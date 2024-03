Alina Lozano quiere incursionar en la cocina: ¿se prepara para ‘MasterChef Celebrity’?

La actriz y creadora de contenido reveló otra de sus habilidades en la cocina y sorprendió - crédito @chismescalientescol/Instagram

Sin lugar a duda, la actriz Alina Lozano con cada movimiento que hace en sus redes sociales, despierta el interés de sus seguidores. Su relación con Jim Velásquez ha sido una de las más polémicas, debido a la diferencia de más de 30 años en sus edades, llegando incluso a generar rumores sobre una supuesta estrategia de marketing para aumentar seguidores.

Sin embargo, la recordada actriz de Pedro el escamoso generó varios comentarios en su cuenta de Instagram, debido a una particular habilidad que demostró para la cocina. Lozano sorprendió con una receta de “obleas de pan de yuca”, un emprendimiento que les generaría una nueva entrada de dinero para los planes con su joven esposo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Alina Lozano estaría preparando su participación en MasterChef Celebrity con curiosa receta - crédito @lozanoalina/Instagram

Y es que mientras la pareja logra concretar el traslado a su nuevo apartamento, después de haber protagonizado un escándalo con un vigilante de la unidad en la que vivían, continúan generando videos para sus redes sociales. Así las cosas, Alina Lozano presentó un experimento en le que, al parecer, habría estado trabajando mientras se concreta la mudanza.

“Puede surgir un nuevo emprendimiento (...) Vamos a producir esto en masa. Literalmente es una masa. Es decir, mi receta de pan de yuca, yo descubrí un fabuloso emprendimiento que se va a llamar: ‘la oblea de pan de yuca’”, dijo la actriz.

Por otro lado, Jim Velásquez también ha demostrado su habilidad en la cocina, ofreciendo vender sus recetas a través de redes sociales. Esto después de que hiciera una publicación en sus InstaStories en la que se aprecia un plato que contiene carne, suero acompañado de un tazón de banano picado con hojuelas de algún tipo de cereal.

Alina Lozano y Jim Velásquez sellaron su amor contra todo pronóstico, contrayendo nupcias sin importar los comentarios - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

El joven creador de contenido no dudó un solo instante en echarse flores él mismo, pues aseguró que también se tiene fe como su esposa para la elaboración de platos de comida y a los interesados les vendería su receta: “Comidita preparada por mí!! Escriban al interno y les vendo la receta. Para los que no me tenían fe”.

Los internautas no dudaron en reaccionar a estas publicaciones de los polémicos influenciadores, con comentarios como: “Lo están poniendo a pasar dificultades al pobre Jim”; “la abuelita lo tiene muy mal alimentado, ahora vienen obleas de pan de yuca”; “esa dieta con banano, carne y suero lo tiene así”, entre otros.

¿Serán padres?

Desde hace varias semanas, Jim Velásquez y Alina Lozano expresaron su deseo de convertirse en padres. Este hecho produjo indignación entre los seguidores de la pareja, pues recordaron la edad por la que atraviesa la actriz lo que estaría poniendo en riesgo su salud. Mientras tanto, otros aseguraron que en lugares como Europa, han existido casos de mujeres mayores de 50 que han dado a luz a bebés sanos.

Recientemente, los instagramers explicaron en esa misma red social que tienen las ilusiones altas y las expectativas a tope con la posibilidad de una dulce espera próxima a cumplirse porque han presentado síntomas que los puso en alerta, especialmente a Alina, y varios de estos coinciden con lo que Lozano sintió en su embarazo pasado.

Alina Lozano publicó un video en el que se realiza una segunda prueba de embarazo -crédito @lozanoalina/Instagram

Es por esto que tomaron la decisión de hacerse una prueba para confirmar o descartar si está o no en embarazo y el momento lo compartieron con sus seguidores.

“Esta es la segunda prueba que nos hacemos, la primera salió negativa, pero ¿qué cambia con esta?, que Alina ha tenido síntomas”, dijo Jim inicialmente.

Por su parte, Alina continuó explicando en el video algunas de las cosas que ha sentido e identificado.

“He sentido cosas del primer embarazo, como que se me quitaron las ganas de dulce y yo soy adicta al azúcar, mucho sueño y he subido de peso”, aseguró.

*Esta nota fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial