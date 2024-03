A machete atacaron a un mensajero en el sur de Bogotá: qué fue lo que pasó

Foto de referencia. Un repartidor sufre graves heridas en un conflicto que escaló peligrosamente en el barrio Carvajal. La sociedad exige medidas - crédito Colprensa

Un mensajero fue agredido en un violento incidente el martes 26 de marzo alrededor de las 9:30 a.m. mientras realizaba una entrega en el barrio Carvajal de Kennedy. El atacante, quien inicialmente había recibido un paquete del mensajero, lo atacó con un objeto y posteriormente con un machete, tras una agresión verbal. La rápida intervención de la comunidad evitó que el incidente escalara, logrando detener al agresor antes de que pudiera causar mayores daños.

El presunto agresor se negó a dar declaraciones cuando la Policía llegó al lugar de los hechos. Los oficiales aseguraron su acompañamiento a un centro médico para una evaluación de su estado de salud, según se informó en City Tv.

Por otro lado, el mensajero, identificado por City Tv como Don Álvaro, recibió atención médica, siendo diagnosticado con lesiones que ameritaron cuatro días de incapacidad. Las autoridades han iniciado investigaciones para comprender los motivos detrás del ataque y establecer medidas para prevenir futuras agresiones en la zona.

“Cuando bajó el señor me pidió copia de la facturación; los documentos qué traía. Yo le dije que ya le daba lo que le correspondía, como le comento a él, pero él me dijo ‘No, pero démelo ya, sáquemelo de una vez’. Yo le dije ‘No, dame un segundo. Yo ya te explico como es’. Me dijo ‘si no me va a entregar nada, pues no me lo entregue ya”, fueron las palabras que comenzaron la confrontación verbal, desde el testimonio del repartidor, entrevistado en City Tv.

De hecho, según lo informó el medio de comunicación ya previamente citado, luego de esas palabras fue cuando el hombre lanzó el paquete contra el pecho de Don Álvaro, el repartidor. Posteriormente, el hombre ingresaría a su casa para sacar el machete.

“Me cogió por detrás del carro, en plena calle y me golpeó varias veces con el machete. Me abrió una herida acá (en el brazo) no fue muy grande, pero me maltrato, más la espalda”, continuó explicando el repartidor.

La atención de la comunidad y la pronta respuesta de la policía destacan la importancia de la solidaridad y el papel vital que juega la cooperación ciudadana en la protección de la seguridad pública. Este incidente resalta la relevancia de crear entornos seguros para todos, especialmente para aquellos cuyo trabajo los lleva a recorrer las calles de la ciudad. La investigación en curso por parte de las autoridades locales busca no solo esclarecer los detalles específicos de este ataque, sino también fortalecer las estrategias de seguridad y prevención de violencia.

Violencia en transporte público de Bogotá con machete

En un reciente acto de violencia que sacudió la capital de Colombia, Bogotá, un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) sufrió un ataque severo por parte de un individuo que viajaba en un taxi. Este incidente, que tuvo lugar con pasajeros dentro del autobús, escaló a partir de una disputa entre el conductor del Sitp y el taxista, derivada de una presunta infracción de tránsito por parte de este último. La situación se agravó cuando el taxista, armado con un machete, dañó gravemente las ventanas del bus.

El conflicto se inició tras el incumplimiento de una señal de “Pare” por parte del bus, lo que provocó la ira del conductor del taxi, quien luego interceptó y atacó el vehículo articulado del sistema Transmilenio, según reportó Citytv. Transmilenio, ha condenado vehementemente estos hechos de violencia e hizo un llamamiento a la ciudadanía para resolver los desacuerdos de forma pacífica. La Policía Nacional intervino rápidamente en el lugar para apaciguar los ánimos y comenzar con las indagaciones pertinentes.

Este evento violento se suma a una serie de incidentes similares que han alimentado el debate sobre la necesidad de implementar estrategias más efectivas para la resolución de conflictos en el ámbito del transporte público en Bogotá.

Tanto las autoridades como Transmilenio han reiterado su compromiso con la seguridad de viajeros y trabajadores, enfatizando en la importancia del diálogo y la tolerancia. La comunidad espera medidas concretas que prevengan futuras agresiones y promuevan una convivencia armónica.