Cristina Hurtado reveló finalmente cómo es su relación con Carla Giraldo

Mucho se ha dicho sobre la supuesta rivalidad que existe entre Cristina Hurtado y Carla Giraldo, debido a unos comportamientos de la presentadora antioqueña con su compañera de set. Y es que el punto máximo de estos enfrentamientos se vivió durante una de las transmisiones en vivo de La casa de los famosos Colombia, cuando los televidentes presenciaron un aparente roce entre las dos figuras.

Cuando iban a recordarle a los televidentes que este jueves tendría lugar la prueba de beneficios, Carla trató de mantener la interacción con Cristina y le preguntó “Recuerden que mañana tenemos… ¿qué?”, como si hubiese olvidado su parte. Ante esto, Cristina muy seria respondió “¿Qué tenemos? Cuénteme, usted se sabe la tarea”, lo que fue tomado como un gesto de que no iba a ayudarla a salir del olvido y fue tachado como falta de profesionalismo de su parte.

Recientemente, Cristina Hurtado concedió una entrevista a la revista Aló Digital en la que contó detalles de lo que ha sido su experiencia al frente de la presentación de La casa de los famosos Colombia. Allí, fue interrogada sobre su relación con Carla Giraldo y aseguró que no le gusta generar ninguna expectativa respecto al trabajo de otras personas.

“Yo no tenía ninguna expectativa frente a ella, como trato de no hacerlo con ninguna persona. No me gusta prejuzgar, así que todo lo que comentarán al respecto suyo o todos los hechos y las noticias que han rodeado su carrera, nunca me previnieron”, expresó inicialmente la antioqueña.

La dinámica entre las presentadoras dentro de La casa de los famosos Colombia ha generado diversos comentarios entre los seguidores del reality, capturando la atención no solo por las intervenciones, sino también por las reacciones en las redes sociales. Hurtado, al hablar sobre su relación con Giraldo, manifestó la relevancia de mantenerse fiel a sí misma y de rodearse de personas que respeten su manera de ser.

“Carla es Carla y yo soy yo. Pienso que es perfectamente normal que así sea. Todos tenemos el derecho de escoger el tipo de personas con quienes queremos rodearnos”.

Finalmente, Hurtado habló de lo que implica asumir el reto de la presentación en vivo, en el cual hay demasiada exigencia. Destacó que si bien el primer día de programa les pasó cuenta de cobro, en la actualidad es el reality más visto en la televisión colombiana: “Soy una persona muy sincera y no concibo la hipocresía. Si eso me aleja de otras personas y si eso me hace indeseable para alguien, es algo que no puedo cambiar”, concluyó para el medio de comunicación antes citado.

Qué dijo un ‘influencer’ sobre las presentadoras

Tras participar como público en una de las galas de eliminación, Andrés Cordero, reconocido influencer, dio su versión sobre la relación entre la presentadora y la actriz cuando están detrás de las cámaras.

“Ustedes me han preguntado mucho acerca de supuesta rivalidad que existe entre Cristina y Carla (…) Bueno, pues les voy a contar lo que para mi parecer sucede entre ambas”, comenzó narrando Andrés Cordero, que compartió con sus seguidores su experiencia en el reality a través de un video que publicó en Instagram.

En la conversación, el joven aseguró de acuerdo con su impresión, fue un honor y un sueño haber podido asistir a una de las grabaciones de una de las galas del reality, pues en especial, él siente una gran admiración por la presentadora paisa Cristina Hurtado. “Amigos, efectivamente lo confirmé, no existe ningún tipo de rivalidad entre ellas dos. Se la llevan muy bien y tranqui (…) Lo más increíble es que, siento que ellas siendo tan famosas, comparten con el público con total normalidad, como si fueran una persona más del público. Hablan, chismean, se cuentan chistes. Son hermosas”.