pueblo colombiano, mientras se está a la espera del alcance de las decisiones diplomáticas que se han tomado.