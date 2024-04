Seguidores de Nataly Umaña le brindaron espectacular detalle en Nueva York: así lo celebró la actriz

Según reveló la actriz, su club de fans tuvo el detalle de pagarle un anuncio en el emblemático lugar neoyorquino - crédito @rastreandofamosos/Instagram

La emisión de La casa de los famosos Colombia se recuperó de un inicio con problemas y dudas en la producción hasta convertirse en uno de los programas preferidos de los colombianos en lo corrido de 2024. Buena parte del mérito se lo lleva el momento que marcó un antes y un después en el reality show del Canal RCN y ViX, cuando la actriz Nataly Umaña protagonizó una infidelidad con el panameño Miguel Melfi.

La situación no tardó en generar revuelo en redes sociales, puesto que la ibaguereña se encontraba casada en ese momento con el también actor Alejandro Estrada. Eso motivó que los productores del programa decidieran darle la oportunidad a este de entrar a la casa —bajo la dinámica de congelados – para poder hablar con Nataly, llevando a que terminaran delante de las cámaras y a que este le entregara su anillo de matrimonio en las manos, sin que ella tuviera opción de replicar.

Con la salida de Nataly en la sexta semana de competencia por tener la menor cantidad de votos por parte del público, y señalada por un sector considerable de los usuarios por su infidelidad, la actriz recordada por su trabajo en El Auténtico Rodrigo Leal, Los Reyes, El Cartel o Las detectivas y el Víctor, decidió emprender rumbo a México para iniciar un nuevo capítulo en su vida profesional y personal.

Según reveló días atrás en sus redes sociales, ingresó a pruebas para un casting de una nueva producción a cargo de Televisa, algo celebrado por sus seguidores que decidieron sorprenderla con un singular detalle.

Según reveló la propia intérprete, algunos de sus fans decidieron pagar para publicar un anuncio en las pantallas de Times Square en Nueva York – que semanas atrás vieron a Shakira presentarse en vivo con motivo del estreno de su álbum Las mujeres ya no lloran –. El mismo consistía en una imagen de la actriz acompañada de las palabras “Las mariposas nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para transportarnos”, atribuidas a Drew Barrymore.

“¡Nataly! Todo está fríamente calculado. Desde mi vecindario, en Times Square, Nataly Umaña”, señaló una voz al fondo, que aparentemente forma parte de su club de fans.

El gesto fue agradecido por la actriz en sus historias de Instagram. “Gracias al Team Umaña. Gracias a ‘las originals’. Gracias por darme esta sorpresa que me llena el alma. ¿Cómo así? ¡Estoy en Times Square, en New York! Es una emoción que no me cabe en el pecho, de sentir tanto cariño, agradecimiento, por el apoyo que me han dado. Por estar ahí, siempre, incondicionales conmigo”, expresó Nataly, emocionada.

En sus agradecimientos aprovechó para reafirmar su punto de vista pese a la gran cantidad de detractores que surgieron en las últimas semanas por cuenta de lo ocurrido en el programa de telerrealidad, así como por el final de su relación con Estrada. “Me hacen sentir que sí, que hay que ser valiente, aguerrida, que la decisión que tome la tomo desde mi corazón, porque es genuina. Y gústele a quien le guste, siempre voy a luchar por esto”, afirmó.

Sin embargo, las reacciones a la publicación, una vez se difundió en otras cuentas dedicadas a replicar la actividad de las celebridades en plataformas digitales, no fueron tan favorables. Hubo quienes dudaron de que el anuncio en Times Square fuese pagado por un club de fans y, en cambio, acusaron a Nataly de pagar por hacerse publicidad a sí misma. “Finjamos que ella no pagó los 500 dólares 🤌🏾”, “Ella misma se pagará esas publicidad pa decir que es famosa”, “Será que con lo que gano poniendole los cachos al marido le alcanzó para pagarse esa publicidad”, fueron algunas de las reacciones que tuvo esta serie de publicaciones.